Cựu phi công ăn "nấm ma thuật" rồi tắt động cơ máy bay đang chở 80 khách

Sự việc đã gây ra tình huống khẩn cấp trên chuyến bay tháng 10/2023. Theo hồ sơ, cựu phi công thừa nhận đã sử dụng nấm thức thần (hay "nấm ma thuật", psilocybin) hai ngày trước chuyến bay.

Khi ngồi trong buồng lái, Emerson cảm thấy mình mắc kẹt trong “thế giới không thật” và cho rằng việc kéo cần động cơ sẽ giúp “thoát khỏi giấc mơ”.

Theo ABC News, cựu phi công khai trong bản nhận tội: “Tôi biết việc này sẽ khiến máy bay tắt động cơ, nhưng khi đó tôi tin rằng như vậy sẽ giúp mình tỉnh dậy và trở về với gia đình”.

Rất may, tổ bay đã kịp thời khống chế Emerson, giữ chặt tay và kéo lại cần gạt để tránh thảm họa. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại Portland.

Cựu phi công Joseph Emerson (Ảnh: AP).

Trước đó, Emerson kể rằng ông đã sử dụng nấm thức thần khi cùng bạn bè tưởng niệm người bạn thân là một phi công qua đời vài năm trước. Loại nấm này khiến ông rơi vào trạng thái ảo giác kéo dài nhiều ngày.

Các bác sĩ sau đó chẩn đoán ông mắc hội chứng rối loạn cảm nhận kéo dài do chất gây ảo giác, tình trạng khiến người dùng nấm lần đầu tiếp tục gặp ảo giác nhiều ngày sau đó.

Sau khi được tại ngoại, Emerson và vợ lập quỹ từ thiện Clear Skies Ahead (tạm dịch: Hướng tới bầu trời trong xanh) nhằm gây quỹ và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần của phi công.

“Tôi chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình. Đó là lỗi của tôi. Tôi chỉ hy vọng xã hội nhìn nhận toàn bộ quá trình của tôi chứ không chỉ 30 giây kinh hoàng trên máy bay hôm đó”, Emerson nói trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Trước khi vướng vòng lao lý vì sử dụng "nấm ma thuật", Joseph Emerson là một phi công kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm (Ảnh: Emerson).

Emerson đạt thỏa thuận nhận tội trong cả hai vụ án liên bang và bang Oregon. Tại tòa án liên bang, ông nhận tội cản trở tổ bay và đối mặt mức án tối đa 20 năm tù cùng khoản phạt 250.000 USD (khoảng 6,6 tỷ đồng), dự kiến tuyên vào ngày 17/11 tới.

Ở cấp bang, Emerson ban đầu bị truy tố hàng chục tội danh mưu sát, nhưng bồi thẩm đoàn sau đó chỉ kết tội 83 hành vi gây nguy hiểm cho người khác và một tội danh gây nguy hiểm cho máy bay cấp độ một (trọng tội).

Thẩm phán tuyên ông 50 ngày tù (đã được tính vào thời gian tạm giam), 5 năm quản chế, hơn 60.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) bồi thường cho Alaska Airlines và 600 giờ lao động công ích.

Trước tòa, Emerson gửi lời xin lỗi: “Tôi hối tiếc vì những gì đã gây ra cho toàn bộ hành khách và tổ bay. Tôi cũng hối tiếc vì làm tổn hại đến nghề nghiệp của mình”.

Ông bày tỏ biết ơn các phi công đã cứu mạng mình, đồng thời cho biết nhờ biến cố này, ông đã đi điều trị chứng nghiện rượu và có thể làm tròn trách nhiệm làm cha.

Một hành khách trên chuyến bay cho rằng thỏa thuận nhận tội là “chưa đủ mạnh” và mong tòa đưa ra bản án răn đe.

Người khác lại đề nghị không tăng thêm án tù mà để Emerson dùng lao động công ích đến các trường học, chia sẻ về nguy cơ khi sử dụng chất gây ảo giác. Emerson khẳng định ông sẵn sàng làm điều này, không chỉ với học sinh mà cả với những phi công đang âm thầm chịu đựng khủng hoảng tâm lý.