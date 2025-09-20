Mục tiêu đón gần 1 triệu khách Việt vào năm 2026, Thái Lan "tung chiêu" mới

Khách Việt yêu thích Thái Lan, quay lại nhiều lần

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, khảo sát hành vi du lịch của khách Việt Nam giai đoạn 2024-2025 cho thấy, Việt Nam là thị trường lân cận quan trọng, với mức độ yêu thích cao dành cho Thái Lan.

Khách Việt có tần suất quay lại trung bình 3-4 lần, thường ưa chuộng ẩm thực, du lịch biển, khám phá văn hóa lịch sử, massage, spa và các hoạt động về đêm.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), chia sẻ về những trải nghiệm mới, giới thiệu 5 điều phải làm tại Thái Lan (Ảnh: TAT).

Ngoài những điểm đến quen thuộc như Bangkok, Pattaya, Chiang Mai hay Phuket, du khách Việt cũng ngày càng quan tâm tới các điểm mới như Kanchanaburi, Ayutthaya, Khao Yai, Phang Nga và Krabi.

“Việt Nam là thị trường trọng điểm trong khối ASEAN. Đây là nền tảng quan trọng để Thái Lan phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Việt”, bà Thapanee chia sẻ với Dân trí.

Du khách Việt Nam trải nghiệm những hoạt động mặc trang phục truyền thống Thái và tự tay làm cờ treo trang trí rực rỡ sắc màu trong lễ hội truyền thống của tỉnh Kalasin, Đông Bắc Thái Lan (Ảnh: TAT).

Theo kế hoạch tiếp thị năm 2026, ngành du lịch Thái Lan sẽ chuyển hướng sang chiến lược “Value over Volume” (tạm dịch: chất lượng hơn số lượng), tập trung thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Để thực hiện, TAT triển khai nhiều chương trình thúc đẩy du lịch bền vững như dự án STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) với hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia, công cụ CF-Hotels hỗ trợ khách sạn tính toán lượng khí thải nhà kính và giải thưởng Du lịch Thái Lan (Thailand Tourism Awards - TTA) nhằm tôn vinh các đơn vị cung cấp dịch vụ xuất sắc.

Thái Lan tung loạt chiến lược mới để hút khách Việt

Một trong những chiến lược nổi bật nhằm hút khách Việt là gói trải nghiệm “5 Must Do in Thailand” (5 điều phải làm tại Thái Lan).

Cụ thể bao gồm:

"Must Taste - Món ngon phải thử": Đó là trải nghiệm từ nhà hàng Michelin 3 sao như Sorn, ẩm thực đường phố Yaowarat, các phố ăn uống thịnh hành như Banthat Thong, đến con đường văn hóa Song Wat nổi tiếng với hàng loạt quán ăn và quán cà phê độc đáo.

"Must Try - Hoạt động phải thử": Trong đó có những trải nghiệm như nhảy dù từ độ cao 4.000m tại Rayong.

"Must Buy - Sản phẩm phải mua": Bao gồm quần voi, lụa Thái, ống hít thảo dược là mặt hàng được khách quốc tế ưa chuộng.

"Must Seek - Điểm đến phải ghé": Bao gồm trải nghiệm Jurassic World tại Bangkok hay các địa danh quay phim "Jurassic World: Rebirth" ở Trang, Krabi, Phang Nga.

"Must See - Sự kiện không thể bỏ lỡ": Bao gồm lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai, sự kiện ánh sáng Vijit Chao Phraya, các giải thể thao và lễ hội quốc tế như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism, đặc biệt là đại nhạc hội Tomorrowland Thailand 2026 - lần đầu tiên tổ chức tại châu Á.

Cùng với đó, Thái Lan sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Doanh nghiệp du lịch từ tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) giới thiệu tới du khách Việt Nam tham dự lễ hội Yi Peng sắp diễn ra vào tháng 11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thái Lan cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Nổi bật có tour ẩm thực Michelin trên xe buýt tại Bangkok; hành trình tàu hỏa hạng sang Blue Jasmine Rail Journey kéo dài 9 ngày qua Bangkok – Ayutthaya – Uthai Thani – Chiang Mai – Sukhothai – Bangkok; hay chuyến du ngoạn bằng thuyền cổ Suriyan Chandra dọc sông Mae Klong, Ayutthaya.

Song song đó, Thái Lan triển khai dự án “Trusted Thailand” nhằm nâng cao 4 trụ cột như an ninh, thanh toán, ngoại ngữ và giao thông công cộng.

Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan đã ra mắt ứng dụng Thailand Tourist Police cùng đường dây nóng 1155 tích hợp SOS, GPS, hỗ trợ 5 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga).

Chính phủ cũng tăng cường hệ thống giám sát an ninh bằng camera CCTV, lập Trung tâm Hỗ trợ Du khách (TAC) và xây dựng mạng lưới tình nguyện viên du lịch - thể thao để hỗ trợ khách quốc tế.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) trao đổi với đại diện cơ quan du lịch của các quốc gia của nhiều nước nhằm thúc đẩy hợp tác và nâng cao hoạt động quảng bá du lịch liên kết (Ảnh: TAT).

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026), TAT triển khai chương trình “Thái Lan: Càng hiểu càng yêu”.

Theo đó, 500 du khách Việt Nam sẽ được tặng ưu đãi đặc biệt khi du lịch Thái Lan. Ngoài ra, các đoàn từ 30 người trở lên sẽ nhận chính sách khuyến mãi riêng trong giai đoạn cuối năm 2025 tới đầu năm 2026.

TAT dự báo lượng khách Việt đến Thái Lan sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2026, đạt tối thiểu 900.000 lượt.

“Với sự đa dạng điểm đến, trải nghiệm mới mẻ cùng các biện pháp bảo đảm an toàn, tôi tin rằng du khách Việt sẽ ngày càng gắn bó với Thái Lan”, bà Thapanee bày tỏ.