Du khách đổ xô đến các điểm từng xuất hiện trong phim đạt giải Oscar

Những điểm đến "đẹp như phim"

Xu hướng du lịch theo phim - còn gọi là “set-jetting” - đang ngày càng phổ biến khi nhiều người muốn tận mắt trải nghiệm những bối cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh.

Theo Brand USA - Tổ chức xúc tiến du lịch chính thức của Mỹ - gần 40% du khách quốc tế muốn đến thăm các địa điểm xuất hiện trong phim, trong khi khoảng 20% cho biết phim ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch của họ.

Đặc biệt, mỗi mùa giải Oscar lại khiến những bối cảnh này được chú ý nhiều hơn. Du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để sống lại cảm xúc trong phim - điều mà các điểm du lịch thông thường khó mang lại.

Nhiều du khách hào hứng đến các điểm từng xuất hiện trong phim (Ảnh: Brand USA).

Tại Mỹ, hành trình này thường bắt đầu từ Los Angeles - nơi tập trung nhiều bối cảnh quen thuộc. Venice Beach (California) nổi bật với không khí sôi động, đường ven biển đông đúc, người trượt patin, đạp xe và các màn biểu diễn đường phố - gợi nhớ đến phim Barbie (Búp bê Barbie).

Đây không chỉ là điểm check-in mà còn là nơi du khách có thể đi dạo, thư giãn và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của California.

Cách đó không xa, đài quan sát Griffith là điểm ngắm toàn cảnh Los Angeles quen thuộc. Sau hiệu ứng từ phim La La Land (Những kẻ mộng mơ), nơi đây thu hút du khách đến chụp ảnh tại khu mái vòm - nơi diễn ra cảnh khiêu vũ nổi tiếng của nhân vật trong phim - và ngắm hoàng hôn nhìn ra toàn thành phố.

Rời đô thị, Monument Valley mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Những cột đá sa thạch khổng lồ giữa sa mạc là bối cảnh quen thuộc trong phim Nomadland (Kẻ du mục). Dù nằm xa các thành phố lớn, nơi đây vẫn thu hút du khách nhờ cảnh quan hoang sơ và các tour tìm hiểu văn hóa do người Navajo hướng dẫn.

Ở Bờ Đông, Richmond (Virginia) phù hợp với những người thích lịch sử. Thành phố có nhiều công trình cổ và di tích từng xuất hiện trong Lincoln (Tổng thống Lincoln), giúp du khách vừa tham quan vừa tìm hiểu về quá khứ nước Mỹ.

Khung cảnh rực rỡ trong phim "Rain Man" (Ảnh: Brand USA).

Tại Northern Kentucky, đặc biệt là Newport, dấu ấn từ phim Rain Man (Người trong mưa) gắn với những thị trấn ven sông Ohio yên bình. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm nhịp sống địa phương, không quá đông đúc.

Austin (Texas) mang màu sắc trẻ trung với âm nhạc sống, không gian ngoài trời và nhịp sống năng động. Khi dạo quanh thành phố này, du khách có thể dễ dàng bắt gặp những bối cảnh quen thuộc trong Boyhood (Thời thơ ấu).

Ở miền Trung Tây, Chicago (Illinois) là điểm đến thuận tiện với hệ thống giao thông phát triển. Thành phố này xuất hiện với hình ảnh hiện đại trong The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm), đồng thời gợi không khí gia đình ấm áp trong Home Alone (Ở nhà một mình).

Nếu du khách muốn tìm không gian yên tĩnh, Madison County phù hợp với những người thích tự lái xe khám phá. Những cây cầu gỗ có mái che - xuất hiện trong phim The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison) - nằm rải rác giữa vùng đồng quê, thích hợp cho các chuyến đi chậm, tận hưởng cảnh sắc.

Cầu gỗ có mái che từng xuất hiện trong phim "The Bridges of Madison County" (Ảnh: Brand USA).

Cuối cùng, Philadelphia và New York là hai điểm đến dễ kết hợp trong cùng hành trình. Tại Philadelphia, bậc thang Bảo tàng Nghệ thuật gắn với cảnh chạy nổi tiếng trong phim Rocky (Tay đấm huyền thoại). Trong khi đó, New York mang đến không khí nghệ thuật sôi động qua các khu như Upper West Side hay Lincoln Center - bối cảnh trong phim West Side Story (Câu chuyện phía Tây).

Khách Việt đi Mỹ ngày càng “khó tính”

Xu hướng du lịch theo phim cũng dần ảnh hưởng đến cách khách Việt lựa chọn hành trình khi đi Mỹ. Theo các đơn vị lữ hành, nhiều du khách - đặc biệt là người trẻ - bắt đầu quan tâm đến những địa điểm từng xuất hiện trên màn ảnh và muốn trải nghiệm ngoài đời thực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Phan Thị Bảo Thu - đại diện Vietluxtour - cho biết các tour Mỹ hiện nay đã lồng ghép yếu tố này vào lịch trình, nhất là tại những điểm vốn đã nổi tiếng như Venice Beach (Los Angeles), các khu phố ở New York hay bậc thang tại Philadelphia. Việc gắn thêm yếu tố “xuất hiện trong phim” giúp hành trình trở nên thú vị hơn và dễ tạo cảm xúc cho du khách.

Tuy vậy, việc đưa các điểm này vào tour được thực hiện có chọn lọc. Theo Vietluxtour, các địa điểm gắn với phim ảnh chỉ được thêm vào khi phù hợp tuyến, không làm tăng thời gian di chuyển và vẫn đảm bảo trải nghiệm thực tế.

“Phim ảnh có thể tạo cảm xúc, nhưng không thay thế cấu trúc tour. Một hành trình tốt vẫn phải cân bằng giữa điểm đến, thời gian và trải nghiệm”, đại diện đơn vị này cho biết.

Cảnh trong phim "Forrest Gump" (Ảnh: Brand USD).

Ở góc độ tổng thể, tour Mỹ vẫn giữ sức hút ổn định, đặc biệt với nhóm khách gia đình, trung niên và những người đã có kinh nghiệm du lịch quốc tế. Tuy nhiên, hành vi của khách đã thay đổi khi họ có xu hướng tìm hiểu kỹ và lên kế hoạch sớm hơn do liên quan đến visa, chi phí và thời gian.

Theo bà Thu, khách Việt hiện không còn chọn một kiểu hành trình riêng lẻ mà ưu tiên tour kết hợp giữa điểm biểu tượng, trải nghiệm đô thị và đời sống thực tế. Với khách lần đầu, các địa danh quen thuộc vẫn gần như “bắt buộc”, nhưng sau đó nhu cầu khám phá sâu hơn như ẩm thực, khu phố địa phương hay không gian văn hóa ngày càng được quan tâm.

Các tuyến phổ biến hiện nay gồm: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco; New York - Washington; D.C. - Philadelphia; cùng một số hành trình mở rộng kết hợp Chicago. Trong đó, Los Angeles và New York vẫn là hai điểm đến thu hút nhất nhờ hình ảnh quen thuộc và trải nghiệm đa dạng.

Theo xu hướng chung, nhu cầu du lịch đang chuyển từ đi để biết sang đi để trải nghiệm và cảm nhận. Du khách không chỉ muốn check-in các địa danh nổi tiếng mà còn tìm kiếm sự kết nối với những không gian quen thuộc qua phim ảnh và đời sống thực tế.