Đi công viên buổi tối, chàng trai Mỹ ngỡ ngàng với thói quen của người Việt

Một tối tháng 9, anh Evan Maroge - chàng trai Mỹ đang sinh sống ở TPHCM - tình cờ đi qua một khu công viên trong thành phố. Cảnh tượng hàng trăm người dân tập thể dục, đi dạo, vui chơi ở công viên lúc nửa đêm khiến anh không tin vào mắt mình.

“Tại Mỹ, tôi sẽ không bao giờ dám đi dạo công viên ban đêm vì không an toàn chút nào, nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Đi công viên buổi tối, tôi thấy đông đúc, nhộn nhịp và quan trọng nhất là tôi cảm thấy an toàn”, anh Evan chia sẻ.

Chàng trai Mỹ sửng sốt trước cảnh tượng công viên Việt Nam buổi tối (Video: Nhân vật cung cấp).

Video chia sẻ về trải nghiệm này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội.

"Hóa ra một điều bình thường ở Việt Nam nhưng lại đắt giá ở nước ngoài", một người bình luận. Một người khách trêu: "Ở Việt Nam chỉ có 2 trường hợp không đi ra ngoài ban đêm, một là họ sợ ma, hai là họ sợ vợ".

Việt Nam an toàn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Evan cho rằng sự an toàn, bình yên trong đời sống thường nhật là lý do lớn khiến nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam làm nơi sinh sống lâu dài.

Anh thừa nhận, trước khi đến đây, anh chỉ nghĩ Việt Nam là một điểm du lịch ngắn ngày. Nhưng sau những trải nghiệm trực tiếp, anh nhận ra “có nhiều lý do để ở lại lâu hơn dự định ban đầu”.

Anh kể: "Tôi thấy trẻ con chơi ở công viên tận khuya. Ở Mỹ, ban ngày, người ta đã lo trẻ bị bắt cóc. Công viên thì trống trơn cả ngày lẫn đêm. Nhưng ở Việt Nam, công viên lại giống như một câu lạc bộ với nhiều người tập thể dục, đi dạo, chơi cầu lông, ngồi uống trà với bạn bè. Thật sự kinh ngạc! Có lần tôi đi bộ 11h đêm vẫn thấy đông người".

Chàng trai còn cho biết, anh bất ngờ khi thấy trong các quán cà phê, mọi người có thể để máy tính trên bàn rồi đi vệ sinh mà không lo bị lấy mất.

Anh Evan và vợ người Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ riêng Evan, nhiều người ngoại quốc bày tỏ quan điểm tương tự. Một TikToker người Mỹ với biệt danh Will in Vietnam đăng tải video chia sẻ: “Tại sao ngày càng có nhiều người nước ngoài sống ở Việt Nam? Tôi nghĩ lý do hợp lý nhất đó là an toàn.

Có thể nói, ở Việt Nam, tôi có thể đi bộ bất cứ nơi đâu, không có vấn đề gì. Còn ở phương Tây thì rất dễ bị cướp, thậm chí còn có nguy cơ bị bắn. Ở Việt Nam, người dân địa phương rất thân thiện. Tôi và nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại đây cảm thấy rất bình yên”.

Trong khi đó, anh Adam Lewis (người Anh) kể lại câu chuyện ngày anh rời quê hương: “Trước khi đến Việt Nam, mẹ tôi còn bảo không nên đi. Thời gian đó, chính tôi cũng chưa chắc chắn về cuộc sống ở Việt Nam. Nhưng bây giờ, sau 10 năm, tôi thấy mình đã chọn đúng nước để sống”.

Anh Adam chia sẻ, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là mức độ an toàn trong đời sống hàng ngày. “Suốt nhiều năm ở đây, tôi hầu như chưa bao giờ thấy đánh nhau ngoài đường, càng không chứng kiến cảnh bạo lực công khai như ở một số thành phố phương Tây. Tôi có thể thoải mái đi bộ về nhà lúc nửa đêm mà không phải lo lắng”, anh nói.

Anh Adam cho rằng sự an toàn khi sống ở Việt Nam không chỉ đến từ việc ít tội phạm đường phố, mà còn từ cách cư xử của người dân. Với anh, sự tử tế, tinh thần quan tâm lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi có rắc rối chính là điều đáng trân trọng nhất trong đời sống tại đây.

Ẩm thực và con người - “nam châm” giữ chân người ngoại quốc

Bên cạnh đó, ẩm thực và sự thân thiện của người Việt Nam cũng là “nam châm” níu chân người ngoại quốc. Anh Evan nói rằng, anh có thể dành hàng giờ để lang thang qua những khu chợ đêm, ăn thử từ bún bò, phở, bánh mì đến những món mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nếm thử.

“Tôi từng thử ăn món Việt ở nước ngoài và thấy không ngon. Thật sự, tôi bị bất ngờ bởi sự phong phú của ẩm thực Việt Nam. Món nào cũng đậm đà. Tôi đặc biệt thích ngồi ăn ở các quán vỉa hè, không khí rất gần gũi và dễ chịu. Điều đó làm tôi cảm thấy như mình là một phần của cộng đồng”, anh Evan chia sẻ.

Anh Evan bên món bún bò Huế yêu thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Evan cho biết, anh có thể thoải mái ăn ngoài mà không lo hại sức khỏe bởi món nào cũng đầy đủ chất. Anh thậm chí còn tập thói quen dậy sớm để đi ăn sáng bởi theo anh "đó là thời điểm đồ ăn ngon nhất". "Nếu bạn bè đến Việt Nam, tôi sẽ khuyên họ dậy sớm, đi ăn sáng và đừng ngại đi vào những hẻm nhỏ, sẽ tìm thấy nhiều quán ngon", anh bật mí.

Còn với Adam, đồ ăn Việt Nam cũng là “kho báu vô tận”. Anh thậm chí không chịu bị gọi là “Tây balo” mà tự nhận mình là “thổ địa Việt Nam” bởi vì bản thân rất sành sỏi về ẩm thực ở đây. Anh tiết lộ bản thân rất thích ăn trứng vịt lộn, bún đậu mắm tôm - những món ăn có thể khiến nhiều người nước ngoài e dè khi lần đầu thử.

Nhiều người nước ngoài ban đầu chỉ định đến Việt Nam để du lịch, nhưng sau đó lại quyết định ở lại học tập, làm việc và lập gia đình. Như với anh Evan, chỉ sau vài năm, anh đã lập gia đình và mới đây chào đón một em bé mang hai dòng máu Mỹ - Việt.

“Việc có con nhỏ khiến tôi càng trân trọng hơn môi trường sống ở đây. Tôi muốn con được tự do đi học, được lớn lên trong cộng đồng nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tin các thầy cô ở Việt Nam cũng đồng hành với cha mẹ trong việc dạy trẻ những giá trị tốt đẹp”, anh Evan chia sẻ.