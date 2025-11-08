Lời giải cho khoảng trống đô thị du lịch tại Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7km, tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng, thông xe cuối 2025, dự kiến đi vào hoạt động năm 2026, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM chỉ còn hơn 1 giờ. Cùng năm, sân bay quốc tế Long Thành vận hành giai đoạn 1 sẽ trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất nước, mở rộng năng lực kết nối quốc tế.

Hàng loạt tuyến đường chiến lược như vành đai 3 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, hay tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài gần 19km (đang nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP) tiếp tục tạo thành trục liên kết liên vùng thông suốt, đưa Vũng Tàu thành tâm điểm phát triển mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc để thông xe kỹ thuật từ 19/12 (Ảnh: Nam Anh).

Với vị trí kết nối trực tiếp cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và đặc khu Côn Đảo, cùng lợi thế thiên nhiên “rừng vàng - biển bạc”, Vũng Tàu được xem là “điểm neo” quan trọng trong chiến lược đưa TPHCM vươn ra biển. Bức tranh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện sẽ mở ra cầu nối cho dòng khách nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là hạ tầng đô thị cũng cần được phát triển đồng bộ, xứng tầm để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Cần một không gian đô thị xứng tầm

Cùng sở hữu lợi thế biển như Đà Nẵng hay Nha Trang, nhưng Vũng Tàu vẫn chưa khai thác trọn vẹn tiềm năng du lịch. Nếu thời gian lưu trú trung bình của khách tại Đà Nẵng đạt 2,3 đêm, Nha Trang 2,5 đêm, thì Vũng Tàu mới chỉ dừng ở mức 1,9 đêm. Việc thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô, hạ tầng dịch vụ chưa đồng bộ khiến Vũng Tàu khó giữ chân du khách dài ngày. Bãi biển đẹp thôi chưa đủ để tạo động lực phát triển. Cần thêm sự hiện diện của các dự án đô thị bài bản do những “ông lớn” đầu tư sẽ tạo nên cú huých hoàn thiện chân dung đô thị biển.

Vũng Tàu cần một đô thị biển kiểu mẫu để khẳng định vị thế cửa ngõ TPHCM (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Vũng Tàu).

Trong đó, Blanca City do Sun Group đầu tư được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép đô thị còn thiếu, tiên phong hình thành chuẩn mực mới cho không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Vũng Tàu.

Trải rộng 96,6ha, Blanca City được Sun Group đầu tư gần 37.000 tỷ đồng để kiến tạo đô thị biển kiểu mẫu lớn bậc nhất Vũng Tàu, tọa lạc ngay trên trục đường ven biển 3/2 - tuyến huyết mạch kết nối các trung tâm du lịch trọng điểm. Quy hoạch “all-in-one” (tất cả trong một) hội tụ ba trụ cột: sống - nghỉ dưỡng - giải trí, hướng tới đô thị hiện đại, vận hành bền vững.

Blanca City kiến tạo đô thị biển kiểu mẫu, tiên phong chuẩn sống mới tại Vũng Tàu (Ảnh: Sun Property).

Không gian mở linh hoạt với dải công viên ven biển, trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, chuỗi khách sạn cao cấp thương hiệu quốc tế, trường học liên cấp, tổ hợp y tế chất lượng cao, đại lộ Hoa và bãi biển riêng gần 1km - chuỗi tiện ích lần đầu xuất hiện, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí trọn vẹn ngay trong nội khu.

Blanca City còn sở hữu bộ sưu tập bất động sản đẳng cấp gồm 8 tòa tháp Beacon lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng, 6 tòa tháp Blanca mang dáng dấp những cánh buồm Pháp - Bồ Đào Nha, cùng biệt thự và nhà phố thấp tầng mang kiến trúc bán đảo Iberia kết hợp văn hóa Nam Bộ. Toàn bộ do Aedas - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới chấp bút, tạo nên tổng hòa kiến trúc đa lớp - vừa cổ điển, vừa hiện đại, bảo chứng cho chất lượng thẩm mỹ và tiêu chuẩn quốc tế.

Sun World Vũng Tàu - điểm đến giải trí mới của miền Nam

Dự kiến vận hành từ năm 2026, Sun World Vũng Tàu hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí mới của miền Nam (Ảnh: Sun Property).

Giữa trung tâm Blanca City, công viên nước Sun World Vũng Tàu quy mô 15ha mang đến hơn 20 tiện ích giải trí, điểm nhấn như đường trượt nước 10 làn Larry Racer; bể tạo sóng đôi gần 6.000m²; dòng sông thử thách Action River; cùng tàu lượn siêu tốc phiên bản nước với chiều dài gần 350m.

Ban ngày là hành trình khám phá văn hóa sông nước miền Nam, buổi tối Sun World Vũng Tàu mở ra thế giới giải trí đậm chất lễ hội miền nhiệt đới với chuỗi nhà hàng, café độc đáo và các show ánh sáng - âm nhạc sôi động. Dự kiến vận hành từ năm 2026, Sun World Vũng Tàu hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí mới của miền Nam.

Kết nối cùng dải tiện ích 8 công viên cảnh quan, trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu quốc tế, trường học, y tế và beach club riêng gần 1km, Blanca City mang đến trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng - giải trí trọn vẹn mỗi ngày.

Blanca City mang đến trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng - giải trí trọn vẹn mỗi ngày (Ảnh: Sun Property).

Mới đây, Vũng Tàu được World Travel Awards 2025 vinh danh là “Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”, khẳng định vị thế quốc tế và mở ra cơ hội phát triển du lịch cao cấp. Trong chiến lược phát triển vùng của TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định là trung tâm kinh tế biển trọng điểm, nơi một đô thị biển kiểu mẫu như Blanca City sẽ là đòn bẩy giúp khu vực vươn tầm.