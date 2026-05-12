Đĩa bề bề 4 triệu đồng ở nhà hàng Trung Quốc, chủ tiệm áp lực qua đời

Tranh cãi vụ 4 con bề bề giá 4 triệu đồng

Đầu tháng 5, một du khách khi tới trải nghiệm tại một nhà hàng ở Tam Á, Hải Nam (Trung Quốc) đã lên tiếng tố cáo về giá cả ở đây.

Nữ du khách cho biết, cô được một tài xế xe công nghệ giới thiệu tới quán hải sản ăn khuya. Vị khách đã gọi nhiều món với tổng hóa đơn là 1.815 tệ (7 triệu đồng). Trong đó có đĩa bề bề (còn gọi là tôm tít) gồm 4 con cỡ lớn bị tính giá 1.035 tệ (4 triệu đồng) khiến cô gái không hài lòng.

Loại hải sản mà vị khách dùng bữa tại nhà hàng là bề bề nhập khẩu Thái Lan (Ảnh: News).

Cho rằng giá mỗi cân bề bề 756 tệ (2,9 triệu đồng) là quá cao và nghi ngờ quán có sự ăn chia hoa hồng với tài xế lái xe, cô gái quyết định lên tiếng tố cáo.

Sáng 6/5, trên trang chính thức của Cục Quản lý Thị trường Tam Á đưa ra thông báo. Nội dung đề cập tới việc cơ quan này đã nhận phản ánh của người dân về việc quán hải sản trên địa bàn bán giá cao. Đơn vị cho biết đã phối hợp với cơ quan liên quan vào cuộc điều tra.

Cùng với đó, nền tảng du lịch của thành phố đã kích hoạt cơ chế bồi thường trước, đóng băng khoản tiền 1.815 tệ (7 triệu đồng) để sẵn sàng hoàn trả cho khách hàng.

Tuy nhiên vài ngày sau, cơ quan điều tra đưa ra kết quả bất ngờ. Theo đó, cơ quan chức năng xác nhận, mức giá bề bề 756 tệ một cân (2,9 triệu đồng) phù hợp với khung giá điều chỉnh ở địa phương.

Đây là loại bề bề Thái Lan được nhập khẩu với giá gốc là 480 tệ một cân (1,9 triệu đồng). Mức giá chênh lệch do nhà hàng niêm yết nằm trong phạm vi quy định.

Cơ quan điều tra xác nhận, mức giá nhà hàng đưa ra không vượt quá mức cho phép (Ảnh: News).

"Chúng tôi đã đối chiếu giá hải sản tươi sống tại các nhà hàng địa phương. Kết quả cho thấy, nhà hàng nơi vị khách dùng bữa đưa ra mức giá không vượt quá mức quy định. Ngoài ra, chúng tôi đang phối hợp với Sở Giao thông điều tra tài xế xe công nghệ có liên quan", đại diện Cục Quản lý Thị trường lên tiếng.

Phía nhà hàng cũng khẳng định, toàn bộ hải sản phục vụ khách đều niêm yết giá công khai. Quá trình cân đo thực phẩm cho khách trước khi chế biến đều có sự giám sát của hệ thống 26 camera. Trước khi hải sản chuyển vào bếp, khách hàng đã ký phần xác nhận vào đơn gọi món.

Hiện nội dung khiếu nại quán hải sản của vị khách đã bị xóa bỏ trên trang cá nhân. Trong khi đó, quán hải sản liên quan tạm ngừng hoạt động.

Chủ nhà hàng đột ngột qua đời

Theo tờ Daily Economic News, sau khi vụ việc xảy ra, chủ quán bất ngờ qua đời, hưởng dương ở tuổi 43.

Người em họ của chủ quán họ Lưu (đã đổi tên) cho biết, chủ quán vốn có bệnh nền, đã bị xuất huyết não trước khi sự việc gây tranh cãi. Người này để lại vợ và 2 con nhỏ.

Thời điểm cơ quan đang tiến hành điều tra, nhà hàng nhận nhiều cuộc gọi đe dọa nên gặp không ít áp lực. Cuối cùng, gia đình quyết định đóng cửa quán. Hiện trên nền tảng đánh giá Dianping, cửa tiệm đã hiển thị trạng thái tạm ngừng hoạt động.