Chật vật sống ở quê, cô gái Anh tới Đà Nẵng thấy phí sinh hoạt rẻ khó tin

Katie Smith, 29 tuổi, đến từ thị trấn ven biển Redcar (Yorkshire), Vương quốc Anh, thừa nhận từng sống trong cảnh lương vừa đến đã hết tiền.

Cuộc sống ở Vương quốc Anh đắt đỏ khiến cô vẫn phải dựa vào gia đình và không có khả năng thuê nhà riêng. Công việc trợ giảng chỉ mang lại nguồn thu có hạn, cô gái trẻ luôn trong tình trạng túng thiếu.

Sau 4 tháng du lịch bụi khắp châu Á cùng bạn trai Dan, 32 tuổi, người Ireland, Katie nhận thấy đây là vùng đất phù hợp với mình hơn. Cuộc sống chậm rãi hơn so với quê nhà, đặc biệt chi phí tiết kiệm hơn.

Cặp đôi tới Việt Nam từ tháng 10/2025 (Ảnh: Katie Smith).

Từ tháng 10/2025, cặp đôi quyết định tới Việt Nam. Ban đầu họ sống thử ở Hà Nội. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm khoảng 10 ngày, họ đã rời đi vì thấy nhịp sống quá sôi động và môi trường đông đúc.

Sau đó, cả hai rời Hà Nội đến Đà Nẵng. Cặp đôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở thành phố biển miền Trung - nơi cô gái người Anh ví von như "Miami của châu Á".

Tại đây, Katie trở thành giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến. Cô dạy kèm trẻ nhỏ với lịch khoảng 26 tiếng mỗi tuần. Thời gian dạy học ít hơn trước kia rất nhiều nhưng vẫn mang lại nguồn thu ổn định. Đặc biệt, cô thấy bản thân không kiệt sức như khi còn làm việc ở quê nhà.

Tại Đà Nẵng, cặp đôi thuê nhà với giá khoảng 284 bảng Anh (gần 10 triệu đồng) mỗi tháng. Chi phí này bao gồm cả tiền điện, nước, Wifi. Về thực phẩm, họ sẽ mua theo tuần và tốn khoảng 20 bảng Anh (gần 700.000 đồng).

Chi phí ăn uống bên ngoài còn dễ chịu hơn. Katie cho biết, một bữa ăn 3 món đầy đủ chỉ khoảng 8 bảng Anh (hơn 280.000 đồng). Giá đồ uống khá phải chăng như món bia hết khoảng 1 bảng Anh (35.000 đồng).

Thậm chí trong thời gian sinh sống tại đây, đôi khi họ vẫn được người dân địa phương tặng thêm đồ ăn miễn phí.

Ngoài ra, các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc cá nhân cũng rẻ hơn đáng kể so với tại Anh. Katie chi tiền làm móng khoảng 7 bảng Anh (245.000 đồng). Giá tiền nhuộm tóc trọn gói khoảng 60 bảng Anh (2,1 triệu đồng), trong khi ở Anh có thể lên tới gần gấp đôi.

Hiện họ chưa có kế hoạch quay về Anh (Ảnh: Katie Smith).

Dịch vụ gội và sấy tóc khoảng 4 bảng Anh (hơn 140.000 đồng). Dịch vụ tẩy trắng răng tốn khoảng 110 bảng Anh (3,8 triệu đồng). Con số này thấp hơn đáng kể so với chi phí 340 bảng Anh (gần 12 triệu đồng) tại Anh.

Về chuyện di chuyển, hàng ngày Katie và bạn trai lựa chọn đi xe đạp và thuê xe thay vì mua phương tiện mới. Giá thuê xe theo ngày khoảng 4 bảng Anh (140.000 đồng) một ngày.

Nhờ chi phí sinh hoạt dễ chịu, dù chi tiêu thoải mái nhưng cặp đôi vẫn có thể tiết kiệm 800-900 bảng Anh mỗi tháng (28 triệu đồng - 31,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, cô gái người Anh thừa nhận, cuộc sống ở nơi xa không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cô vẫn chưa thực sự quen với tình hình giao thông tại các địa phương, đặc biệt ở những đô thị lớn. Ngoài ra, điều khiến cô thấy khó thích nghi nhất vẫn là cảm giác nhớ nhà.

Mặc dù vậy, cô gái khẳng định vẫn hài lòng với quyết định chuyển tới Đà Nẵng sinh sống. Hiện cô và bạn trai chưa có kế hoạch quay trở lại quê nhà trong thời gian tới.

Theo khảo sát Expat Insider 2024 của tổ chức InterNations, Việt Nam tiếp tục được xếp hạng là quốc gia có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới trong năm thứ 4 liên tiếp.

Đây là quốc gia liên tục ghi điểm về mức độ phải chăng với 86% người nước ngoài đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt. Theo Forbes, con số này cao gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu là 40%.

Không dừng lại ở đó, một nửa số người nước ngoài tham gia khảo sát còn nhận định chi phí sống tại Việt Nam là “rất tốt”, vượt xa mức trung bình toàn cầu chỉ đạt khoảng 12%.