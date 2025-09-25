Trình UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 25/9, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã đồng ý chủ trương để UBND tỉnh này hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO, công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận định, nếu thuận lợi, Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được UNESCO xem xét công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới trong năm 2026.

Một góc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ bàng (Ảnh: Tiến Thành).

Theo vị lãnh đạo này, khu dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng được xây dựng có tổng diện tích trên 515.000ha, quy mô dân số là 159.325 người. Trong đó, vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha, vùng chuyển tiếp 172.449ha.

Cũng theo lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ mang đến nhiều tác động tích cực cho Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi sở hữu hệ thống hơn 447 hang động, nhiều loài động thực vật đặc hữu và quý hiếm.

Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu hệ thống hang động tuyệt đẹp (Ảnh: Tiến Thành).

Thương hiệu quốc tế khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ giúp Phong Nha - Kẻ Bàng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, thúc đẩy dịch vụ du lịch sinh thái, mạo hiểm, homestay.

Đặc biệt, danh hiệu nêu trên khẳng định giá trị toàn cầu của Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là Di sản thiên nhiên thế giới mà còn là hình mẫu về quản lý tổng hợp tài nguyên và phát triển bền vững, tăng sức hút truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Trị và Phong Nha - Kẻ Bàng ra thế giới.