Lần đầu phát hiện 3 con muỗi ở quốc gia duy nhất thế giới không có muỗi

Những cá thể muỗi đầu tiên được ghi nhận

Lần đầu tiên trong lịch sử, muỗi được phát hiện sinh sống tại Iceland. Từ lâu quốc gia này vốn được cho là một trong những nơi cuối cùng trên Trái đất không có muỗi.

Các nhà khoa học đã xác nhận rằng, 3 con muỗi trưởng thành được tìm thấy ở phía bắc Reykjavik. Điều này đánh dấu cột mốc sinh thái quan trọng mà các chuyên gia cho là có liên quan trực tiếp đến hiện tượng ấm lên toàn cầu.

3 cá thể muỗi đầu tiên được ghi nhận ở Iceland (Ảnh: News).

Các nhà côn trùng học thuộc Viện Lịch sử Tự nhiên Iceland xác nhận rằng, hai con muỗi cái và một con đực được thu thập, xuất hiện ở khu vực cách Reykjavik khoảng 30km về phía bắc.

Những mẫu vật này được bẫy trong các thiết bị đặt ngoài trời nằm trong một chương trình theo dõi môi trường đang diễn ra. Phân tích trong phòng thí nghiệm sau đó xác nhận đây là loài muỗi và chúng không được đưa tới đây một cách tình cờ. Điều này có nghĩa, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc muỗi sinh sản tự nhiên trong môi trường Iceland.

Cho đến nay, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Iceland đã ngăn muỗi sống đủ lâu để hoàn thành vòng đời của chúng. Sự kết hợp giữa nhiệt độ lạnh, mùa hè ngắn và các đợt sương giá đột ngột trong quá khứ khiến ấu trùng không thể trưởng thành trước khi bị đóng băng.

Iceland không còn là quốc gia không có muỗi?

Trong khi phần lớn các quốc gia đều phải đối mặt với nạn muỗi vào mùa hè, trước đây, Iceland lại là vùng đất hiếm hoi hoàn toàn không có sự hiện diện của loài côn trùng này.

Điều đặc biệt đó khiến nhiều nhà khoa học không khỏi tò mò và đã tiến hành nhiều nghiên cứu để lý giải hiện tượng độc đáo này.

Khác với các quốc gia láng giềng như Na Uy, Scotland hay Greenland, nơi muỗi phát triển mạnh vào mùa ấm, Iceland lại không ghi nhận bất kỳ quần thể muỗi nào tồn tại trong tự nhiên.

Nhiều yếu tố tự nhiên kết hợp giúp Iceland từng là quốc gia không có muỗi (Ảnh: Trip).

Theo Live Science, có nhiều yếu tố tự nhiên cùng lúc góp phần khiến Iceland không trở thành môi trường sống phù hợp cho muỗi.

Trước hết là vị trí địa lý đặc biệt. Iceland nằm biệt lập giữa Bắc Đại Tây Dương, được bao quanh bởi đại dương lạnh giá và cách xa các nguồn phát tán muỗi thông thường. Khoảng cách này là rào cản lớn khiến muỗi khó có khả năng di cư hoặc được mang đến một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định lại nằm ở khí hậu và sự biến động nhiệt độ đặc trưng tại đây.

Vòng đời của muỗi cần một chu kỳ nước ổn định để trứng nở, ấu trùng phát triển và trưởng thành.

Trong khi đó, mùa đông tại Iceland kéo dài, còn mùa xuân và mùa thu lại liên tục xảy ra hiện tượng đóng băng rồi tan băng, khiến quá trình phát triển của muỗi bị gián đoạn hoàn toàn. Trứng và ấu trùng không có đủ thời gian để trưởng thành, từ đó vòng đời bị cắt đứt.

Ngay cả những hồ nước địa nhiệt tại Iceland, nơi không bị đóng băng trong mùa đông, cũng không phù hợp cho muỗi phát triển. Nhiệt độ cao và thành phần hóa học đặc thù của các hồ này khiến trứng và ấu trùng không thể tồn tại.

Tuy nhiên với phát hiện mới đây cho thấy, nhiệt độ ấm lên cho phép côn trùng và ký sinh trùng mở rộng phạm vi sinh sống tới những khu vực vốn trước đây chúng không thể tồn tại.

Như vậy, việc muỗi xuất hiện tại Iceland - quốc gia từng tự hào "không có loài côn trùng này" cho thấy không nơi nào trên thế giới hoàn toàn miễn nhiễm với tác động của biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu có kế hoạch theo dõi các điểm sinh sản trong suốt những tháng mùa đông tới đây nhằm xác định liệu ấu trùng muỗi có thể sống sót qua điều kiện dưới 0 độ C của Iceland hay không.

Nếu sống sót được, điều đó sẽ xác nhận rằng loài côn trùng này đã thiết lập một quần thể bền vững. Đây là một dấu hiệu nổi bật cho thấy biến đổi khí hậu đang tái định hình các hệ sinh thái, ngay cả ở những nơi lạnh nhất thế giới.