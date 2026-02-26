Mở màn Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tại Hải Phòng

Sáng 26/2, tại Chùa Côn Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ dâng hương và lễ tế Kỳ phúc, mở đầu Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026.

Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương tại chùa Côn Sơn (Ảnh: Đ.X.).

Lễ dâng hương nhằm xin phép chư vị Phật, Thánh, thần linh cho tổ chức lễ hội; tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Huyền Quang, Đệ tam Thánh tổ Trúc Lâm; cầu quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ban tổ chức cho biết lễ hội là sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng của thành phố Hải Phòng. Hoạt động góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Thông qua chuỗi chương trình, thành phố quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; giới thiệu tài nguyên, xúc tiến du lịch, thương mại; thúc đẩy phát triển dịch vụ, hướng tới xây dựng khu di sản thành điểm đến tầm quốc tế.

Các hoạt động chính tại khu di tích Côn Sơn gồm Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại; Ngày hội sách Di sản; trưng bày “Khoảnh khắc di sản”; hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; lễ dâng bánh, lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán.

Lễ hội còn có lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang (1334-2026), lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ và lễ Mông Sơn thí thực.

Song song là các giải thể thao như cờ tướng, vật dân tộc, liên hoan pháo đất, giải chạy việt dã và bán Marathon “Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hành trình Di sản thế giới”.

Lễ tế tại đền Kiếp Bạc (Ảnh: Đ.X.).

Tại khu di tích Kiếp Bạc diễn ra lễ dâng bánh chưng, bánh dày cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa rối nước, không gian di sản, trải nghiệm và trò chơi dân gian.

Lễ hội diễn ra từ ngày 26/2 đến 11/3/2026 (tức từ mùng 10 đến hết 23 tháng Giêng Âm lịch), với nhiều điểm mới về quy mô, nội dung và phương thức tổ chức, thể hiện định hướng nâng tầm xứng tầm Di sản thế giới.