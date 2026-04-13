Lễ 30/4: Tour nội hụt hơi, khách Việt chuyển hướng săn combo giá rẻ

Chuyển hướng tự túc, mua combo để tiết kiệm

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Đây cũng là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nên năm nào anh Mạnh Tiến (trú tại phường Long Biên, Hà Nội) cũng lên kế hoạch đưa gia đình đi nghỉ ngơi.

Năm nay, tính toán số tiền chi trả cho việc mua vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang của gia đình 6 người (bố mẹ, vợ chồng anh Tiến cùng 2 con nhỏ), anh Tiến ước tính lên tới hơn 40 triệu đồng.

Con số này cao vượt trội so với giai đoạn trước. Nếu cộng thêm chi phí khách sạn, ăn uống, di chuyển tại điểm đến, tổng ngân sách thêm khoảng 20 triệu đồng.

"Chi phí quá lớn trong bối cảnh kinh tế hiện nay", anh Tiến nhận định.

Sau khi cân nhắc, gia đình anh đổi hướng chuyển sang di chuyển bằng xe tự lái, tìm kiếm những điểm đến gần Hà Nội xung quanh bán kính khoảng 250km đổ lại.

Cuối cùng, vị khách Hà Nội chốt mua 2 combo (hình thức kết hợp nhiều sản phẩm, dịch vụ thành một gói duy nhất) tại khu nghỉ dưỡng ở Tuyên Quang với giá khoảng 5,6 triệu đồng.

Du khách quan tâm tới các tour nước ngoài tại hội chợ du lịch ở Hà Nội (Ảnh: Việt Hà).

Combo bao gồm phòng nghỉ, bữa buffet sáng, một bữa trưa hoặc tối và trải nghiệm tắm truyền thống kiểu Nhật với bể bơi ngoài trời, xông hơi ướt thảo dược trong nhà. Gia đình 4 người lớn mua 2 combo được miễn phí 2 trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

"Chuyến đi ngắn kéo dài 2 ngày một đêm, nhưng tôi nghĩ cũng vừa đủ cho gia đình trải nghiệm và thư giãn vào ngày lễ", anh Tiến nói.

Trên thực tế, lựa chọn của anh Tiến cũng là xu hướng được nhiều gia đình tính toán vào dịp nghỉ lễ năm nay trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa ở các chặng đều đắt đỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM 2026), xu hướng đặt combo free & easy (mua theo gói vé máy bay, khách sạn, tự do trải nghiệm) của du khách tăng cao dịp lễ 30/4-1/5. Điều này ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng.

Trước áp lực chi phí, đặc biệt là giá vé máy bay tăng cao, nhiều du khách chuyển sang lựa chọn combo du lịch hoặc tự lái xe để tối ưu ngân sách và chủ động lịch trình.

Đơn cử, nếu tự đặt vé máy bay lẻ chặng Hà Nội - Nha Trang, mức giá từ 7,2 triệu đồng/người, trong khi nếu đặt dạng combo có giá từ 3,9 triệu đồng/khách đã bao gồm vé máy bay, cơ sở lưu trú kèm buffet ăn sáng.

Mua combo để tự di chuyển và nghỉ dưỡng ở địa điểm cách không quá xa nơi sinh sống là lựa chọn được nhiều người quan tâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Vietluxtour – thừa nhận, xu hướng mua combo du lịch tăng đáng kể trong dịp lễ 30/4 năm nay, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ.

Theo bà Thu, nguyên nhân đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ khi du khách muốn linh hoạt về thời gian và lịch trình thay vì đi theo tour cố định.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng trong 1-2 tháng gần đây đã tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng, khiến khách có xu hướng tối ưu ngân sách.

Khách hàng hiện ưu tiên các điểm đến có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân như Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết hoặc các tuyến miền Tây.

Bà Thu nhận định, xu hướng này không thay thế hoàn toàn tour trọn gói, mà phản ánh sự phân hóa rõ hơn trong hành vi tiêu dùng. Khách đang chuyển từ mua tour sang chọn cách đi phù hợp nhất với ngân sách gia đình mình.

Tại gian hàng Flamingo Redtours cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc đối với số lượng khách đăng ký mua các gói combo, kỳ nghỉ. Hệ sinh thái nghỉ dưỡng của đơn vị này thu hút lượng mua hơn 500 voucher.

Ông Lê Phạm Hoàng Công, Giám đốc điều hành Flamingo Heritage Onsen & Resort cho rằng, việc vé máy bay tăng cao tác động trực tiếp đến việc lựa chọn trải nghiệm của du khách.

Thay vì việc lựa chọn điểm đến xa, khách có xu hướng dịch chuyển đến các điểm đến gần.

“Những kỳ nghỉ ngắn ngày kết hợp nghỉ dưỡng, thư giãn và tái tạo năng lượng đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

Song song đó, xu hướng lựa chọn các gói combo trọn gói ngày càng phổ biến. Du khách không chỉ tìm kiếm một nơi lưu trú, mà kỳ vọng một hành trình hoàn chỉnh bao gồm nghỉ dưỡng, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Tự lái xe mang tới nhiều trải nghiệm cho các gia đình trẻ (Ảnh: Tạ Thu Hằng).

Du lịch dịp 30/4 không còn là câu chuyện đi xa, mà đi đúng nhu cầu. Khách có xu hướng muốn ưu tiên sự tiện lợi, linh hoạt, được trải nghiệm trọn gói", ông Công nói.

Vé máy bay cao, khách chuộng đi nước ngoài hơn trong nước

Theo khảo sát nhanh của các đơn vị tham gia hội chợ năm nay, khách có xu hướng chốt tour nước ngoài với tỷ lệ cao hơn tour nội địa vào dịp nghỉ 30/4.

Gian hàng của Vietravel có 1.800 khách đăng ký, đạt doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Tỷ lệ khách đặt tour nội địa chiếm 45%, tour nước ngoài chiếm 55%.

Tương tự, trong 4 ngày diễn ra hội chợ, Vietluxtour ghi nhận thị trường outbound tiếp tục là điểm sáng. Những dòng sản phẩm châu Á ngắn ngày (Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore - Malaysia) vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu đặt tour.

Khách quan tâm mua các tour du lịch tại gian hàng của Vietluxtour (Ảnh: Trần Thành Công).

Ở thị trường nội địa, đơn vị này ghi nhận nhu cầu khách tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính như du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch xanh.

Đáng chú ý các điểm đến biển và nghỉ dưỡng vẫn chiếm ưu thế, trong đó nổi bật là Vịnh Hạ Long, Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An, Phú Quốc cùng với các điểm đến khí hậu mát mẻ như Đà Lạt.

Ngoài ra, các tuyến gần TPHCM như miền Tây hoặc Cần Giờ cũng có lượng quan tâm tốt nhờ lợi thế di chuyển thuận tiện và chi phí hợp lý. Đơn vị ghi nhận lượng khách chốt tour dịp này đạt hơn 80% so với kế hoạch. Các điểm đến biển, thời gian nghỉ dưỡng từ 3-4 ngày chiếm tỷ lệ cao.

Năm nay, khách đặt sát ngày hơn so với trước, nhưng tốc độ lấp chỗ vẫn khá nhanh ở các hành trình có lịch trình thuận tiện và giá hợp lý.

Cẩn trọng dính bẫy lừa combo giá rẻ trên mạng

Lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu kiếm vé máy bay, combo du lịch, khu nghỉ dưỡng tăng cao, nhiều đối tượng lừa đảo tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mạo danh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng thuê dịch vụ cấp tích xanh Facebook hoặc mua lại các tài khoản Facebook có tích xanh từ trước, đổi tên thành khu du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các doanh nghiệp lữ hành có uy tín để tạo sự tin cậy cho người dân.

Sau đó, du khách có nhu cầu dễ bị dụ dẫn vào những chương trình du lịch hấp dẫn với quỹ vé và quỹ phòng còn nhiều, mức giá tương đồng với cơ sở chính thống để tránh sự nghi ngờ.

Nhiều trường hợp du khách bị yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Tiếp đó, các đối tượng cung cấp mã đặt phòng giả mạo rồi yêu cầu nạn nhân thanh toán toàn bộ số tiền.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice Travel cảnh báo, khách cần thận trọng với các sản phẩm giá rẻ bất thường trong dịp cao điểm.

"Không nên ham combo giá rẻ một cách vô lý đặc biệt khi giá vé máy bay đang tăng mạnh", ông Tú lưu ý.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo du khách nên lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín khi đặt dịch vụ, thay vì giao dịch với cá nhân hoặc cộng tác viên không rõ thông tin trên mạng.

Trước khi thanh toán, khách cần kiểm tra kỹ hợp đồng, phiếu thu có dấu và nên chuyển khoản vào tài khoản công ty thay vì tài khoản cá nhân. Với khách lần đầu giao dịch, nên đến trực tiếp trụ sở doanh nghiệp để đảm bảo an toàn.