Khách Tây vượt nghìn cây số đến Việt Nam làm đẹp, sửng sốt vì kết quả

Làm nail tại Việt Nam, khách Tây khen “đáng từng đồng” (Tổng hợp: Cẩm Tiên).

“Bộ móng đẹp nhất tôi từng làm”

Trước khi đặt chân đến Việt Nam cho chuyến du lịch, chị Saskia (đến từ Birmingham, Anh) đã chủ động tìm kiếm thông tin và đặt lịch trước tại một tiệm nail ở TPHCM sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội.

Mang theo nhiều kỳ vọng, chị cho biết trải nghiệm thực tế không khiến mình thất vọng. Ngay khi đến nơi, chị được phục vụ nhanh chóng, trao đổi về mẫu móng mong muốn và sẵn sàng để thợ tự do sáng tạo khi một số chi tiết không thể thực hiện đúng như ý.

Điều khiến Saskia ấn tượng không chỉ là kỹ thuật, mà còn ở quy trình chăm sóc. Từ việc sử dụng gel X (gel cao cấp hạn chế sinh nhiệt) thay cho acrylic để tạo độ mỏng nhẹ, đến những chi tiết nhỏ như bôi kem chống nắng lên tay khách trước khi dùng đèn UV hay việc thợ cẩn thận xử lý lớp biểu bì đều tạo ấn tượng tốt cho chị.

Đặc biệt, thợ sử dụng kỹ thuật airbrush (hình thức phun sơn nghệ thuật) để tạo hiệu ứng, kết hợp chi tiết 3D được tạo hình tỉ mỉ.

Chị Saskia đánh giá đây là bộ móng đẹp nhất chị từng làm (Ảnh: Instagram nhân vật).

Sau hơn 4 tiếng, bộ móng hoàn thiện khiến Saskia không giấu được sự hài lòng: “Đây có lẽ là bộ móng đẹp nhất tôi từng làm. Các chi tiết rất tinh xảo, có những phần nhìn giống màu bạc nhưng thực chất là màu vàng. Chi phí cho dịch vụ này khoảng 30 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng), tổng cộng cả tay và chân là 38 bảng (khoảng 1,4 triệu đồng)”.

Bên dưới bài đăng của Saskia, nhiều người dùng quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. “Các cô gái à, người Việt Nam thật sự là “nghệ nhân nail” đấy!”, một tài khoản bình luận. Người khác so sánh: “Thật tuyệt vời. Bộ móng đó nếu ở Anh phải 1,9-2,5 triệu đồng đấy”.

Tay nghề, kỹ thuật khiến khách bất ngờ

Không chỉ chị Saskia, nhiều du khách khác cũng xem việc làm nail như một phần trải nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Chị Florence Grace, nhà sáng tạo nội dung đến từ Manchester (Anh), cho biết chị tìm đến một tiệm nail ở Hà Nội để sửa lại bộ móng cũ. Ấn tượng đầu tiên của chị là sự đa dạng về màu sắc, kỹ thuật và phong cách tại các tiệm.

"Tôi nghe nói đây là nơi làm nail tốt nhất và trải nghiệm thực tế không khiến tôi thất vọng. Giá cũng rất rẻ. Khi đến Việt Nam, tôi biết mình cần sửa lại bộ móng. Tôi quyết định làm nail phong cách nghệ thuật vì thợ nói có thể làm bất cứ mẫu nào tôi muốn, chỉ cần đưa hình là có thể làm theo. Họ chuẩn bị cả đồ ngọt để khách thư giãn trong lúc làm”, chị Florence kể.

Trong quá trình thực hiện, chị đặc biệt chú ý đến cách thợ tạo dáng móng bằng gel tạo hình thay vì gắn móng giả.

“Tôi thực sự hào hứng vì thợ có thể thực hiện gần như mọi ý tưởng. Kết quả rất ấn tượng, đặc biệt là móng nhung lấp lánh ở ngón chính. Tôi cũng thích chi tiết hoa nhỏ và móng út màu hồng. Tất cả đều được làm thủ công, rất tinh xảo và gọn gàng”, chị nói.

Chị Grace và bộ móng được làm ở Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).

Khi chị tiết lộ chi phí hoàn thiện bộ nail chỉ khoảng 7 euro (tương đương 220.000 đồng), nhiều người nước ngoài tỏ ra bất ngờ, thậm chí “sốc” vì mức giá quá rẻ so với chất lượng nhận được.

Trong khi đó, chị Jenna, một du khách Anh khác, lại bị thu hút bởi kỹ thuật xử lý chi tiết. Một điểm khiến Jenna bất ngờ là việc thợ không chỉ cắt biểu bì mà còn xử lý lớp da chết quanh móng, việc chị thường tự làm ở nhà nhưng hiếm khi thấy ở tiệm.

Bên cạnh đó, các bước như bôi kem chống nắng trước khi chiếu đèn UV hay sử dụng kỹ thuật phun sơn để tạo họa tiết cũng mang lại trải nghiệm mới cho chị.

“Tôi chọn một mẫu khá phức tạp. Ban đầu, tôi có chút lo lắng không biết tiệm có đủ phụ kiện trang trí hay không, nhưng thực tế họ có đầy đủ. Dù thợ không biết nói nhiều tiếng Anh, quá trình làm vẫn diễn ra suôn sẻ”, Jenna chia sẻ.

Chị Jenna bày tỏ sự hài lòng với bộ móng được làm ở Việt Nam (Ảnh: Instagram nhân vật).

Tổng chi phí cho cả tay và chân của Jenna vào khoảng 1,5 triệu đồng (khoảng 40 bảng Anh), mức giá được chị đánh giá là hợp lý so với chất lượng.

Trong khi đó, chị Shai Ann (du khách Mỹ) cho biết, ngay sau khi hạ cánh xuống TPHCM chưa đầy 2 tiếng, chị đã quyết định đi làm nail như một trải nghiệm đầu tiên trong chuyến đi. Tại tiệm, chị bày tỏ mong muốn dặm lại bộ móng sơn gel X sẵn có, nhưng sau khi kiểm tra, thợ đã thay mới hai móng để đảm bảo độ đồng đều.

Quá trình trao đổi giữa hai bên chủ yếu thông qua phần mềm dịch thuật, song không gây nhiều trở ngại. Chị yêu cầu chuyển dáng móng từ vuông sang dáng tròn và kết quả đạt được đúng như kỳ vọng.

Dù vậy, chị thừa nhận có chút phân vân về màu sắc khi lựa chọn tông màu không thực sự phù hợp với sở thích ban đầu. Tuy nhiên, khi bộ móng hoàn thiện, kỹ thuật tráng gương lại mang đến hiệu ứng thị giác tốt hơn so với tưởng tượng, đặc biệt khi nhìn trực tiếp.

Tổng thể, chị Shai Ann đánh giá đây là một trải nghiệm tích cực, từ cách phục vụ đến tay nghề của thợ, cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách quốc tế, ngay cả khi có rào cản ngôn ngữ.

Chị Abbie đã có trải nghiệm làm nail không như ý tại Việt Nam khi chọn nhầm tiệm dịp Tết (Ảnh: Instagram nhân vật).

Bên cạnh những phản hồi tích cực, không phải du khách nào cũng có trải nghiệm suôn sẻ. Như chị Abbie May (du khách Anh) kể lại một “ngày làm nail thất bại” khi chị chọn nhầm tiệm trong dịp Tết, thời điểm nhiều cơ sở quá tải, số khác lại đóng cửa.

“Tôi vào một tiệm và ngồi gần 3 tiếng. Thời điểm tôi đi trùng dịp Tết nên nhiều nơi đóng cửa, chỉ còn một vài tiệm hoạt động”, chị kể.

Dù yêu cầu đơn giản là móng ngắn, màu hồng nhạt nhưng kết quả lại không như mong đợi. Móng không được dũa kỹ, lớp phủ dày khiến màu sắc bị biến đổi, độ dài các móng không đồng đều.

Không hài lòng, Abbie phải tìm đến một tiệm khác để chỉnh sửa. Tại đây, thợ xử lý lại toàn bộ, từ dũa móng đến sơn lại màu. Kết quả cuối cùng khiến chị hài lòng hơn, nhưng trải nghiệm ban đầu vẫn là một ấn tượng xấu.

Dịch vụ “giá tốt - trải nghiệm cao” góp phần hút khách quốc tế

Không chỉ làm nail, nhiều dịch vụ làm đẹp và mua sắm tại Việt Nam đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Từ gội đầu, cắt tóc, massage (xoa bóp), mua sắm, may đo trang phục đến váy cưới... tất cả đều mang lại trải nghiệm với chi phí thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phương Tây.

Những dịch vụ này không chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân mà còn tạo ra “trải nghiệm bản địa”, yếu tố ngày càng được du khách quốc tế quan tâm. Việc được chăm sóc, làm đẹp với chi phí hợp lý trong thời gian du lịch khiến nhiều người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn.

Bên trong một tiệm làm nail ở TPHCM (Ảnh: Lê Văn Trọng).

Không ít du khách sau khi có trải nghiệm tích cực còn quay lại sử dụng một dịch vụ nhiều lần trong cùng chuyến đi hoặc giới thiệu cho bạn bè, tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên.

Quan trọng hơn, những dịch vụ này giúp du khách cảm nhận rõ nét sự chăm sóc và tính “đáng tiền” tại điểm đến, từ đó gia tăng mức độ hài lòng, khả năng quay trở lại và đóng góp vào doanh thu du lịch một cách bền vững.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay cho cùng kỳ. Riêng tháng 4 ghi nhận hơn 2,03 triệu lượt, tăng 122,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, ngành du lịch đã duy trì 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, đạt khoảng 35% mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm. Điều này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam.

Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm giai đoạn 2023-2026 tăng dần qua từng năm (Đồ họa: Cẩm Tiên).

Các chuyên gia nhận định, ngoài yếu tố an toàn, chính sách thị thực thông thoáng và hoạt động quảng bá hiệu quả, hệ thống dịch vụ đa dạng - trong đó có làm đẹp và mua sắm - đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân du khách.

Tuy nhiên, để duy trì lợi thế này, chất lượng dịch vụ cần được nâng cao đồng đều. Việc đào tạo tay nghề, chuẩn hóa quy trình và minh bạch giá cả là những yếu tố cần thiết để tránh những trải nghiệm không mong muốn như trường hợp của chị Abbie.

Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt, những dịch vụ tưởng chừng nhỏ như làm nail lại có thể trở thành điểm cộng lớn nếu được đầu tư đúng cách.