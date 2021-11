Đón khách tỉnh ngoài từ 1/11, Quảng Ninh có hướng dẫn tạm thời như thế nào?

Dân trí Chủ trương đón khách tỉnh ngoài từ 1/11, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Mở cửa đón khách du lịch ngoài tỉnh nhưng đảm bảo an toàn phải đặt lên hàng đầu (Ảnh: An Nhiên).

Ban hành hướng dẫn để đánh giá độ an toàn

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quảng Ninh bên cạnh việc nhiệm vụ phòng, chống dịch hiệu quả, tập trung phát triển kinh tế - xã hội cũng xác định tầm quan trọng của lĩnh vực du lịch, dịch vụ để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phong phú, đa dạng vốn có về du lịch của tỉnh.

Do đó, bên cạnh việc khai thác tốt thị trường du lịch nội tỉnh, theo kế hoạch từ tháng 11/2021, tỉnh chủ trương đón dòng khách du lịch từ các địa bàn an toàn dịch bệnh, vùng xanh trong cả nước, với mục tiêu đặt ra trong quý IV/2021 đón từ 1,5-2 triệu lượt du khách, doanh thu từ 4 đến 4.5 nghìn tỷ đồng.

Theo tỉnh Quảng Ninh, để đạt được mục tiêu đặt ra và tạo sức hút, sự yên tâm đối với du khách, từ cuối tháng 10, UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tạm thời đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, bao gồm các nội dung cơ bản, thiết yếu và những nội dung khuyến khích, được cụ thể hóa bằng các nội quy, quy định và cơ sở vật chất của cơ sở đối với đơn vị chủ quản - chủ doanh nghiệp - người sử dụng lao động.

Căn cứ Bộ tiêu chí đã ban hành dán nhãn hoặc treo biển nhận diện mức độ an toàn của cơ sở kinh doanh trên địa bàn (Ảnh: An Nhiên).

Theo Hướng dẫn này, những nội quy, quy định, các cơ sở kinh doanh du lịch sẽ được xác định mức độ an toàn ở các mức: An toàn cao, an toàn và không an toàn. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với ngành Du lịch triển khai việc dán nhãn hoặc treo biển nhận diện mức độ an toàn của cơ sở kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, khuyến khích, hỗ trợ để cơ sở kinh doanh du lịch đạt yêu cầu an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp du lịch cũng tích cực, chủ động, linh hoạt xây dựng, đưa các sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với bối cảnh vào khai thác. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cho du khách, nhân dân tại các điểm du lịch, tham quan, lưu trú được chú trọng đặt lên hàng đầu...

Không vì chạy theo lợi ích kinh tế mà bỏ qua các quy định về phòng chống dịch

Cũng theo tỉnh này, hiện nay mặc dù đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là số ca nhiễm mới xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước do lây nhiễm từ những người trở về từ vùng dịch. Nhiều ổ dịch mới xuất hiện, có những nơi không xác định được nguồn lây, do vậy nhiều địa phương đã phải siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19, để dịch không lây lan ra diện rộng.

Tỉnh cũng yêu cầu, các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch... phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: An Nhiên).

Trong bối cảnh đó, để có thể đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch khôi phục trở lại không chỉ đòi hỏi người dân phải nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là với dịch bệnh, mà các cấp chính quyền, lực lượng chức năng cũng phải chủ động, sâu sát hơn, nhất là ở tuyến cơ sở để phát hiện nhanh chóng, kịp thời mầm bệnh, có biện pháp đối phó, khống chế hiệu quả.

Đặc biệt, là vai trò, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh du lịch về đảm bảo an toàn cho du khách rất sức quan trọng, cần thiết. Qua đó, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách tham gia, lựa chọn các chương trình du lịch trên địa bàn...

Tỉnh cũng yêu cầu, các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở kinh doanh du lịch.

Đồng thời chủ động triển khai tự đánh giá an toàn phòng, chống dịch của đơn vị để tổng hợp, công bố công khai trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh và thông tin, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân, du khách biết, sử dụng dịch vụ...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt chú trọng đến các yêu cầu, khuyến cáo, quy định của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh du lịch không vì chạy theo lợi ích kinh tế, thu hút du khách mà coi nhẹ, bỏ qua các nguyên tắc, quy định về phòng chống dịch. Trong đó, nhất thiết phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ, khoa học hướng dẫn đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, để tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách khi đến với Quảng Ninh...

An Nhiên