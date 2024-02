Du lịch TPHCM thắng lớn đầu năm, thu hơn 6.500 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/2, Sở Du lịch TPHCM thông tin về tình hình du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, tính đến mùng 3 Tết, khách quốc tế đến TP.HCM đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 65.000 lượt).

Khách tham quan, mua sắm tại các điểm du lịch, tụ điểm vui chơi giải trí… trong thành phố đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 1,7 triệu lượt). Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 6.300 tỷ đồng).

Theo chia sẻ của Sở Du lịch, dịp Tết Nguyên đán năm nay, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển, dòng khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật… Khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, hoặc bạn bè quen biết.

Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2024.

Hàng ngàn du khách dạo chơi tại các tuyến phố trung tâm TP.HCM (Ảnh: Hải Long).

Còn đối với người dân trong nước, Tết năm nay, mặc dù vé máy bay tăng cao nhưng số lượng đăng ký, tham khảo kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài vẫn ổn định. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục được lựa chọn.

Các điểm đến trong nước được khách du lịch ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, các công ty lữ hành cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn như: Du xuân Thủ Đức, Xuân về trên bến Bình Đông, Ăn Tết cùng người nổi tiếng, Hái lộc đầu năm, quận 1 - sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng...

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho du khách được duy trì và đảm bảo. Các cơ sở kinh doanh đã triển khai các chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách du lịch sử dụng dịch vụ. Công tác đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở được đơn vị duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Trong những ngày đầu năm không phát sinh trường hợp phản ánh về chất lượng dịch vụ và các sự cố không đảm bảo an toàn cháy nổ.

Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo trong quá trình chế biến thức ăn và cung cấp thực phẩm cho khách du lịch, công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở kinh doanh luôn được chú trọng, duy trì và đảm bảo luôn xanh, sạch, đẹp.