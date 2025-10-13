Đến Việt Nam 4 lần, khách Tây ngỡ ngàng phát hiện món có cách ăn lạ

Danny và Diggy là chủ kênh YouTube hơn 50.000 lượt theo dõi, nổi tiếng với những video khám phá ẩm thực ở Thái Lan và Việt Nam. Sau Hà Nội, Ninh Bình và TPHCM, điểm dừng chân mới nhất trong chuyến trải nghiệm ẩm thực của cặp đôi là Đà Nẵng.

Trong video mới đây, cặp đôi đặt ra câu hỏi "Ẩm thực Việt Nam có thực sự đáng để du khách tìm tới?" và quyết định tự mình đi tìm câu trả lời bằng cách thử hàng loạt món ăn địa phương.

Danny và Diggy bày tỏ sự yêu thích ẩm thực Việt Nam (Ảnh: Danny).

Khởi đầu hành trình, Danny và Diggy chọn Cô Thu BBQ - tiệm bánh ướt thịt nướng nổi tiếng nằm trên đường Bà Triệu (phường Hội An, Đà Nẵng) - để thưởng thức.

Vừa bước vào tiệm, cả hai đã bị cuốn hút bởi mùi thơm của thịt nướng than hồng. Khi món ăn được mang ra, chủ quán hướng dẫn cặp đôi cách cuốn bánh ướt thịt nướng. Màn cuốn bánh điêu luyện của chủ quán khiến 2 du khách "tròn mắt" thích thú.

"Trước đây chúng ta đã làm sai hoàn toàn", Danny phấn khích nói.

Cô lập tức làm theo hướng dẫn và không giấu nổi sự tự hào khi cuốn được một chiếc bánh hoàn hảo. Diggy cũng hào hứng không kém: "Thịt nướng cháy xém bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm và mọng nước. Rau tươi, bánh ướt dai, nước chấm đậm đà. Tất cả hòa quyện hoàn hảo".

Bánh ướt thịt nướng là một trong những món ăn nức tiếng ở Hội An (Ảnh: Danny).

Cặp đôi ấn tượng với cách thưởng thức món ăn của người Việt, cho rằng cách ăn ở Việt Nam không chỉ là ăn uống bình thường mà còn mang cả sự sáng tạo, mới lạ.

So với món bánh ướt thông thường, bánh ướt thịt nướng ở Hội An có cách ăn đặc biệt hơn khi người ăn sẽ cuốn kết hợp bánh ướt với rau, thịt nướng rồi chấm với tương đậu phộng. Sự hài hòa vị ngọt, thanh, béo khiến món ăn dễ dàng chinh phục thực khách quốc tế.

Điểm dừng tiếp theo trong hành trình của cặp đôi là Baby Mustard - nhà hàng tại phường Hội An Tây (Đà Nẵng) - nổi tiếng với nguyên liệu tươi sạch, rau thơm tự trồng tại vườn. Ngay khi nhìn thấy khu vườn xanh mướt phía sau nhà hàng, Danny bày tỏ sự thích thú và lập tức đi tham quan.

Tại đây, cặp đôi thưởng thức bánh xèo và gà nướng sả. Họ được hướng dẫn cách ăn bánh xèo: Nhúng bánh tráng, thêm bánh xèo, giá, rau thơm, cuộn lại và chấm với nước mắm gừng chanh.

Nhờ đã có kinh nghiệm cuốn từ món bánh ướt thịt nướng, Danny và Diggy dễ dàng cuốn bánh khéo léo và ăn ngon lành. Diggy vừa ăn vừa gật gù: "Không thể tin được là chúng ta chưa thử món này trước đây. Đây là lần thứ tư tôi đến Việt Nam, vậy mà bây giờ tôi mới được thưởng thức món bánh xèo tuyệt vời với cách ăn mới lạ này".

Danny tiếc nuối vì sau 4 lần đến Việt Nam, cô mới được thưởng thức bánh xèo cuốn (Ảnh: Danny).

Gà nướng sả cũng khiến họ ấn tượng bởi vị đậm đà, thơm mùi sả và hành. Salad ăn kèm cũng được đánh giá tươi giòn. Trước khi kết thúc hành trình khám phá ẩm thực, Danny và Diggy còn ghé quán bánh mì heo quay và thưởng thức ly cà phê trứng nổi tiếng của Hội An.

Sau một ngày trải nghiệm, Diggy chia sẻ: "Chúng tôi ngày càng yêu mến ẩm thực Việt Nam qua mỗi lần thử. Hương vị các món ăn thật khác biệt, ngon miệng và giá cả lại rất dễ chịu".

Cặp đôi đến Đà Nẵng hồi cuối tháng 9, đã khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng như chợ đêm Hội An, bãi biển An Bàng và thưởng thức cao lầu, mì Quảng, bánh mì thịt nướng...

Cô Thu BBQ Địa chỉ: 83 đường Bà Triệu, phường Hội An, Đà Nẵng Giờ mở cửa: 10h30-19h Giá tham khảo: 35.000-60.000 đồng Baby Mustard Địa chỉ: Đường Biển, phường Hội An Tây, Đà Nẵng Giờ mở cửa: 11h-21h Giá tham khảo: 70.000 - 150.000 đồng

Hoàng Thư