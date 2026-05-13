Đà Nẵng có gì khiến khách Tây đổ xô tới, đến rồi "nghiện" không muốn về

"Miami của Đông Nam Á" trong mắt khách quốc tế

Trong quý 1/2026, Đà Nẵng chứng kiến sự bùng nổ du lịch với hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố biển miền Trung đối với du khách nước ngoài.

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc, Đà Nẵng còn dần trở thành nơi nhiều người lựa chọn để lưu trú dài hạn nhờ nhịp sống chậm rãi, chi phí hợp lý và môi trường sống dễ chịu.

Anh David Miller, du khách đến từ Australia là một trong những ví dụ.

Dự định ban đầu của David Miller chỉ là kỳ nghỉ ngắn 5 ngày tại Đà Nẵng sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng ở quê nhà. Nhưng sau gần 2 năm, chàng trai 34 tuổi vẫn chưa rời thành phố biển miền Trung Việt Nam.

“Tôi từng nghĩ sẽ quay về Sydney ngay sau chuyến đi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình thích cuộc sống ở đây hơn tưởng tượng rất nhiều”, David kể.

Mỗi sáng, anh chạy bộ dọc bãi biển Mỹ Khê, làm việc trực tuyến trong quán cà phê ven biển vào buổi chiều. Tối đến, anh lại tụ tập cùng bạn bè, ăn hải sản với chi phí chỉ bằng một phần ở quê nhà.

Vị khách người Australia thừa nhận, ở nhiều thành phố lớn, cuộc sống luôn vội vã. Chỉ khi tới Đà Nẵng, anh có cảm giác mình thật sự được sống.

David không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, Đà Nẵng dần trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng khách nước ngoài, không chỉ để du lịch mà còn sinh sống dài hạn.

Trên các diễn đàn du lịch quốc tế, nhiều du khách gọi Đà Nẵng là “Miami của Đông Nam Á” nhờ bãi biển dài, khí hậu nắng ấm và nhịp sống thư thái.

Khác với nhiều đô thị du lịch đông đúc trong khu vực, Đà Nẵng tạo cảm giác dễ chịu nhờ giao thông không quá áp lực, chi phí sinh hoạt hợp lý và thiên nhiên gần gũi.

Emma Rodriguez - du khách Tây Ban Nha - cho biết, cô từng đi qua nhiều thành phố ở Đông Nam Á trước khi quyết định quay lại Đà Nẵng lần thứ ba.

“Tôi thích cảm giác sáng thức dậy có thể đi bộ ra biển, uống cà phê rất ngon rồi tối lang thang ăn đồ địa phương. Thành phố này khiến tôi cảm thấy thoải mái”, cô chia sẻ.

Điều khiến Emma bất ngờ nhất là mức chi tiêu.

“Ở châu Âu, chỉ một bữa tối gần biển có thể tốn cả trăm Euro. Nhưng tại Đà Nẵng, tôi ăn hải sản tươi ngon với giá chỉ vài trăm nghìn đồng”, cô nói.

Thành phố biển miền Trung những năm gần đây liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng điểm đến hấp dẫn, thu hút không chỉ khách du lịch ngắn ngày mà còn cả cộng đồng “digital nomad” (tạm dịch: dân du mục kỹ thuật số), khách nghỉ dưỡng dài hạn và người nước ngoài sinh sống.

Anna Petrova, một “digital nomad” người người Nga cho biết, cô từng cân nhắc Bali (Indonesia) và Bangkok (Thái Lan) trước khi chọn Đà Nẵng.

“Bali đẹp nhưng quá đông, còn Bangkok lại ồn ào và chuyện tắc đường khá nan giải. Ở Đà Nẵng, tôi cảm nhận cuộc sống cân bằng hơn", vị khách người Nga nhận xét.

Anna thuê căn hộ gần biển với giá khoảng 500 USD/tháng (hơn 13 triệu đồng), làm việc từ xa cho công ty công nghệ tại châu Âu và dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ven biển.

Cô chia sẻ, thích sự bình yên tại đây, người dân thân thiện và chi phí sống hợp lý. Mạng Internet ổn định cũng hỗ trợ cô xử lý các công việc từ xa trơn tru hơn.

Với nhiều khách quốc tế, sự hấp dẫn của Đà Nẵng không nằm ở một yếu tố riêng lẻ mà là tổng hòa của khí hậu dễ chịu, biển đẹp, ẩm thực phong phú, chi phí sống thấp, giao thông thuận tiện và nhịp sống cân bằng hiếm có ở châu Á.

Điều gì khiến Đà Nẵng bùng nổ sức hút với khách quốc tế?

Chỉ trong vòng vài năm sau đại dịch Covid-19, Đà Nẵng đã đi từ giai đoạn du lịch gần như “đóng băng” tới thời kỳ tăng trưởng mạnh chưa từng có.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nếu năm 2023, thành phố biển miền Trung đón hơn 1,98 triệu lượt khách quốc tế thì tới năm 2024, con số đã tăng vọt lên hơn 4,1 triệu lượt, tăng 36,3% so với năm trước và thậm chí vượt mức trước dịch Covid-19. Tổng lượng khách lưu trú đạt gần 10,9 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2023.

Năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận sự bùng nổ vượt mong đợi với hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với cùng kỳ.

Các thị trường khách quốc tế trọng điểm bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Nga, cùng với sự kết nối tốt từ hơn 20 đường bay quốc tế. Ngoài ra, Nga trở thành thị trường gửi khách lớn với số lượng tăng trưởng mạnh lên tới vài trăm nghìn lượt.

Trong năm nay, Đà Nẵng tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 19,5 triệu lượt khách lưu trú với lượng khách quốc tế dự kiến đạt 8,9 triệu lượt.

Chỉ tính riêng trong quý I, thành phố đón hơn 4,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ vào 30/4-1/5 vừa qua, theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia, Đà Nẵng cũng dẫn đầu cả nước về đón khách quốc tế, mang về tổng doanh thu 5.700 tỷ đồng (tăng gần 35%).

Ước tính, mỗi lượt khách chi tiêu gần 4 triệu đồng cho chuyến đi tới địa phương dịp này.

Có thể thấy, từ những số liệu thống kê kể trên thể hiện bức tranh toàn cảnh du lịch của thành phố biển miền Trung với sức hút khách du lịch không còn mang tính thời vụ mà đang dần trở thành lựa chọn dài hạn của nhiều nhóm khách quốc tế.

Từ điểm đến du lịch tới thành phố đáng sống

Sự tăng trưởng mạnh của lượng khách quốc tế giai đoạn 2023-2026 cho thấy Đà Nẵng đang vượt ra khỏi hình ảnh một thành phố du lịch đơn thuần.

Theo các chuyên gia du lịch, điều đặc biệt của Đà Nẵng nằm ở chỗ thành phố này đáp ứng đồng thời hai nhu cầu gồm du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm sống dài hạn.

Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng ưu tiên chất lượng sống, nhịp sống chậm và làm việc từ xa, Đà Nẵng đang nổi lên như một thành phố ven biển đáng sống mới của châu Á. Điểm khác biệt nhất của thành phố nằm ở khả năng cân bằng giữa phát triển du lịch và chất lượng sống.

Ít thành phố ở Đông Nam Á có thể đồng thời sở hữu bãi biển đẹp, giao thông thuận tiện, hạ tầng hiện đại nhưng vẫn giữ được nhịp sống không quá áp lực.

Ông Gary Bowerman, chuyên gia phân tích xu hướng du lịch châu Á nhận định, du khách hiện không chỉ muốn check-in hay nghỉ dưỡng ngắn ngày. Du khách muốn tìm nơi có thể lưu trú lâu hơn, làm việc từ xa và tận hưởng nhịp sống dễ chịu.

Theo ông, Đà Nẵng đang hưởng lợi rất lớn từ xu hướng này nhờ khí hậu ấm áp, chi phí sống thấp và môi trường ven biển phù hợp cho lưu trú dài ngày.

Đây cũng là lý do nhiều du khách quốc tế sau chuyến đi đầu tiên đã quay trở lại lần 2, lần 3 hoặc quyết định sinh sống lâu dài.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, đánh giá Đà Nẵng đang nổi lên như mô hình du lịch “all in one” (tất cả trong một), khi du khách chỉ cần di chuyển quãng ngắn là có thể trải nghiệm biển, núi, phố cổ và các khu vui chơi.

“Ít thành phố nào ở Đông Nam Á có sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, biển đẹp và mức chi tiêu dễ tiếp cận như Đà Nẵng. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn của du lịch thành phố”, ông nhận định.

Nhiều du khách nước ngoài cho biết họ có thể sống khá thoải mái ở Đà Nẵng với chi phí khoảng 1.000-1.500 USD/tháng (26-39 triệu đồng), bao gồm thuê căn hộ, ăn uống và giải trí. Đây được xem là mức giá rất cạnh tranh với một thành phố ven biển quốc tế.

Giới chuyên gia cũng cho rằng việc mở thêm các đường bay quốc tế trực tiếp trong hai năm qua đã góp phần quan trọng giúp lượng khách quốc tế tới Đà Nẵng tăng mạnh.

Tính đến tháng 5/2026, Đà Nẵng đã phục hồi và mở rộng mạnh mẽ mạng lưới hàng không với hơn 20 đường bay quốc tế.

Các đường bay này kết nối trực tiếp với nhiều thành phố lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Indonesia... với tần suất hơn 50 chuyến/ngày, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách nước ngoài.

Có thể nói, sự tăng trưởng mạnh của lượng khách quốc tế trong những năm qua không chỉ phản ánh thành công của ngành du lịch, mà còn cho thấy Đà Nẵng đang dần trở thành trung tâm sống ven biển mới của khu vực Đông Nam Á - nơi du khách không chỉ tới để nghỉ dưỡng, mà còn muốn ở lại lâu hơn.