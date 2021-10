Đại Nam Á tiên phong trong lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng

Dân trí Trong khoảng 3 năm trở lại đây, bất động sản nghỉ dưỡng đang trở thành một trong những kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Với số vốn nhỏ, khả năng sinh lời cao, bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư. Nắm bắt được xu hướng của thị trường, Công ty Cổ phần đầu tư - xây dựng - khoa học - Công nghệ - Môi trường Đại Nam Á (gọi tắt là Đại Nam Á) đang dẫn đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Tỉnh Hòa Bình đang là "điểm nóng" của các hoạt động kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng. Là tỉnh cận kề với Hà Nội và có điều kiện tự nhiên thuận lợi, Hòa Bình thu hút được lượng khách du lịch rất lớn. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2019, tỉnh Hòa Bình đón 3,1 triệu lượt khách với tổng doanh thu hơn 1.152 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2030, số lượng khách du lịch đến Hòa Bình sẽ tăng gấp đôi so với năm 2019.

Đại Nam Á là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình.

Lý giải về sức hấp dẫn của du lịch nghỉ dưỡng ở Hòa Bình, các chuyên gia đều cho rằng Hòa Bình có những lợi thế về cảnh quan sinh thái độc đáo mà không tỉnh nào có được như núi Viên Nam, lòng hồ Hòa Bình, Thung Nai, Cửu thác Tú Sơn, thác Mu, động Thác Bờ, suối khoáng nóng Kim Bôi…Dân số của tỉnh Hòa Bình chủ yếu sống ở vùng nông thôn với các phong tục tập quán, truyền thống văn hóa đặc sắc, đa dạng của các dân tộc Mường Thái.

Đặc biệt, tuyến đường Láng - Hòa Lạc rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội đến Hòa Bình càng khiến cho tỉnh này trở thành điểm du lịch hấp dẫn vào mỗi dịp cuối tuần. Đây là lợi thế rất lớn trong việc đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Hòa Bình.

Nắm bắt được lợi thế đó, Đại Nam Á là một trong những đơn vị đi tiên phong trong việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ở tỉnh Hòa Bình.

Sở hữu những khu đất ở và đất trồng cây lâu năm nằm tại các vị trí đắc địa, Đại Nam Á đã trở thành đối tác tin cậy cho rất nhiều nhà đầu tư bất động sản muốn tham gia vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình.

Hoạt động tư vấn, đầu tư bất động sản ở Đại Nam Á diễn ra rất sôi động.

Một trong những sức hấp dẫn đặc biệt của bất động sản nghỉ dưỡng do Đại Nam Á cung cấp là đầu tư ban đầu thấp. Chỉ vài trăm triệu đến một tỷ đồng là khách hàng có thể sở hữu một khu bất động sản nghỉ dưỡng hàng ngàn mét vuông tại những vị trí tuyệt đẹp. Nhờ vậy, khả năng sinh lời của bất động sản nghỉ dưỡng do Đại Nam Á cung cấp khá hấp dẫn. Chỉ trong khoảng từ 2 đến 3 năm, giá bất động sản nghỉ dưỡng do Đại Nam Á cung cấp đã tăng từ 40% đến 50%.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn nhận định rằng bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình do Đại Nam Á cung cấp vẫn là một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả trong dài hạn.

Nguyễn Tiến Nam - Tổng giám đốc Đại Nam Á - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo chuyên gia Nguyễn Tiến Nam - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư - xây dựng - khoa học - Công nghệ - Môi trường Đại Nam Á: "Bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều lợi thế để trở thành kênh đầu tư an toàn và khả năng sinh lời cao. Đầu tiên là việc tỉnh Hòa Bình đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước. Những địa danh như núi Viên Nam, lòng hồ Hòa Bình, suối khoáng nóng Kim Bôi… ngày càng thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng trên khắp cả nước. Nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc Mường, Thái ở Hòa Bình cũng tạo sức hút đặc biệt cho du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản nghỉ dưỡng. Thứ hai là lượng vốn đầu tư không lớn vì thế độ rủi ro trong đầu tư rất thấp. Thứ ba, tỉnh Hòa Bình đang là địa phương có sức hút đặc biệt về bất động sản nghỉ dưỡng trong vài năm trở lại đây.

Những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và văn hóa truyền thống mà không tỉnh nào có được giúp cho Hòa Bình trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất cả nước. Vì vậy, sự tác động của đại dịch Covid-19 không làm suy giảm mà ngược lại càng khiến cho bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình trở thành một lựa chọn thông minh cho nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như những nhà đầu tư tầm cỡ."

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 19 dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn được triển khai. Chính vì vậy, tiềm năng phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng ở đây là rất lớn. Trong đó, Đại Nam Á đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch nghỉ dưỡng ở Hòa Bình nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng ở nói riêng.

