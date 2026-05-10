Lái “nhà di động” hơn 1,2 tỷ đồng, gia đình ở Hà Nội du lịch khắp miền Trung

Vợ chồng anh Hồng Nhật và chị Kiều Phương (Hà Nội) có chung niềm đam mê du lịch, khám phá những cung đường, những vùng đất mới. Năm 2021, anh chị bắt đầu chuyến xuyên Việt đầu tiên, trùng hợp vào thời điểm dịch Covid-19 khiến việc di chuyển, ăn ở hay du lịch theo tour gặp nhiều hạn chế.

“Lúc đó vợ chồng tôi nghĩ đơn giản là tự lái ô tô đi sẽ chủ động hơn. Nhưng không ngờ sau chuyến đầu tiên, cả nhà lại mê kiểu du lịch này luôn”, anh kể.

Đây là lần đầu tiên gia đình anh Hồng Nhật du lịch bằng "nhà di động" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng từ đó, năm nào gia đình anh Nhật cũng có những chuyến du lịch xuyên Việt bên nhau. Những chuyến đi khiến anh có cảm giác tự do, nạp đầy năng lượng sau thời gian làm việc mệt mỏi. Đặc biệt hơn, năm nay, vợ chồng anh Nhật và các con đã có hành trình 8 ngày bằng một chiếc “nhà di động” (mobihome) đặc biệt, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Gia đình 4 người ăn ngủ trên “nhà di động”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nhật cho biết sau nhiều năm lái ô tô đi du lịch, anh bắt đầu bị thu hút bởi những chiếc “nhà di động” tình cờ nhìn thấy trên đường.

Đó thực chất là chiếc xe bán tải được lắp đặt bộ thiết bị bên trên, có cấu trúc giống như một thùng hàng gắn trên thùng xe, khi bung ra sẽ tạo thành không gian sinh hoạt và ngủ nghỉ. Lúc đó, anh Nhật nghĩ đến việc gia đình anh cũng sẽ thử kiểu phượt này.

Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, anh Nhật quyết định thực hiện ý tưởng. Anh thuê một căn “nhà di động” với giá 13 triệu đồng để cả nhà trải nghiệm hành trình xuyên miền Trung trong 8 ngày. Có “nhà di động”, gia đình anh Nhật không lo đặt phòng hay chạy theo kế hoạch cố định nữa. Đi đến đâu, gia đình anh lại dừng lại ở đó, tận hưởng không khí và cảnh quan.

Không gian bên trong "nhà di động" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhà di động” anh Nhật sử dụng có không gian được tối ưu như một căn hộ mini. Khu vực nghỉ ngơi có giường lớn rộng khoảng 1,75mx1,9m, đi kèm bàn nhỏ và dãy ghế ngồi để đọc sách hoặc làm việc.

Dù diện tích gọn, xe vẫn có phòng vệ sinh riêng. Ngoài ra, hệ thống tủ kệ dày đặc giúp gia đình chứa gọn quần áo, đồ dùng và cả thiết bị quay chụp.

“Căn "nhà di động" chúng tôi thuê có giá thi công khoảng 450 triệu đồng, chưa tính xe bán tải (riêng xe giá thị trường khoảng 800 triệu đồng). Để vận hành ổn định, xe nền thường là loại bán tải hai cầu vì phần thùng phía sau khá nặng, dao động 500-900kg.

Điều tôi ưng ý nhất là mọi thứ trên xe đều được tính toán rất thông minh. Xe có điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm điện, hệ thống đèn, quạt thông gió… gần như đủ mọi tiện nghi cơ bản, đáp ứng khá đầy đủ sinh hoạt cho cả gia đình bốn người”, anh kể.

Bên ngoài xe còn được trang bị vòi nước để rửa đồ hoặc tắm tráng sau khi đi biển, cùng bộ mái che tự động giúp mở rộng không gian cắm trại rất nhanh. Anh Nhật thừa nhận ngày đầu nhận xe, anh khá lúng túng vì chưa từng lái một chiếc xe cao và dài như vậy bao giờ.

“Nỗi lo lớn nhất là không biết xe có leo nổi những con dốc gắt hay đi được địa hình khó hay không. Nhưng khi tôi chạy quen rồi thì cảm giác rất thú vị, vì tôi đang chở cả ngôi nhà, chở cả gia đình rong ruổi khắp nơi”, anh nói.

Gia đình anh Nhật có 8 ngày rong ruổi ở miền Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều đặc biệt là kế hoạch này chỉ có hai vợ chồng biết trước. Hai con được giữ bí mật tới tận lúc bước lên xe. “Các bạn nhỏ bất ngờ lắm. Suốt hành trình cứ như đang sống trong một cuộc phiêu lưu vậy”, anh kể.

8 ngày sống trên “nhà di động” dọc miền Trung

Theo anh Nhật, một ngày trên “nhà di động” diễn ra rất khác với du lịch thông thường. Khi dừng lại, chiếc xe lập tức biến thành căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên. Gia đình thường chọn những bãi biển vắng để ngủ qua đêm.

“Sáng tôi ghé chợ địa phương hoặc bến thuyền mua hải sản rồi về nấu ngay cạnh xe. Cả nhà tắm biển xong lên ăn luôn. Tối ngủ trên xe, sáng mở cửa ra là thấy bình minh”, anh kể.

Theo anh, chỉ mất khoảng hai ngày là cả nhà anh đã quen nhịp sống trong “nhà di động”. Mỗi lần đến giờ nghỉ, mỗi người tự động chia việc, từ dựng bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn tới dọn dẹp.

“Chỉ cần 15 phút là cả nhà có thể biến một bãi đất trống thành không gian ăn uống, nghỉ ngơi hoàn chỉnh”, anh nói.

Một trong những đêm đáng nhớ nhất với gia đình anh Nhật là lần cả nhà ngủ trên đỉnh Cu-vơ (Quảng Trị). Hôm đó cả nhà ăn tối dưới ánh trăng, ngay cạnh những cánh quạt điện gió khổng lồ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió và tiếng nói chuyện của gia đình kéo dài tới tận khuya.

Đến đâu, gia đình 4 người lại dừng lại ăn uống, vui chơi ở đó (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong chuyến đi, gia đình cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Đáng nhớ nhất là lần xe bị lún cát ở biển Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

“Lúc đó chưa có kinh nghiệm chạy xe tải nặng trên cát, tôi hào hứng lái xuống biển định hạ trại ăn sáng. Chạy vài vòng thì xe kẹt cứng luôn”, anh kể.

Thay vì hoảng hốt, cả nhà lại bật cười, rồi… mang bàn ghế xuống cát ăn sáng trước. Ăn uống xong, anh Nhật mới đi nhờ người dân hỗ trợ kéo xe lên. Pha "sa lầy" khó khăn, nhưng lại là một kỷ niệm đáng nhớ với gia đình anh.

"Cũng nhờ khoảnh khắc đó mà chúng tôi có thêm mấy tấm hình "nhà di động" giữa bãi biển rất đẹp”, anh cười nói.

"Nhà di động" có đủ tiện ích để sinh hoạt của gia đình 4 người thuận tiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau hành trình 8 ngày, điều anh thích nhất ở "nhà di động" vẫn là sự tự do tuyệt đối khi cả gia đình đi du lịch, không cần lo chỗ nghỉ, thích ở đâu thì dừng ở đó.

Anh Nhật cho biết, tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 23 triệu đồng, gồm 13 triệu đồng tiền thuê "nhà di động", khoảng 5 triệu đồng tiền xăng, 1 triệu đồng phí cầu đường và 4 triệu đồng chi phí ăn uống. Theo anh, kiểu du lịch này có thể tốn kém hơn du lịch truyền thống, nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi mang lại sự tự do, chủ động và chiều sâu trải nghiệm.

“Điều tuyệt với nhất mà những chuyến đi mang lại chính là ký ức và sự gắn kết gia đình”, anh nói.

Các con trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi

Anh Nhật cũng cho biết, hai con của anh chị bắt đầu theo bố mẹ khám phá những cung đường từ khi mới 3 và 5 tuổi. Ban đầu, vợ chồng anh cũng khá đắn đo vì sợ con nhỏ mệt, sinh hoạt bất tiện. Nhưng thực tế, hai bé thích nghi nhanh hơn bố mẹ nghĩ.

Từ trong xe, gia đình có thể ngắm cảnh qua cửa sổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Lúc đầu đồ đạc lỉnh kỉnh lắm, cái gì cũng sợ thiếu. Nhưng sau vài chuyến thì mọi thứ vào guồng. Hai bạn nhỏ giờ mê dịch chuyển lắm, cứ nhắc tới đi chơi là háo hức. Hai con tôi đặc biệt thích cảm giác nằm đọc truyện, vẽ tranh trên giường rồi mở cửa sổ ra là thấy biển. Các con bảo ở trên xe giống ở nhà nhưng vui hơn vì ngày nào cũng được đổi cảnh”, anh chia sẻ.

Gia đình anh không chạy theo kiểu check-in thật nhiều địa điểm. Có nơi thấy đẹp thì ở thêm vài hôm, thích quá thì đổi luôn kế hoạch. Chính sự ngẫu hứng đó khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.

Có lúc xe chạy đến vùng biển đẹp, gia đình anh lại tắm biển mà không lên kế hoạch trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Nhật vẫn nhớ như in khoảnh khắc gia đình đi qua một cung đường ven biển tuyệt đẹp, một bên là núi, một bên là biển xanh ngắt. Giữa trưa vắng người, gia đình anh chợt nảy ý định tấp xe vào lề, thay đồ rồi lao xuống biển tắm. Mọi thứ rất ngẫu hứng nhưng cực kỳ trọn vẹn.

“Đó là kiểu trải nghiệm mà nếu đi tour hay bay từ nơi này sang nơi khác, chắc chắn sẽ không bao giờ có được. Có những buổi sáng sớm, khi hai con còn ngủ say trên chiếc giường nhỏ trong xe, tôi và vợ vén rèm cửa, nhìn mặt trời từ từ nhô lên khỏi biển. Lúc đó tôi thấy những ngày rong ruổi, những khó khăn đều thật đáng giá”, anh nói.

Sau nhiều lần theo bố mẹ xuyên Việt, hai con của anh cũng thay đổi rõ rệt. Các con tự lập hơn, hiểu biết địa lý tốt hơn và đặc biệt yêu thiên nhiên hơn. Đó là điều vợ chồng anh Nhật quý nhất.

Sau 5 năm với nhiều chuyến rong ruổi Bắc - Nam, gia đình anh vẫn chưa thấy chán phượt đường dài. Theo anh, thiên nhiên Việt Nam quá đa dạng, mỗi vùng đất đều mang một màu sắc riêng. Đi tới đâu cũng gặp những con người thú vị, những cảnh sắc khác nhau nên lúc nào gia đình anh cũng có cảm giác còn nhiều thứ để khám phá tiếp.

Sắp tới, anh Nhật mong gia đình anh sẽ có chuyến du lịch bằng "nhà di động" ở vùng núi Tây Bắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chuyến đi này, gia đình anh Nhật đã lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo, là lái “nhà di động” lên vùng cao Tây Bắc. “Biển mang lại cảm giác tự do kiểu khác, còn núi sẽ mang một cảm giác khác nữa. Lần tới, tôi muốn cùng gia đình mình thử thức dậy giữa núi rừng”, anh chia sẻ.