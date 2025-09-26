Món tiết canh của Việt Nam nằm trong Top 100 món ăn tệ nhất thế giới

Giữa tháng 9 vừa qua, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới năm nay. Ngay lập tức danh sách thu hút sự chú ý của những tín đồ mê ẩm thực.

Theo đó, một món ăn nổi tiếng của Việt Nam cũng xuất hiện trong Top 100 là món tiết canh. Món ăn đạt 2,5 trên 5 sao, đứng vị trí thứ 37.

"Món ăn của Việt Nam được coi là đặc sản, chế biến từ tiết tươi của động vật pha chế cùng chút nước mắm. Sau đó, người đầu bếp sẽ băm nhỏ phần nội tạng của con vật để làm nhân.

Sau khi rót nước tiết vào nhân, để một lúc bát tiết canh sẽ đông lại. Phía trên, món ăn được trang trí với lạc rang giã nhỏ, chút rau thơm", bài viết mô tả.

Tiết canh của Việt Nam không còn là món ăn khoái khẩu của nhiều người vì tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh (Ảnh minh họa: Instagram).

Để chế biến được món ăn này, người ta có thể sử dụng các loại tiết của các loại động vật như tiết ngan, tiết vịt, tiết dê, tiết lợn...

Được biết, cách chế biến làm món tiết canh rất phổ biến trong ẩm thực người Việt, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc nhưng chưa từng thấy trong nền ẩm thực nào khác trên thế giới.

Trong quá trình chế biến, tiết của động vật không qua bất kỳ công đoạn tiệt trùng nào mà được ăn trực tiếp cùng với lạc rang và rau thơm.

Tuy nhiên đây cũng là món ăn gây tranh cãi bởi các chuyên gia y tế nhiều lần cảnh báo cách chế biến không đảm bảo vệ sinh. Trong tiết sống không nấu chín có thể chứa nhiều ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe con người.

Cũng trong tháng 7, liên tiếp các ca nguy kịch hoặc tử vong vì món tiết canh được ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Theo đó, trong số 17 người ở xã Quỳnh An (tỉnh Hưng Yên) ăn tiết canh tại 3 quán ăn gần nhau, 6 người phải đi khám và điều trị tại bệnh viện.

Trong số 6 ca nhập viện ghi nhận 2 người tử vong. Bệnh nhân được xác định mắc viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn. Chính vì những lý do này, hiện nhiều người dân tại các vùng miền ở Việt Nam không còn quá hào hứng với món tiết canh sống như trước. Thay vào đó, thực khách có thể lựa chọn cách hấp chín hoặc làm món giả tiết canh từ củ dền.

Món Blodpalt với nguyên liệu có tiết tuần lộc (Ảnh: Food).

Tương tự, với nhiều khách quốc tế, món ăn này cũng được xem là nỗi ác mộng. Theo nhiều du khách nước ngoài chia sẻ, tiết canh là một trong những món ăn kinh dị nhất Việt Nam.

Trong khi đó, đứng đầu danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới do Taste Atlas bình chọn có món Blodpalt. Đây vốn là món ăn truyền thống của các quốc gia vùng Scandinavia (tiểu vùng ở khu vực Bắc Âu).

Món ăn được chế biến từ máu động vật (thường là máu tuần lộc) với bột lúa mạch đen. Nhân bánh gồm hỗn hợp hành tây xào với thịt xông khói thái hạt lựu, ăn kèm thịt lợn chiên, mứt việt quất và bơ.

Taste Atlas hiện kết nối với 9.000 nhà hàng trên khắp thế giới, chia sẻ hơn 10.000 món ăn với độc giả toàn cầu. Đây là những kết quả đánh giá từ nghiên cứu của các chuyên gia, đầu bếp thế giới.

Cũng theo chuyên trang này, bảng xếp hạng dựa trên tiêu chí đánh giá của người dùng với mục đích quảng bá món ăn địa phương và không nên coi là kết luận duy nhất về các món ăn.