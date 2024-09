Khách sạn kín phòng dịp lễ 2/9, phố cổ Hội An đông kín du khách

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình, bạn bè, người thân lên kế hoạch vui chơi, tham quan.

Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, phố cổ Hội An đón hàng chục nghìn lượt khách, đa phần là khách nội địa.

Phố cổ Hội An đông cứng du khách dịp lễ 2/9 (Video: Ngô Linh).

Du khách chụp ảnh với Chùa Cầu (Ảnh: Ngô Linh).

Khắp các tuyến đường dẫn vào khu phố cổ Hội An, lượng người và xe đổ về rất lớn. Các điểm giữ xe, hàng lưu niệm, ăn uống… cũng "ăn nên làm ra" trong dịp này.

Ông Hoàng Văn Thanh, một người bán hàng lưu niệm ở phố cổ Hội An, cho hay: "Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đến tham quan phố cổ Hội An. Tôi hy vọng, trong 2 ngày tới du khách sẽ đến Hội An đông hơn để chúng tôi buôn may bán đắt".

Các dịch vụ chèo ghe, đạp xích lô… thu hút khách (Ảnh: Ngô Linh).

Trong khi đó, chị Nguyễn Vân Khánh, du khách đến từ Hà Tĩnh chia sẻ, chị cùng gia đình đặt vé đến thành phố Đà Nẵng du lịch trong dịp lễ và tiếp đến di chuyển vào phố cổ Hội An để tham quan, chị rất hài lòng khi trải nghiệm ngắm khung cảnh phố cổ và thưởng thức các món ăn đặc sản tại địa phương.

"Dù là thành phố du lịch nhưng tôi thấy giá cả ăn uống, mua sắm tại Hội An rất dễ chịu. Ngày lễ nên du khách khá đông, nhưng không hề vội vã hay xô bồ, chắc chắn tôi sẽ quay lại Hội An vào một dịp gần nhất", chị Khánh nói.

Thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, những bãi biển xanh mát nên lượng du khách chọn Hội An để trải nghiệm, tham quan trong dịp lễ 2/9 khá đông. Các đơn vị lưu trú ghi nhận lượng lớn khách đặt phòng từ rất sớm, có khách sạn phải tạm ngưng nhận khách vì quá tải.

Đèn lồng, đặc sản của phố cổ Hội An được du khách yêu thích (Ảnh: Ngô Linh).

Đại diện khách sạn 4 sao nằm trên đường Âu Cơ (phường Cửa Đại, Hội An) chia sẻ, một tuần trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ (kéo dài từ ngày 31/8 đến ngày 3/9), khách sạn này đã ngưng nhận khách. Qua các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, khách sạn đã nhận đủ khách cho 4 ngày nghỉ lễ.

Được biết, những ngày trước lễ, công suất phòng tại khách sạn này trung bình đạt 95%. Dự kiến, đây là kỳ nghỉ lễ 2/9 đông khách nhất kể từ sau khi dịch Covid-19 được khống chế.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đồng hành tham gia chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 với chủ đề "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"…

Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" từ tháng 5 đến tháng 8 và giai đoạn 2 "Mùa vàng xứ Quảng" từ tháng 9 đến hết tháng 11.