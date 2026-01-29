Dòng suối đặc biệt có thể luộc chín trứng khiến khách Việt thích thú

Luộc trứng giữa suối nóng 75 độ C

Việc thong thả ngồi chờ từng quả trứng chín dần trong làn nước nóng 75 độ C là một trải nghiệm vừa lạ lẫm, vừa thú vị với Nguyễn Hoàng Nga (Hà Nội) trong chuyến du lịch Thái Lan.

Theo Hoàng Nga, khi tới Thái Lan, cô đã ghé Vườn quốc gia Chae Son thuộc tỉnh Lampang, miền Bắc Thái Lan. Nơi đây nổi tiếng với các suối nước nóng tự nhiên, thác nước và cảnh quan núi non hùng vĩ, là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng.

Năm 2025, suối nước nóng ở Lampang còn là 1 trong 12 điểm đến đẹp nhất được Bangkok Post giới thiệu cho du khách khi tới Thái Lan.

Khác với các khu suối nước nóng chỉ để ngâm chân hay ngắm cảnh, tại Lampang, du khách có thể trực tiếp luộc trứng theo kiểu onsen Nhật Bản trong dòng suối tự nhiên. Nước suối ở đây rất đặc biệt, có nhiệt độ khoảng 75 độ C, đủ nóng để làm chín trứng mà không cần bất kỳ thiết bị nấu nướng nào.

Nữ du khách thích thú với trải nghiệm luộc trứng ở suối nước nóng tự nhiên (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Nga, suối nước nóng Lampang được quy hoạch khá bài bản. Tại mỗi khu vực, ban quản lý đều đặt biển hướng dẫn rõ ràng về nhiệt độ nước và khoảng thời gian ngâm trứng để đạt độ chín mong muốn.

“Có chỗ nước nóng hơn, có chỗ nhiệt độ thấp hơn một chút. Trên biển hướng dẫn đều ghi rõ là ngâm bao lâu trứng sẽ chín. Khoảng thời gian khuyến nghị là 15 phút”, Nga cho biết.

Trên bờ suối, khu du lịch bố trí sẵn các gậy dài để du khách móc giỏ trứng và từ từ đưa xuống nước, tránh nguy cơ bị bỏng. Du khách chỉ cần ngồi trên bờ, nhẹ nhàng hạ giỏ trứng xuống, rồi kiên nhẫn chờ đợi trong làn khói nóng bốc lên nghi ngút trước mắt.

“Ngồi trên bờ nhìn khói bốc lên rất rõ, cảm giác vừa thư giãn, vừa tò mò không biết trứng của mình lúc lấy lên sẽ thế nào”, Nga chia sẻ.

Trong khi nhiều du khách xung quanh chọn một vị trí cố định để luộc trứng chín hoàn toàn, Nga lại di chuyển giỏ trứng qua nhiều khu vực khác nhau bởi thấy nhiều đoạn suối quá đẹp.

Kết quả, thành phẩm của Nga là những quả trứng lòng đào, khác hẳn với trứng chín kỹ của phần lớn du khách khác.

Theo Nga, chính việc được tự tay kiểm soát quá trình luộc trứng, quan sát từng công đoạn và chờ đợi kết quả khiến trải nghiệm này trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều so với việc ăn một quả trứng đã được chuẩn bị sẵn.

Suối nước nóng ở Lampang (Ảnh: Bangkok Post).

Di chuyển thuận lợi, chi phí hợp lý

Một điểm cộng lớn khác của suối nước nóng Lampang, theo Nga là việc di chuyển khá thuận tiện. Từ trung tâm Chiang Mai, du khách chỉ cần di chuyển hơn 80km là đã có thể đến khu du lịch này.

“Đường đi dễ, không quá xa, có thể đi trong ngày nếu sắp xếp hợp lý”, nữ du khách cho biết.

Nhiều giỏ trứng lớn của du khách được luộc dưới suối (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chi phí tham quan cũng được đánh giá là hợp lý. Vé vào cửa khu suối nước nóng là 200 baht (khoảng 168.000 đồng). Nếu muốn trải nghiệm luộc trứng, du khách có thể mua giỏ 2 quả trứng với giá khoảng 20 baht (16.000 đồng) ngay tại khu du lịch.

“Với mức giá này mà được trải nghiệm một hoạt động độc đáo, gần gũi với thiên nhiên thì mình thấy rất xứng đáng”, Nga nhận xét.

Với Nguyễn Hoàng Nga, luộc trứng ở suối nước nóng Lampang không chỉ là một hoạt động thú vị, mà còn là cách để cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm rãi, gần gũi thiên nhiên của người Thái. Khung cảnh núi non, thác nước hùng vĩ cũng đem đến cho du khách những giây phút thư giãn khó quên.