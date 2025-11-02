Du khách bịt mũi vì mùi "nôn ói" tỏa ra từ cặp cổ thụ 75 tuổi ở công viên

Tại Công viên Tòa nhà Quốc hội bang California (thành phố Sacramento, Mỹ) có hai cây bạch quả khiến người dân phải bịt mũi mỗi khi đi qua.

Theo truyền thông địa phương, hai cây bạch quả 75 năm tuổi này đang tỏa ra mùi hôi nồng nặc như chất nôn ói, lan khắp công viên khiến không ít người dân, khách tham quan phải nhăn mặt.

Không chỉ vậy, những trái chín của hai cây này rụng xuống còn khiến lối đi trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Công viên Tòa nhà Quốc hội bang California (Ảnh: Getty).

Ned Friedman - Giám đốc Vườn thực vật Arnold thuộc Đại học Harvard - có bài viết “Stop and smell the ginkgoes” (tạm dịch: “Hãy dừng lại và ngửi mùi bạch quả”), trong đó cho biết lớp vỏ ngoài của quả bạch quả chứa axit butyric - hợp chất tạo ra mùi đặc trưng của “bơ thiu và chất nôn ói”.

Bà Jennifer Iida - Đại diện Sở Dịch vụ Tổng hợp thành phố Sacramento - chia sẻ: “Trái bạch quả dễ dính vào đế giày, để lại phần thịt trơn trượt trên vỉa hè và mặt cỏ, vừa gây mùi khó chịu, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây té ngã”.

Bà cũng cảnh báo rằng trong quả của loài cây này có chứa độc tố, người dân nên đeo găng tay nếu phải tiếp xúc.

Cây bạch quả có vẻ ngoài rực rỡ với lá vàng (Ảnh: Getty).

Một trong hai cây bạch quả “bốc mùi” trên nằm ở khu vực công cộng, cây còn lại ở trong khu đang thi công. Cả hai được cho là thuộc nhóm ba cây bạch quả được trồng từ năm 1950 bởi Thống đốc Goodwin Knight cùng một số quan chức của bang.

Năm nay, mùi hôi của hai cây này nặng đến mức chính quyền đã phải dựng hàng rào kim loại quanh cây và treo biển cảnh báo, yêu cầu người dân tránh xa khu vực.

Hiện tượng này xuất hiện định kỳ vào mùa thu, khi những cây bạch quả kết trái, thường sau khi chúng đạt độ tuổi trưởng thành từ 20 đến 30 năm.

Quả của cây bạch quả (Ảnh: Getty).

Bà Iida cũng nói thêm rằng việc dựng rào quanh cây bạch quả không phải là chuyện hiếm, bởi mùi hôi và lượng quả rụng của cây thay đổi theo từng năm.

“Chúng tôi từng phải quây rào quanh các cây bạch quả trước đây, tùy vào sản lượng quả của từng mùa. Khi cây ra nhiều quả, mùi sẽ đậm hơn, trái rụng cũng nhiều hơn, khiến khu vực xung quanh nhanh chóng trở nên trơn trượt và khó vệ sinh”, bà chia sẻ.