Du khách đến Thái Lan trong thời gian quốc tang cần lưu ý điều gì?

Sau khi Hoàng thái hậu Sirikit - thân mẫu của Quốc vương Maha Vajiralongkorn - qua đời, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh cấm toàn bộ hoạt động giải trí và du lịch trong 30 ngày.

Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, không có bất kỳ lệnh cấm nào được ban hành, các hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường, chỉ điều chỉnh cho phù hợp với không khí quốc tang.

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit (Ảnh: Khaosod).

Theo Nation Thailand, tin đồn “cấm doanh nghiệp tư nhân tổ chức hoạt động giải trí trong 30 ngày” là không chính xác.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định: “Chính phủ không ban hành bất kỳ lệnh cấm hay nghị quyết chính thức nào về việc dừng hoạt động du lịch hay giải trí. Chúng tôi chỉ kêu gọi các đơn vị điều chỉnh quy mô và hình thức sao cho phù hợp với không khí trang trọng, thể hiện lòng tôn kính với Hoàng thái hậu Sirikit”.

Tại thành phố Pattaya, chính quyền cho biết Lễ hội pháo hoa quốc tế Pattaya 2025 vẫn được tổ chức vào ngày 28-29/11 như kế hoạch, nhưng được điều chỉnh theo hướng trang trọng hơn.

Ông Poramet Ngampichet - Thị trưởng Pattaya - chia sẻ: “Lễ hội năm nay sẽ mở màn bằng màn trình diễn “Ánh sáng của Hoàng gia Vĩnh cửu” - tượng trưng cho tình yêu, lòng trung thành và sự tận tụy của Hoàng thái hậu Sirikit.

Chương trình còn có màn trình diễn Khon - điệu múa mặt nạ truyền thống mà Hoàng thái hậu từng nỗ lực bảo tồn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Pattaya 2025 vẫn được diễn ra với sự điều chỉnh phù hợp, có màn múa Khon - điệu múa mặt nạ truyền thống mà Hoàng thái hậu từng nỗ lực bảo tồn (Ảnh: Khaosod).

“Pattaya là một thành phố du lịch, nên chúng tôi cần cân bằng giữa kinh tế và cảm xúc của người dân. Lễ hội năm nay sẽ vừa trang nghiêm vừa đẹp đẽ, xứng đáng với ký ức về Hoàng hậu”, ông Poramet nói.

Trước đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan xác nhận hoãn lễ hội ánh sáng “Vijit Chao Phraya 2025” dọc sông Chao Phraya (Bangkok) từ 1/11 đến 1/12 để điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với bối cảnh quốc tang.

Du khách cần lưu ý gì khi đến Thái Lan thời điểm này?

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc du khách Việt Nam có cần thay đổi kế hoạch tour tuyến ở Thái Lan hay không, phía Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam cho biết, trong thời gian quốc tang, một số sự kiện, lễ hội sẽ được thu nhỏ quy mô, giảm tiết mục giải trí hoặc đổi tên chương trình, song mọi hoạt động du lịch, mua sắm, tham quan vẫn diễn ra bình thường.

Như vậy, du khách không cần hủy hoặc dời lịch trình, nhưng được khuyến nghị ăn mặc trang nhã, kín đáo, đặc biệt khi đến các điểm tâm linh hoặc tham dự sự kiện công cộng.

Thị trưởng Pattaya cũng khuyến khích du khách có thể mặc trang phục hoàng gia truyền thống hoặc trang phục giản dị có đeo ruy băng đen để thể hiện sự tôn kính.

Đi du thuyền trên sông Chao Phraya, ngắm chùa Wat Arun là hoạt động du lịch phổ biến ở Thái Lan (Ảnh: N.M.).

Ngoài ra, cần tránh hành động, lời nói thiếu tôn trọng Hoàng gia. Trong các buổi lễ hoặc biểu diễn, nên tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức và hạn chế biểu hiện vui chơi quá mức.

Giai đoạn quốc tang được xem là thời điểm lắng đọng của Thái Lan, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch quốc tế. Du khách vẫn có thể đến Thái Lan bình thường, chỉ cần ứng xử phù hợp và tôn trọng không khí chung.

Các điểm đến nổi tiếng như Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya… vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Giới chuyên môn kỳ vọng Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong quý cuối năm 2025 - dù trong một bầu không khí trang nghiêm và sâu lắng hơn thường ngày.