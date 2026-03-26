Vừa được Trấn Thành khen ngon, quán bánh tráng ở TPHCM đã... tăng giá?

Tranh cãi giá cả sau khi được nghệ sĩ Trấn Thành khen

Nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), xe bánh tráng của bà Sáu từ lâu đã quen mặt với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên khu vực trung tâm.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bà Sáu và chiếc xe nhỏ lúc nào cũng chất đầy nguyên liệu: Từ bánh tráng cắt sợi, xoài bào, trứng cút, khô bò cho đến các loại topping (nguyên liệu ăn kèm) như tép mỡ, da heo… Tất cả được trộn nhanh tay, tạo nên phần bánh tráng đậm vị, đủ chua, cay, mặn, ngọt, khiến nhiều người ăn rồi thành khách quen.

Xe bánh tráng của bà Sáu là điểm ăn vặt quen thuộc của nghệ sĩ Trấn Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi tập 7 Siêu Thực Thành của nghệ sĩ Trấn Thành lên sóng, câu chuyện về giá cả tại đây bắt đầu gây tranh cãi. Một số thực khách phản ánh phần bánh tráng “giống Trấn Thành” có giá khoảng 50.000 đồng, cao hơn so với mức 40.000 đồng trước đó.

Điều khiến nhiều người lăn tăn là khẩu phần được cho là không tương xứng với số tiền bỏ ra. Không ít ý kiến còn cho rằng mức giá này khá cao so với một món ăn vặt vốn được xem là bình dân. Nhiều người đem so với các xe bánh tráng trộn khác trong khu vực trung tâm, nơi giá phổ biến chỉ khoảng 25.000-30.000 đồng mỗi phần.

Tuy vậy, không ít thực khách quen lại cho rằng quán có hương vị riêng, topping đầy đặn, nên mức giá nhỉnh hơn một chút vẫn chấp nhận được.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Sáu khẳng định quầy không hề tăng giá như nhiều người hiểu lầm. Theo bà, xe bánh tráng từ trước đến nay vẫn bán nhiều mức giá khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách.

Bà Sáu đã bán bánh tráng trộn tại TPHCM hơn 20 năm (Ảnh: Chụp màn hình).

“Bánh tráng thường thì 30.000 đồng, thêm tép mỡ là 40.000 đồng. Còn ai muốn ăn nhiều, thêm topping, bỏ hộp đàng hoàng thì 50.000 đồng, thậm chí có thể ăn phần 60.000 đồng hay 70.000 đồng. Tôi đều hỏi khách trước khi làm, chứ không phải tự nhiên lấy giá cao”, bà nói.

Bà cũng giải thích thêm, điểm khác biệt còn nằm ở cách đựng: Bánh tráng bỏ bịch sẽ rẻ hơn, còn bỏ hộp - kèm nhiều topping hơn - thì giá cao hơn. Phần ăn mà nhiều người gọi là “giống Trấn Thành” thực chất là phần đầy đủ nguyên liệu, được trộn và đựng trong hộp.

“Cách đây vài tháng, Trấn Thành đến mua bánh tráng và quay phim. Phần Trấn Thành ăn là phần đầy đủ, có da heo, tép mỡ, giá 50.000 đồng. Người ta thấy vậy rồi tưởng tôi nâng giá chung, chứ thực ra không phải”, bà chia sẻ.

Theo bà Sáu, quầy vẫn giữ những phần giá mềm cho học sinh, sinh viên. Thậm chí, có khách chỉ mang theo 20.000-30.000 đồng, bà vẫn linh hoạt làm phần phù hợp, không quá nặng chuyện lời lãi.

Phần bánh tráng nghệ sĩ Trấn Thành thưởng thức (Ảnh: Chụp màn hình).

Bán không ngơi tay vì "nổi tiếng"

Nói về chuyện giá cả, bà Sáu thừa nhận chi phí nguyên liệu thời gian qua có tăng, nhưng bà cố gắng không đẩy giá lên nhiều. Thay vào đó, với một số phần giá thấp, bà điều chỉnh lại lượng bánh tráng hoặc topping cho hợp lý để cân đối chi phí.

“Giờ cái gì cũng lên giá hết, nhưng tôi chỉ bớt lại chút xíu thôi, chứ không có tăng giá mạnh”, bà nói.

Một yếu tố khác dễ gây hiểu nhầm là bánh tráng dẻo - loại mới xuất hiện sau khi được Trấn Thành nhắc đến trong video. Theo bà Sáu, trước đây quầy chỉ bán bánh tráng thường, còn bánh tráng dẻo có giá cao hơn nên khi khách chuyển sang ăn loại này, dễ nghĩ là quán “đội giá”.

Về lượng khách, bà Sáu cho biết quầy từng có giai đoạn “quá tải” sau khi được Trấn Thành dành nhiều lời khen ngợi trên video.

“Có mấy tuần liền khách đông nghẹt, đứng kín cả đoạn hẻm. Người tới mua trực tiếp đã nhiều, mà tài xế được khách đặt cũng ra vào liên tục, có lúc tôi làm không xuể. Nhiều hôm chưa kịp tới tối đã gần hết nguyên liệu, phải tranh thủ chuẩn bị thêm”, bà kể.

Do không quen sử dụng điện thoại hay các ứng dụng giao hàng, bà chủ yếu bán trực tiếp tại chỗ, còn đơn qua mạng phần lớn do khách đặt tài xế tự đến lấy.

Bà Sáu bán nhiều loại bánh tráng với nhiều mức giá khác nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tôi không rành ứng dụng giao hàng trực tuyến. Khách tới mua rồi shipper ghé lấy thôi. Đông thì cũng vui, nhưng nhiều khi làm không kịp cũng áp lực lắm”, bà nói thêm.

Hiện nay, lượng khách đã dần ổn định, không còn cảnh chen chúc như thời điểm vừa “lên sóng”. Dù vậy, mỗi ngày quầy vẫn bán đều, trong đó có không ít người tìm đến vì tò mò. Ngoài bánh tráng trộn, bà Sáu còn bán thêm xoài lắc - món ăn vặt cũng được nhiều khách gọi kèm.

“Giờ thì bán lại bình thường rồi, không còn đông quá như trước. Tôi cứ làm như cũ thôi, ai ăn quen thì quay lại”, bà Sáu cho hay.