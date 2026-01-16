Suất cơm bình dân 110.000 đồng ở Hà Nội, khách gọi xong "choáng" với giá

Những món ăn quen thuộc với mức giá “không hề quen”

Chia sẻ với phóng viên, anh Thế Đạt (ở Hà Nội) cho biết, anh biết tới quán cơm văn phòng theo phong cách cơm nhà này cách đây khoảng 10 năm. Quán nằm tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Ngay từ thời điểm đó, quán đã nổi tiếng với mức giá nhỉnh hơn các nơi khác, dao động trong khoảng 50.000-60.000 đồng/suất. Tuy nhiên, trong lần quay trở lại cách đây ít hôm, anh vẫn bị sốc khi nhìn thấy thẻ ghi tiền nhân viên đưa sau khi gọi món.

Suất cơm anh Đạt gọi gồm cơm trắng, một ít đậu xào, 1 miếng đậu sốt, 1 miếng trứng rán khá mỏng, mấy miếng thịt quay. Ăn kèm là một chút dưa và canh rau lõng bõng.

Suất cơm giá 110.000 đồng của anh Đạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Đạt kể, nhà hàng sẽ bày món ra từng khay như ở các quán cơm bình dân. Khách sẽ chọn món tại quầy, nhân viên lấy đồ và đưa lại một chiếc thẻ ghi số tiền tương ứng. Với suất cơm đơn giản, hình thức không khác gì một suất cơm bình dân, anh Đạt phải trả số tiền 110.000 đồng.

“Nếu là người lần đầu đến quán chắc chắn sẽ giật mình. Hiện nay cơm trưa văn phòng phổ biến khoảng 40.000-50.000 đồng/suất, nhưng ở đây họ bán trung bình từ 80.000 đồng, thậm chí có suất lên tới 160.000-180.000 đồng” anh Đạt cho biết.

Vị khách thừa nhận, chất lượng bữa ăn tại đây khá ổn, không gian quán sạch sẽ, gạo được dùng là gạo thơm ngon. Tuy nhiên, anh cho rằng mức giá này là thiếu hợp lý bởi thực đơn vẫn chỉ xoay quanh các món dân dã như thịt kho, cá kho, gà rang, đậu sốt, trứng rán… chứ không phải hải sản hay các nguyên liệu cao cấp, quý hiếm.

Anh Đạt phân tích: “Đồng ý là giá có thể cao hơn do chi phí mặt bằng hay thực phẩm sạch. Nếu thông thường suất ăn 40.000-50.000 đồng, quán bán lên 60.000- 70.000 đồng thì có thể chấp nhận được. Nhưng 110.000 đồng cho một suất cơm thịt quay, trứng rán thì thực sự đắt một cách vô lý. Tôi nhìn sang bàn bên cạnh, có người gọi cá kho, thịt kho mà thẻ ghi tiền lên tới 140.000-160.000 đồng”.

Mức giá suất ăn cao gấp nhiều lần khiến ngay cả những người có thu nhập khá như anh Đạt cũng cảm thấy “xót tiền”.

Anh Đạt chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều bạn bè, ai cũng “ngã ngửa” khi nhìn đĩa cơm đơn giản và giá tiền. “Một người bạn của tôi còn nói, một bữa cơm trưa cá nhân tại đây 160.000 đồng bằng chi phí đi chợ nấu một bữa cơm cho gia đình 3-4 người ăn tại nhà”, vị khách cho hay.

Theo quan sát của anh Đạt, khi anh dùng bữa, lượng khách tại quán không quá đông nhưng cũng không vắng vẻ. Anh cho rằng, khách hàng chủ yếu là cư dân sinh sống trong khu đô thị cao cấp hoặc khách vãng lai đi tham quan, mua sắm trong trung tâm thương mại.

Người đàn ông nhận định, khách là nhân viên bán hàng hay người lao động bình thường tại đây chắc chắn không đủ tiền để ăn thường xuyên.

“Dù thu nhập của tôi ổn định, hơn 100.000 đồng cho một bữa trưa không thành vấn đề về mặt tài chính, tôi cũng không quay lại thường xuyên vì giá trị bữa ăn mang lại không tương xứng với số tiền bỏ ra,” anh chia sẻ thêm.

Một suất ăn 90.000 đồng tại quán ăn này (Ảnh: Trang Nguyen).

Quán nhận đánh giá 1 sao vì giá quá cao

Trên nhiều hội nhóm ẩm thực, nhiều vị khách cũng từng chia sẻ về trải nghiệm ăn cơm đắt đỏ tại quán này. Đánh giá trên Google, quán nhận về 1,6/5 sao, đa số khách chấm 1 sao.

Hầu hết các bài đăng đều nhận định, đồ ăn tại quán có chất lượng ổn định nhưng giá đắt ngoài sức tưởng tượng.

Dùng bữa tại đây khoảng một tuần trước, khách hàng Mỹ Linh Nguyễn đánh giá: “Đồ ăn cũng tạm nhưng giá đắt quá. Biết là quán cơm trong trung tâm thương mại sẽ đắt hơn bên ngoài nhưng tận 100.000 đồng cho suất ăn gồm ít cơm, 1 miếng thịt, 1 miếng đậu phụ sốt cà chua (nhấn mạnh là 1 miếng) thêm nhúm đậu cô ve xào là đắt gấp 3-4 lần bình thường. Canh rau chỉ có một bát con lõng bõng”.

Vị khách này cho biết, khi ăn xong vẫn đói và phải chạy mua thêm bánh mì.

Khách hàng Phạm Giang cũng có trải nghiệm không mấy vui vẻ tại quán ăn này. Hai vợ chồng vị khách gọi mâm cơm dành cho 3-5 người giá 350.000 đồng nhưng nhân viên bê ra các đĩa ăn lèo tèo, bày trên các bát đĩa cỡ nhỏ.

Mâm cơm 350.000 đồng khách dùng tại quán cách đây ít lâu (Ảnh: Phạm Giang).

Thịt luộc khoảng chục miếng thái mỏng, ước lượng không thể được 3 lạng như menu ghi. Vị khách cho rằng, với giá tiền này, khó lòng có người quay lại lần 2.

"Một đĩa cơm gồm 2 miếng trứng rán, 2 miếng đậu rán tẩm hành, 1 miếng đậu nhồi thịt sốt cà chua và rau muống xào có giá 100.000 đồng là quá bất hợp lý. Khi hỏi lại về giá, chủ quán nói 2 miếng trứng là 65.000đ rồi", nữ khách hàng Quỳnh Nga Phạm chia sẻ trên Google về suất ăn tại quán.

Câu chuyện về những suất cơm đắt đỏ tại quán ăn nói trên một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về giá cả dịch vụ tại các khu đô thị sầm uất ở Hà Nội. Phải chăng người dùng đang phải trả quá nhiều cho cái gọi là “chi phí mặt bằng” và “thương hiệu”, trong khi giá trị cốt lõi là bữa ăn lại chưa có sự bứt phá tương xứng.