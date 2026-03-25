Hà mã đang mang thai trong vườn thú tấn công dữ dội nữ bác sỹ đến chết

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại vườn thú thuộc bang Karnataka, Ấn Độ vào ngày 20/3. Nạn nhân là nữ bác sỹ thú y Sameeksha Reddy. Cô gái 27 tuổi vừa hoàn tất việc kiểm tra một loài chim, tiếp tục quay sang khu vực nuôi nhốt hà mã lúc 23h45 để đo thân nhiệt con vật bằng thiết bị chuyên dụng.

Sau khi nữ bác sỹ vừa hoàn thành công việc, con vật bất ngờ nổi giận và lao thẳng về phía người này. Bị tấn công đột ngột, nữ bác sỹ bị thương nặng.

Con hà mã đang mang thai tấn công nữ bác sỹ tử vong (Ảnh: MNS).

Cô được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở gần đó thuộc quận Shivamogga trong tình trạng nguy kịch. Dù được bác sỹ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân không thể qua khỏi. Cô đã tử vong vào ngày 21/3. Giới chức xác nhận nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng vùng bụng và mất nhiều máu.

Con hà mã gây ra vụ tấn công có tên Hamsini. Khoảng 4 năm trước, nó được chuyển từ vườn thú Mysuru về đây. Thời điểm được thăm khám, con vật đang mang thai, dự kiến sinh trong vài ngày tới nên đang được theo dõi chặt chẽ.

Theo thông tin từ phía người quản lý vườn thú, nữ bác sỹ thú y dùng camera nhiệt để đo thân nhiệt con vật, bất ngờ bị tấn công. Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu và rơi vào trạng thái bất tỉnh khi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Bộ trưởng Lâm nghiệp bang Karnataka, ông Eshwar Khandre, đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

“Mỗi sinh mạng đều quý giá. Mong gia đình có đủ nghị lực vượt qua mất mát này”, ông nói.

Bên cạnh việc xử lý chuyện bồi thường tới gia đình nạn nhân, ông Khandre cũng yêu cầu toàn bộ bác sĩ thú y tại các vườn thú trong bang phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) khi làm việc với động vật hoang dã.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng đặt câu hỏi vì sao con gái của họ được phép vào khu chuồng nuôi hà mã mà không có sự giám sát của những người có kinh nghiệm.

Ông Murali Manohar, bác sỹ thú y của vườn thú cho hay, ban đầu, nữ bác sỹ được giao nhiệm vụ tiêm kháng sinh cho một con vẹt, không phải theo dõi sức khỏe con hà mã. Chưa biết rõ ai đã yêu cầu cô phải vào chuồng hà mã để đo thân nhiệt cho con vật.

Hiện một cuộc điều tra với sự tham gia của các bác sĩ thú y cấp cao và quan chức lâm nghiệp vẫn được tiến hành để làm rõ vụ việc.

Hà mã là một trong những loài động vật hoang dã nguy hiểm (Ảnh: Natgeokids).

Hà mã là một trong những loài động vật hoang dã nguy hiểm nhất châu Phi, giết chết khoảng 2.900 người mỗi năm. Khi bảo vệ lãnh thổ hoặc cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ quay ra tấn công đối phương dữ dội.

Tháng 12/2023, một vụ hà mã tấn công chết người xảy ra tại vườn thú Lucknow ở Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo Indian Express, nạn nhân là Suraj, 40 tuổi, đã có vợ và 2 con.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Suraj cùng một đồng nghiệp khác vào chuồng hà mã để dọn dẹp vệ sinh. Theo đúng quy trình, khi nhân viên vườn thú vào chuồng để dọn dẹp, các con vật sẽ bị nhốt trong lồng. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, con hà mã đã lao ra được khỏi lồng và tấn công nạn nhân tới chết.

Được biết, Suraj đã làm việc ở sở thú khoảng 12 năm, được đào tạo về cách dọn dẹp cơ sở vật chất và cho động vật ăn. Người đồng nghiệp cùng vào dọn vệ sinh với Suraj là Raju cũng bị con hà mã tấn công nhưng may mắn được cứu sống sau khi cấp cứu ở bệnh viện.

Một lãnh đạo của sở thú nhận định rằng, có thể chuồng hà mã đã không được kiểm soát đúng cách trong quá trình dọn dẹp.

Vườn thú Lucknow được thành lập vào năm 1921, là nơi sinh sống của hơn 1.000 động vật thuộc 104 loài gồm sư tử, hổ, gấu và linh cẩu.