Du khách “cháy” hết mình trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định

Tối 13/6, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, để hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội du lịch hè Bình Định 2025.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Khát vọng vươn xa”, hướng đến mục tiêu mang lại những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Lãnh đạo địa phương nhấn nút khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định (Ảnh: Phan Hiếu).

Chương trình khai mạc ấn tượng với tiết mục nghệ thuật đại cảnh, kết hợp múa võ và trống hội, tái hiện mạnh mẽ hình ảnh thành phố biển Quy Nhơn đang vươn mình phát triển. Tiếp nối là chuỗi biểu diễn đa dạng, từ những làn điệu dân ca bài chòi đặc trưng của vùng đất võ đến các bản phối EDM sôi động, mang đến một đêm nhạc đa chiều, cuốn hút.

Đặc biệt, khán giả đã có một đêm thăng hoa cùng dàn ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Quang Hùng MasterD, Quân AP, Liz Kim Cương, DJ Victor Bailey và nhiều tên tuổi khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh Bình Định là miền đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ hào khí Tây Sơn và lưu giữ dấu ấn văn hóa Chăm Pa huyền bí với 8 cụm tháp cổ cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Với hơn 130km bờ biển dài uốn lượn, cùng những bãi tắm hoang sơ, quyến rũ như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Trung Lương, Bình Định sở hữu tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển du lịch.

Ông Giang cho biết trong những năm qua, du lịch Bình Định đã không ngừng khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn và được nhiều tạp chí du lịch quốc tế bình chọn.

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định thu hút hàng vạn người dân, du khách đến xem (Ảnh: Ban tổ chức).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin, chỉ còn ít ngày nữa, theo nghị quyết của Quốc hội, Bình Định và Gia Lai sẽ sáp nhập, hình thành một vùng du lịch mới giàu bản sắc, kết nối biển xanh với đại ngàn Tây Nguyên. Do đó, tỉnh đã xác định chiến lược phát triển du lịch mới với tầm nhìn dài hạn, lấy du lịch xanh, thân thiện và an toàn làm định hướng cốt lõi.

Để xây dựng hình ảnh du lịch bền vững, Bình Định đưa ra thông điệp “3K” và “3A”: 3K: Không nâng giá, ép giá; không tranh giành, lôi kéo khách; không ô nhiễm tiếng ồn và rác thải. 3A: An toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn tính mạng và tài sản.

Mục tiêu là để Bình Định hôm nay và Gia Lai ngày mai trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và văn minh.

Rất đông các bạn trẻ đến cổ vũ thần tượng của mình (Ảnh: Phan Hiếu).

Ông Giang nói: “Lễ hội lần này là dịp để Bình Định khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, năng động và thân thiện, nơi du khách được khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người một cách chân thực.

Chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp, người dân và du khách cùng xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa phía nam của vùng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc và hấp dẫn sẽ tiếp tục được tổ chức, bao gồm cuộc thi hoa hậu và nam vương siêu mẫu thể hình thế giới với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ.

Những sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần vào một năm thành công nữa của du lịch Bình Định.