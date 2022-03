"Phát động mở lại hoạt động du lịch'', khởi động ấn tượng của Quảng Ninh

Quảng Ninh đang nỗ lực để hồi phục du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Ảnh: CTV).

Đây được coi là sự khởi động đầy ấn tượng nhằm phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn đã bị đóng băng suốt hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của tỉnh này.

Trao đổi với Dân trí chiều nay (21/3), bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là sự kiện phục hồi du lịch đầu tiên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đăng cai với quy mô lớn.

Cũng theo bà Hạnh, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai (22/3) tại TP Hạ Long với sự tham gia của lãnh đạo 28 tỉnh thành phố phía Bắc, hội tụ gần 400 các công ty lữ hành, hiệp hội du lịch, các đơn vị du lịch lớn trong toàn quốc. Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá các sản phẩm du lịch, xúc tiến du lịch ngay tại địa bàn của tỉnh nhà.

Cụ thể, nhằm thống nhất chương trình hành động để mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh, với sự đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Sun Group… tổ chức Hội nghị "Phát động mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn."

" Phát động mở lại hoạt động du lịch '', sự kiện được coi là sự khởi động ấn tượng của Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày mai, 22/3 (Ảnh: An Nhiên).

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; UBND tỉnh Quảng Ninh; đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế, du lịch hàng đầu; đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước; đại diện các doanh nghiệp du lịch…

Theo Ban tổ chức, tại chương trình tọa đàm sẽ công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế với những sản phẩm đa dạng, thích ứng trong bối cảnh bình thường mới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình này sẽ diễn ra lễ phát động "Mở lại hoạt động du lịch: Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn". Ngoài ra, bên lề tọa đàm là phần giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCCP của Quảng Ninh và các địa phương; chương trình ký kết hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và Vietnam Airlines; hợp tác kích cầu, phát triển thị trường du lịch giữa Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group và Vietnam Airlines; hội nghị khách hàng của Vietnam Airlines; chương trình tham quan khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của các doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra lễ ký kết hợp tác 3 bên giữa tỉnh Quảng Ninh với Sun Group và Vietnam Airlines (Ảnh: CTV).

Theo tỉnh Quảng Ninh, để phục hồi du lịch thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch với hệ thống giao thông đồng bộ, tạo chuỗi liên kết: Đường bộ - đường không - đường thủy hiện đại đẳng cấp quốc tế, thêm các hạ tầng giao thông mới như: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, Cầu Tình Yêu; cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới.

Hiện toàn tỉnh đã sẵn sàng 2.080 cơ sở lưu trú du lịch với 1.586 cơ sở lưu trú trên bờ, tàu thủy lưu trú du lịch xếp hạng từ 1- 5 sao với 35.893 phòng nghỉ. Quảng Ninh đã xây dựng triển khai chuỗi 65 các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022, ngay trong tháng 3, tháng 4 sẽ có các sự kiện tiêu biểu như: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2022, lễ hội Áo dài, liên hoan ẩm thực…

Năm 2022, Quảng Ninh phấn đấu thu hút khách du lịch đến với địa phương đạt trên 10 triệu lượt khách trong đó đạt 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa Quảng Ninh là trung tâm du lịch quốc gia, đẳng cấp quốc tế; địa bàn trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia…

Để đạt được mục tiêu và sẵn sàng cho công tác mở lại hoạt động của ngành du lịch, Quảng Ninh đã thần tốc triển khai chiến lược vắc xin đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ cao và sớm nhất cả nước, hiện tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người đủ 12 tuổi trở lên đạt 99%; mũi 3 cho người đủ 18 tuổi trở lên đạt 99%, nhân viên ngành du lịch nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin sớm.

Với sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, Quảng Ninh đang phấn đấu năm 2022 thu hút khách du lịch đến với địa phương đạt trên 10 triệu lượt khách trong đó đạt 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng (Ảnh: An Nhiên).

Hệ thống y tế tỉnh cũng sẵn sàng phục vụ người dân và du khách với các kịch bản đáp ứng các cấp độ dịch; Hiện nay có 1.467 cơ sở lưu trú đăng ký đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ website safe.tourism.com.vn do bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; 652 cơ sở đang mở cửa kinh doanh du lịch đã được dán nhãn đánh giá mức độ an toàn.

Quảng Ninh hiện đang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục xuất nhập cảnh, đi lại, các quy định về tiêm vắc xin, xét nghiệm Covid-19 cho người dân và du khách theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Y tế; không hạn chế các địa điểm, hành trình của du khách đến với Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động ban hành các chính sách về hỗ trợ kích cầu du lịch trên địa bàn, tổ chức các chuỗi sự kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động du lịch, tạo các sản phẩm du lịch mới, phong phú, chất lượng và giá cả phù hợp để thu hút du khách đến với Quảng Ninh; rà soát, đánh giá và tổ chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động du lịch, bổ sung lực lượng thiếu hụt.