Di chuyển gần 400 du khách ở biển Hải Tiến để tránh bão

Gần 400 du khách đang mắc kẹt tại 2 cơ sở lưu trú ven biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, sẽ được di dời vào sâu trong đất liền để tránh bão số 3. Các du khách này chưa thể về nhà do ảnh hưởng của cơn bão.

Anh Tạ Quang Thuyết, quê Nghệ An, cùng vợ và 2 con theo đoàn công ty từ Bắc Ninh đi du lịch biển Hải Tiến từ ngày 20/7. Theo kế hoạch, đoàn sẽ trở về vào trưa 22/7, nhưng mưa bão đã khiến họ không thể di chuyển.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các du khách đang lưu trú tại khu du lịch ở biển Hải Tiến (Ảnh: Quách Tuấn).

“Đoàn của công ty đi du lịch từ hôm 20/7, theo kế hoạch trưa 22/7 quay trở về. Công ty đang sắp xếp cho cán bộ, người lao động di chuyển tránh bão, khi nào đảm bảo an toàn cả đoàn sẽ về. Gia đình tôi đang dự tính bắt xe để về Nghệ An nhưng liên hệ xe mãi mà không được”, anh Thuyết chia sẻ.

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Tiến, xác nhận có gần 400 du khách tại 2 cơ sở lưu trú trên địa bàn chưa thể về nhà do ảnh hưởng của mưa bão.

“Thời điểm hiện tại bão đang đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh phía Bắc. Ở biển Hải Tiến mưa rất to, gió mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Thực hiện các phương án phòng chống lụt bão của Trung ương, của tỉnh, địa phương rất quan tâm đến vấn đề an toàn của du khách.

Chính quyền địa phương đã xây dựng các phương án, phối hợp với cơ sở kinh doanh để đưa du khách vào sâu các cơ sở khác trong đất liền. Khi nào đảm bảo an toàn mới cho du khách trở về”, ông Phúc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thông tin rằng đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất tại các khu du lịch.

“Sở đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các khu du lịch trọng điểm trong tỉnh. Với các du khách đang lưu trú ở hai cơ sở tại biển Hải Tiến đã hết thời gian đăng ký lưu trú mà chưa thể trở về do mưa bão.

Sở đã chỉ đạo địa phương, cơ sở lưu trú, lên phương án đưa du khách vào sâu phía trong đất liền, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hỗ trợ tối đa cho du khách trong thời gian tránh bão.

Đối với các cơ sở du lịch, lưu trú khác trên địa bàn, hiện đã có lệnh đóng cửa, không đón khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian tránh bão”, bà Yến cho biết thêm.