Dân trí Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thay đổi chiến lược, chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để thực hiện chiến lược chuyển trạng thái từ mục tiêu "không có Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh với lợi thế của "vùng xanh an toàn" đã chỉ đạo duy trì ổn định tình hình sản xuất, xây dựng quy trình đón du khách, quy định ứng xử của du khách; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định thực hiện gắn mã và quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ quan, công sở.

Tỉnh cũng chỉ đạo áp dụng giá trị xét nghiệm PCR tăng từ 48 giờ lên 72 giờ đối với người vào tỉnh, không xét nghiệm kháng nguyên trạm đầu TP Móng Cái; chỉ đạo đón người dân Quảng Ninh trở về tỉnh (nếu có nhu cầu) và miễn phí xét nghiệm sàng lọc, kinh phí cách ly.

Hơn 100 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, Quảng Ninh thay đổi chiến lược (Ảnh: An Nhiên).

Tỉnh cũng đẩy nhanh tốc độ bao phủ vắc xin cho toàn dân, từ ngày 4/10, toàn tỉnh thực hiện đợt tiêm phòng mũi 2 diện rộng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiêm được 367.146 liều, đạt 77,76% kế hoạch mũi 2, dự kiến cơ bản hoàn thành trong ngày 11/10.

Cùng với đó, tỉnh cũng tiến hành lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, thường xuyên rà soát danh sách, để theo dõi, hỗ trợ, quản lý sức khỏe khoảng 40.000 người bệnh cấp tính, mãn tính chưa có chỉ định tiêm để khi khỏi bệnh, mạnh khỏe và có chỉ định thì tổ chức tiêm để đảm bảo quyền lợi tối đa người dân, không được bỏ sót, bỏ lọt.

Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành liên quan về tình hình triển khai công tác phòng, chống loại dịch này, diễn ra vào hôm qua, 11/0, nhiều ý kiến đóng góp cho chiến lược mới cũng đã được đưa ra.

Dự và chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 - khẳng định, suốt gần 2 năm qua, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, nhưng với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên trì thực hiện phương châm "3 trước", "4 tại chỗ".

Do đó tính từ ngày 28/6 đến nay, đã qua 104 ngày Quảng Ninh không phát hiện ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng, tỉnh giữ vững vùng "xanh" an toàn, địa bàn "ổn định", phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Tỉnh giữ vững vùng "xanh" an toàn, địa bàn "ổn định", phát triển trong trạng thái bình thường mới. (Ảnh: An Nhiên)

Về mục tiêu thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, thành quả phòng chống dịch và thực hiện "mục tiêu kép" trong suốt gần hai năm qua, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021. Đồng thời chăm lo bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân; phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, những lúc, những nơi đang an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh cần tận dụng mọi cơ hội an toàn để hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng phải luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng chống dịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, thu hút người lao động, nhất là lao động chất lượng cao, có kỹ năng đáp ứng đủ nhu cầu lao động của các thành phần kinh tế trên địa bàn, không để đứt gãy của nguồn cung lao động; khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu thập và tổng hợp các số liệu dịch tễ và nhân khẩu học một cách toàn diện và kịp thời. Chú trọng truyền thông tích cực, chủ động an dân, củng cố niềm tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổng thể với các kịch bản khác nhau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phải luôn tạo thế chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể nảy sinh. "Mỗi kịch bản phải xác định rõ mục tiêu, phương án huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp xuyên suốt giữa tỉnh và địa phương; địa phương với địa phương; Nhà nước với doanh nghiệp; các cơ quan, tổ chức và người dân…".

Các kế hoạch, kịch bản, phương án phải thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh kịp thời khi diễn biến tình hình thay đổi hoặc có chỉ đạo mới, sự kiện xảy ra.

An Nhiên