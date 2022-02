Quảng Ninh đón trên 837.000 lượt du khách trong những ngày đầu năm 2022. (Ảnh: CTV).

Trong đó, tập trung chủ yếu tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (180.000 lượt), đền Cửa Ông (90.000 lượt), chùa Cái Bầu (55.000 lượt), vịnh Hạ Long (9.100 lượt),… Lượng khách lưu trú đạt khoảng 40.000 lượt.

Theo ngành Du lịch tỉnh, thời gian qua, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, ngành đã tập trung các giải pháp để đảm bảo an toàn, thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh.

Cụ thể, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, du lịch, dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, đảm bảo an toàn như: Quét mã QR Code, thực hiện quy định 5K; khuyến cáo khách du lịch đến các cơ sở lưu trú, dịch vụ, khu, điểm du lịch tại Quảng Ninh phải tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine, có xét nghiệm âm tính trong thời gian tối đa 24 giờ...

Người dân du xuân tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) đeo khẩu trang đầy đủ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh).

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng và triển khai dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thực hiện tuyên truyền, công khai rộng rãi để các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.467 lượt cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ website do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử lý khi có ca Covid-19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2022, ngành Du lịch Quảng Ninh phấn đấu tổng khách du lịch đạt trên 9,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,4 triệu lượt khách. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng.