Đến Việt Nam du lịch bỗng thành "chạy bão", khách Tây kể kỷ niệm khó quên

Lỡ mất vẻ đẹp của Sapa

Ngày 28-29/9, bão Bualoi đổ bộ vào đất liền cùng mưa lớn kéo dài. Nhiều địa phương miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Tại Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà tốc mái, một số người tử vong và bị thương. Trên các sông suối nhỏ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn được cảnh báo.

Trong bối cảnh đó, nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam đúng dịp nghỉ lễ cuối tháng 9 đã phải thay đổi lịch trình, thậm chí bỏ lỡ những điểm đến mơ ước.

Bão số 10 làm đảo lộn chuyến đi, du khách hẹn ngày nắng đẹp trở lại Việt Nam (Video: @slunamacsmd và @beccastravel)

Chị Sluna Macs, du khách đến từ Philippines, chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng chị đã háo hức cho chuyến đi kéo dài gần nửa tháng tại Việt Nam, từ 17/9 đến 1/10 nhưng khi đến Sapa thì đúng lúc bão ập tới.

"Những ngày đầu ở đây thật sự đẹp và se lạnh, nhưng hôm qua thì chúng tôi gặp thời tiết tồi tệ nhất”, chị Sluna nói.

Chị cùng bạn trai đã đặt tour đi bản Cát Cát, Moana và đi xe trượt núi Alpine Coaster. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành cuộc “chạy lũ”.

Chị Sluna Macs gặp mưa lớn ở Quảng Ninh và lũ ở Sapa (Ảnh: Chụp màn hình).

“Tại bản Cát Cát, khi nước lũ bắt đầu dâng, chúng tôi gần như không thể đi thêm được mà phải quay về vì đường ngập. Người dân địa phương rất thân thiện, luôn cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất với chúng tôi. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”, chị Sluna kể.

Trên đường trở xuống, chị Sluna còn thấy một số nhóm du khách khác, nên vội vã khuyên họ dừng lại. “May mắn là chúng tôi vẫn an toàn, chỉ tiếc rằng những ngày đẹp nhất ở Sapa đã bị bỏ lỡ, vì tôi chỉ còn nửa ngày ở đây thôi”, chị nói.

Trải nghiệm “chạy bão”

Trong khi đó, chị Becca Jayne, du khách người Anh, cùng bạn trai đã có hành trình không kém phần căng thẳng khi di chuyển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị đúng thời điểm bão đổ bộ.

Cặp đôi đặt chân đến Đà Nẵng hôm 27/9, nhận thấy thời tiết ban đầu không quá khắc nghiệt. Nhưng chỉ một ngày sau, mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dồn dập. Khách sạn nơi họ lưu trú thậm chí khuyến cáo du khách không ra ngoài, chuẩn bị sẵn vật dụng để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi rời Đà Nẵng theo lịch trình chuyến tàu trưa 28/9. Hành trình kéo dài gần 7 tiếng, chậm khoảng 2 tiếng do ảnh hưởng mưa bão. Có đoạn tàu đi qua vùng ngập, rất căng thẳng”, chị Becca nhớ lại.

Chị Becca đứng đợi trước một khách sạn được chặn bởi nhiều can nước để chống bão (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi đến khách sạn tại Đồng Hới (Quảng Trị), cô thấy tất cả lối ra vào đều được chặn bằng những thùng nước lớn để phòng sự cố.

Nhân viên khách sạn chủ động hỗ trợ, thậm chí nâng cấp phòng để đảm bảo an toàn cho khách. Suốt đêm 28/9, Becca và bạn trai buộc phải ở yên trong phòng, nghe tiếng gió rít và mưa đập dữ dội vào cửa kính.

Sáng hôm sau, khi bão tan, cả hai mới dám ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt là cây xanh ngã đổ, nước sông dâng cao. Becca ấn tượng khi thấy người dân địa phương bình thản chèo thuyền, đi lại giữa dòng nước như thể đã quá quen với thiên tai.

“Tôi cảm thấy may mắn vì chúng tôi an toàn, nhưng vẫn lo cho những gia đình mất nhà cửa. Nhờ đội ngũ nhân viên khách sạn tận tâm, chúng tôi vẫn có trải nghiệm an toàn. Hôm nay trời đã nắng, chúng tôi lại được tắm nắng và tiếp tục khám phá Việt Nam”, Becca chia sẻ.

Một nữ du khách sử dụng biệt danh Nomadss kể rằng, cô rời Hà Nội vào Đà Nẵng để “tránh bão”, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát. “Tôi chưa từng chứng kiến điều này bao giờ, thật sự khá sợ hãi. Khi kiểm tra trước thì thời tiết tốt, nhưng không ngờ tình hình thay đổi nhanh đến vậy”, chị kể trong một video.

May mắn là sau khi bão đi qua, chị vẫn an toàn và tiếp tục chuyến đi. Nomadss thừa nhận: “Tôi vẫn thấy Đà Nẵng tuyệt đẹp, chỉ là trải nghiệm này sẽ mãi là một kỷ niệm đặc biệt”.

Cơn bão số 10 khiến nhiều du khách hụt hẫng vì lỡ mất những khoảnh khắc đáng chờ đợi. Các du khách bày tỏ sự tiếc nuối vì mất đi những ngày nắng đẹp, nhưng đồng thời khẳng định sẽ đến Việt Nam vào một ngày không xa.

Chị Sluna bày tỏ sự bất ngờ khi thời tiết thay đổi quá nhanh, ngay sau trận bão lũ, Sapa lại trở nên thơ mộng (Ảnh: @slunamacsmd).

"Nhìn chung, chuyến đi của chúng tôi chắc chắn trọn vẹn hơn nếu thời tiết ủng hộ. Ở Đà Nẵng, chúng tôi được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời, gặp gỡ những con người tử tế, thưởng thức ẩm thực ngon miệng trong không gian yên bình, dễ chịu.

Hà Nội thì ẩm thực rất hấp dẫn, chỉ hơi đông đúc. Còn Sapa, người dân vô cùng thân thiện, tôi biết nơi đây vốn dĩ rất đẹp, chỉ tiếc là chúng tôi lại ghé đúng những ngày mưa", chị Sluna nói thêm.