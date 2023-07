Chủ quán bánh đánh, chửi khách ở Hà Nội: Đã qua thời "bún mắng, cháo chửi"?

Chiều 4/7, phóng viên Dân trí đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sau 2 vụ việc tiệm bánh mì Nguyên Sinh đánh, chửi khách và quán ăn trên phố Tạ Hiện bị tố "chặt chém".

Không có hành vi "chặt chém"!



Theo ông Quân, ngay khi tiếp nhận phản ánh từ dư luận, báo chí về việc quán ăn Q.N. (phố Tạ Hiện) "gài" khách để "chặt chém" hóa đơn "trên trời", UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Hàng Buồm kiểm tra, xác minh thông tin.

Hai trong số khách hàng cho biết quán bán hàu nướng mỡ hành với giá 60.000 đồng/con, gà hun khói 500.000 đồng/con, hai con cua hấp giá 1,1 triệu đồng, ốc hương nướng 350.000 đồng/đĩa. Mỗi hóa đơn từ 3,1 đến 3,5 triệu đồng.

"Giá món ăn được niêm yết công khai trong thực đơn và trùng khớp với giá trong hóa đơn. Chúng tôi kết luận quán ăn không có hành vi "chặt chém"", ông Quân nói.

Khoản phát sinh mua bán thuốc lá điện tử không thuộc mặt hàng được phép kinh doanh của quán (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, hóa đơn của nam thanh niên tên T. hôm 28/6 có thêm khoản "kinh tế phát sinh". Khách hàng này đã nhờ chủ quán mua hộ thuốc lá điện tử với giá 500.000 đồng.

Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho hay đây là một giao dịch dân sự, khách trả tiền cho chủ quán, nhưng thuộc mặt hàng không được phép kinh doanh. Quận đã chỉ đạo phường Hàng Buồm xử lý nghiêm hành vi này đối với chủ quán.

"Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền các hộ kinh doanh trên địa bàn quận tăng cường tinh thần phục vụ khách, xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch và thương mại văn minh", lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Người dân tố quán ăn trên phố Tạ Hiện bán giá "chặt chém" (Ảnh: NVCC).

Chủ quán bánh mì Nguyên Sinh viết cam kết 3 điều

Khi vụ việc tại quán ăn trên phố Tạ Hiện chưa kết thúc, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chị N.K.A. tố tiệm bánh mì Nguyên Sinh (phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống) hành hung và chửi khách.

Chị A. kể lại, tối 30/6 đi ăn cùng mẹ và em trai, đã vô ý mang theo lon nước dừa từ ngoài vào quán nên đã có lời xin lỗi. Tuy nhiên, chủ quán ngồi ngoài liên tục bình luận, chỉ trích người mang đồ ăn, thức uống ngoài là "vô văn hóa", "ngu dốt".

Cảm thấy bị xúc phạm, gia đình thực khách quyết định ra về. Khi mẹ chị A. góp ý về thái độ của nhân viên, hai bên xảy ra cự cãi. Chị này cho hay bản thân và em trai bị 2 nhân viên quán bánh mì lao vào hành hung.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì hành vi của quán bánh mì đã làm xấu hình ảnh du lịch của quận Hoàn Kiếm nói riêng và TP Hà Nội nói chung", ông Nguyễn Anh Quân nói, cho biết thêm bánh mì Nguyên Sinh là thương hiệu truyền thống, có tên tuổi, gắn bó lâu đời với quận Hoàn Kiếm.

Không gian bên trong quán bánh mì Nguyên Sinh - nơi mẹ con chị N.K.A. đến ăn tối 30/6.

Từ trình báo của gia đình khách hàng N.K.A., Công an phường Hàng Trống đã kiểm tra, lập biên bản đối với quán bánh mì Nguyên Sinh. Dù hai bên đã hòa giải thành công, UBND quận Hoàn Kiếm vẫn đề xuất xử lý vi phạm đối với nhân viên quán bánh mì.

Ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho hay, tại buổi hòa giải, chủ quán và nhân viên đã xin lỗi khách hàng.

Căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phường đề xuất Công an quận xử phạt 2,5 triệu đồng/nhân viên về hành vi "Gây tổn hại sức khỏe người khác" (theo khoản 3, Điều 7).

"Trước đây, cũng từng xảy ra xô xát tương tự giữa quán bánh mì Nguyên Sinh và khách hàng, nhưng không lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nạn nhân cũng không trình báo", ông Tuấn thông tin.

Chính quyền phường Hàng Trống đã yêu cầu chủ quán bánh mì viết bản cam kết gồm 3 điều: Bán hàng đúng giá niêm yết; Đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Có văn hóa đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng.

"Chúng tôi không đồng tình với hành vi của quán. Bởi làm gì còn thời "bún mắng, cháo chửi" như ngày xưa, khách hàng bỏ tiền ra dùng dịch vụ, thì phải nhận về chất lượng tương xứng", Chủ tịch UBND phường Hàng Trống chia sẻ.

Gia đình chị A. tố bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung (Ảnh: NVCC).

Thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ đưa nội dung "kỹ năng tiếp xúc với khách hàng" vào tuyên truyền, tập huấn thường xuyên cho chủ quán, nhân viên phục vụ trên địa bàn.

"Chúng tôi hy vọng những hành vi xấu xí không tái diễn trong tương lai, từ đó tăng cường xây dựng quận Hoàn Kiếm là điểm đến thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Anh Quân nói.

Trước đó, vụ việc nhân viên quán bánh mỳ Nguyên Sinh hành hung khách đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã qua thời phục vụ "bún mắng, cháo chửi", không thiếu các quán ăn ngon, dịch vụ tốt để khách hàng lựa chọn.