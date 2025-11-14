Đi Thái Lan du lịch, du khách bị lừa mua 5 chai dầu dừa giá 122 triệu đồng

Tối 12/11, du khách người Đức có tên Nadir Altaf, 52 tuổi, tới trình báo với cảnh sát tại thành phố Pattaya, Thái Lan về việc bị lừa đảo mất trắng khoản tiền lớn.

Theo lời khai của vị khách, khi đang lang thang trên đường phố ở khu vực trung tâm Pattaya, anh được một người đàn ông ngoại quốc tiếp cận. Người này mang theo những món hàng, giới thiệu là dầu dừa có tác dụng kích thích mọc tóc, giúp tóc dày và đen mượt.

Vị khách trình báo việc bị lừa mua 5 chai dầu dừa với giá “cắt cổ” (Ảnh: Thaiger).

Khi hỏi giá tiền, người đàn ông chỉ đưa ra con số 4.000 mà không nói rõ mệnh giá tiền gì. Đinh ninh trong đầu là 4.000 baht (khoảng hơn 3 triệu đồng), vị khách người Đức thấy giá thành hợp lý nên quyết định mua luôn.

Sau đó người này rút thẻ tín dụng để thanh toán. Khi quẹt thẻ xong, vị khách tá hỏa khi thấy tài khoản thông báo bị trừ 4.000 euro (122 triệu đồng). Con số lớn hơn gấp 30 lần so với ông tưởng tượng. Nhận ra mình đã bị lừa, ông vội tới đồn cảnh sát thành phố để trình báo.

Theo cảnh sát Phupha Hongyakul, Phó thanh tra điều tra thuộc Đồn cảnh sát thành phố Pattaya, thời gian qua những vụ việc lừa đảo tương tự đang có xu hướng gia tăng tại đây. Hầu hết các đối tượng bị nhắm tới đều là du khách nước ngoài. Một số nạn nhân bị lừa với con số nhỏ, ngại va chạm nên không tới cơ quan điều tra trình báo.

"Khi có người khiếu nại, chúng tôi lập tức vào cuộc xác minh điều tra. Cảnh sát từng nhiều lần truy quét để bắt giữ các đối tượng lừa đảo nhưng vẫn có một số nhóm hoạt động làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của Pattaya", cảnh sát Phupha Hongyakul nói.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 10/11. Một du khách người Australia cũng bị lừa ở một hiệu thuốc thảo dược trong trung tâm Baywalk Shopping Centre. Người đàn ông đã mua 2 chai thuốc thảo dược được mô tả có công dụng kỳ diệu với giá 13.500 baht (11 triệu đồng), trong khi giá thực tế mỗi chai chỉ dưới 100 baht (81.000 đồng).

Vào tháng 9, một du khách Ấn Độ bị lừa mua 4 chai thuốc thảo mộc tại cửa hàng này với giá 24.175 baht (gần 20 triệu đồng). Sau đó, cửa hàng được yêu cầu hoàn tiền lại cho khách. Tuy nhiên không lâu sau, người bán hàng dọa kiện ngược khách với lý do đã bôi nhọ uy tín bán hàng của cửa tiệm.

Hiện người dân địa phương đang lên tiếng kêu gọi chính quyền cần áp dụng nhiều biện pháp xử phạt mạnh tay trong việc xử lý các vụ lừa đảo bởi ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của thành phố du lịch Pattaya.

Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, xứ chùa Vàng đón 21,8 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,16% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm kéo theo doanh thu tụt 5,4%.

Trong đó, 2 thị trường khách ngoại lớn nhất Thái Lan là Trung Quốc, Malaysia tiếp tục không ghi nhận sự tăng trưởng. Trung Quốc đóng góp 3,09 triệu lượt khách, trong khi Malaysia theo sát với 3,04 triệu lượt khách. Cả hai con số đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo mức giảm tổng thể.