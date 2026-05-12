Ngôi chùa nghìn tuổi treo vách núi ở Trung Quốc khiến kỹ sư đau đầu

Tu viện Huyền Không được xem là một công trình độc đáo bậc nhất nhờ kỹ thuật xây dựng “thách thức trọng lực”.

Theo trang China Culture, chùa treo nằm dưới chân núi Hằng Sơn - một trong “Ngũ nhạc” linh thiêng của Trung Quốc - cách thành phố Đại Đồng khoảng 80km.

Công trình được xây dựng vào cuối thời Bắc Ngụy, khoảng thế kỷ VI, và gắn với truyền thuyết về một nhà sư tên Liễu Nhiên.

Điểm khiến Tu viện Huyền Không trở nên nổi tiếng là toàn bộ công trình gần như “treo lơ lửng” trên vách đá cao khoảng 75m so với mặt đất.

Phần lớn kết cấu được giữ bằng các thanh xà gỗ sồi cắm sâu vào hốc đá khoét trong núi, trong khi hệ thống chịu lực chính lại được giấu bên trong vách đá. Công trình còn được gia cố bằng xích sắt và dầm gỗ để tăng độ ổn định.

Huyền Không - ngôi chùa có kiến trúc độc đáo bậc nhất Trung Quốc (Ảnh: Tsemrinpoche).

Nhìn từ xa, ngôi chùa giống như dính chặt vào sườn núi. Các hành lang gỗ nhỏ hẹp nối liền khoảng 40 gian điện và đình, tạo nên cảm giác vừa mong manh vừa kỳ vĩ. Vị trí đặc biệt này không chỉ nhằm tạo cảnh quan mà còn giúp công trình tránh được mưa lớn, ánh nắng trực tiếp và đá lở từ trên núi.

Bên trong chùa có các tượng thờ của Đức Phật, Khổng Tử và Lão Tử cùng tồn tại trong một không gian duy nhất. Đây được xem là biểu tượng cho tư tưởng “tam giáo hợp nhất” từng phổ biến trong lịch sử Trung Quốc.

Trải qua hơn 1.400 năm, sau nhiều đợt trùng tu, ngôi chùa dần mở rộng quy mô và trở thành một trong những công trình kiến trúc trên vách đá hiếm có của Trung Quốc cổ đại.

Không gian bên trong chùa (Ảnh: Windhorse).

Dù tồn tại qua hàng chục thế kỷ, Tu viện Huyền Không vẫn khiến giới kỹ sư và kiến trúc sư hiện đại kinh ngạc. Các chuyên gia cho rằng người xưa đã tận dụng địa hình tự nhiên cực kỳ khéo léo. Phần mái đá nhô ra phía trên giúp chắn mưa, trong khi vị trí nằm trong hẻm núi hạn chế tác động của ánh nắng và gió mạnh.

Ngày nay, Tu viện Huyền Không là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất khu vực Đại Đồng, cùng với quần thể hang đá Vân Cương.

Để đến được địa điểm này, từ Bắc Kinh, du khách có thể đi tàu cao tốc đến Đại Đồng trong khoảng 2-2,5 giờ

Từ trung tâm Đại Đồng, Tu viện Huyền Không nằm cách khoảng 65-80km, thời gian di chuyển khoảng 1,5 giờ bằng ô tô. Du khách có thể đi xe buýt từ ga tàu hoặc bến xe Đại Đồng đến huyện Hồn Nguyên (Hunyuan), sau đó bắt taxi hoặc xe trung chuyển vào khu thắng cảnh.

Theo trang China Highlights, hiện có cả tuyến xe buýt trực tiếp từ khu phố cổ Đại Đồng đến trung tâm du khách của chùa treo, giá khoảng 39 nhân dân tệ/người. Từ đây, khách tiếp tục đi các chuyến xe buýt để vào khu vực tham quan chính.

Ngôi chùa hạn chế khách tham quan để bảo tồn di tích (Ảnh: China Explorer).

Việc gọi xe qua ứng dụng công nghệ là lựa chọn thuận tiện nhất nếu đi theo nhóm hoặc muốn chủ động thời gian.

Một số du khách khuyên nên đến sớm vào buổi sáng vì lượng khách rất đông, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm.

Theo các trang du lịch địa phương, vé tham quan khu vực bên dưới chùa khoảng 15 nhân dân tệ (khoảng 58.000 đồng), trong khi vé leo vào bên trong công trình khoảng 100 nhân dân tệ (khoảng 387.000 đồng) do giới hạn số lượng khách mỗi ngày nhằm bảo tồn di tích.