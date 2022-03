Đến Quảng Ninh du khách không phải trình hộ chiếu vaccine, xét nghiệm PCR

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách (Ảnh: An Nhiên)).

Đó là chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Quảng Ninh ủy tại cuộc họp giao ban tuần vào hôm qua ngày 14/3.

Theo đó, để hiện thực hóa mục tiêu đón 10 triệu khách trong năm 2022, khẩu hiệu du lịch Quảng Ninh năm nay là Quảng Ninh - điểm đến "an toàn thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại", Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh thống nhất, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính, xuất nhập cảnh, phòng chống dịch tại các điểm đến, sân bay, bến cảng, cửa khẩu để đón khách.

Cụ thể, khi đến với Quảng Ninh, du khách sẽ không phải trình hộ chiếu vắc xin, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành du lịch, các địa phương và các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại điểm đến, trong các cơ sở lưu trú, dịch vụ; tiếp tục thực hiện tốt chiến lược chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, trong đó 5K là nguyên tắc vàng, quan trọng nhất. Khẩn trương khôi phục lại nhân lực ngành du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất và năng lực cạnh tranh các điểm đến.

Bên cạnh đó cũng coi trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông đối với các thị trường quốc tế và thị trường du lịch nội địa; liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh truyền thông mạnh mẽ về kiểm soát linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 bằng các giải pháp của Quảng Ninh để tạo tâm thế yên tâm cho du khách khi tới Quảng Ninh và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với các hoạt động, sự kiện để mở cửa, phục hồi ngành du lịch, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức các hoạt động, sự kiện có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng tiêu chí an toàn và hiệu quả kinh tế xã hội. Trong đó, phải chọn lọc các sự kiện thực sự có ý nghĩa quảng bá lan tỏa truyền thông, thu hút khách tham quan. Trọng tâm là lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, Liên hoan Xiếc quốc tế, 7 môn thi đấu trong SEA Games 31, các lễ hội truyền thống tầm cấp tỉnh và các sản phẩm mới như sản phẩm du lịch về đêm của TP Hạ Long, Festival áo dài, Lễ hội áo tắm năm 2022...

Đặc biệt, các sự kiện, lễ hội phải huy động mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh tổng hợp tham gia và 13 địa phương trong tỉnh đều triển khai.