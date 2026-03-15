Khách Tây đi ngang đám cưới, bất ngờ được mời cụng ly rồi nhảy chung vui

Bất ngờ trở thành “khách mời đặc biệt” trong đám cưới ở Đắk Lắk

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai du khách nước ngoài được mời vào dự đám cưới của người dân địa phương tại Đắk Lắk đang thu hút sự chú ý. Trong video, hai vị khách đứng trước cổng cưới được trang trí rực rỡ, tỏ ra tò mò và dừng lại quan sát. Chỉ ít phút sau, họ được những người trong tiệc cưới nhiệt tình mời vào giao lưu và cùng nâng ly.

Ban đầu, cả hai có phần ngại ngùng khi bất ngờ trở thành khách mời của một đám cưới mà họ chỉ tình cờ đi ngang qua. Tuy nhiên, trước sự thân thiện của người dân địa phương, họ nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt.

Hai khách Tây được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk chung vui (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - khách mời của đám cưới và là chủ nhân đoạn clip - cho biết, đám cưới nói trên diễn ra ngày 5/3 tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Khi thấy hai du khách đứng trước cổng cưới quan sát, một số người trong tiệc đã chủ động chào hỏi và mời họ vào.

"Do bữa tiệc khá đông và ồn ào, mọi người gần như chỉ giao tiếp với hai du khách bằng cử chỉ. Mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau nhưng vẫn hiểu nhau qua những nụ cười và hành động thân thiện", chị Thảo cho hay.

Không khí trong đám cưới trở nên sôi động hơn khi nhiều khách mời chủ động giao lưu với hai vị khách ngoại quốc. Họ được hướng dẫn cụng ly theo kiểu quen thuộc của người Việt: “1, 2, 3, vô”.

Khoảnh khắc hai du khách hào hứng lặp lại câu nói tiếng Việt này khiến nhiều người bật cười. “Có lúc họ còn lên sân khấu nhảy theo nhạc cùng mọi người. Ai cũng thấy thú vị nên kéo nhau lại chụp hình chung. Dù vậy, do họ chỉ nán lại một chút nên không ai kịp biết tên của họ”, chị Thảo kể.

Theo chị, trong bữa tiệc có khá nhiều người muốn chụp ảnh kỷ niệm với hai vị khách nước ngoài. Không khí lúc đó rất náo nhiệt, mọi người liên tục cười nói và giao lưu. Dù được mời ở lại dùng bữa, nhưng do đi cùng hướng dẫn viên và tài xế nên hai du khách chỉ kịp uống một ly bia giao lưu rồi tiếp tục di chuyển theo lịch trình tham quan.

Hai vị khách nước ngoài hào hứng lên sân khấu nhảy theo điệu nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước khi rời đi, cả hai đã vẫy tay chào và cảm ơn gia đình tổ chức đám cưới cũng như những người đã nhiệt tình tiếp đón. Theo chị Thảo, hôm đó có hai đoàn khách nước ngoài đi ngang qua khu vực tổ chức tiệc cưới. Đoàn xuất hiện trong đoạn clip là đoàn thứ hai mà chị bắt gặp.

“Thấy họ là du khách và có vẻ muốn tìm hiểu văn hóa đám cưới ở Việt Nam nên tôi thấy rất thú vị và quyết định quay lại khoảnh khắc đó”, chị nói.

Những lần khách Tây bất ngờ được mời dự đám cưới ở Việt Nam

Là người sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, chị Thảo cho biết ở địa phương, đám cưới thường được tổ chức ngay tại sân nhà hoặc khoảng đất trống gần nhà. Gia đình sẽ dựng rạp, bày nhiều bàn tiệc để bà con, hàng xóm và bạn bè đến chung vui.

Không khí gần gũi, thân tình cũng khiến việc mời thêm những vị khách lạ, đặc biệt là du khách nước ngoài, trở thành một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. “Thấy văn hóa Việt Nam được lan tỏa và khiến các du khách nước ngoài thích thú, tôi cảm thấy rất vui”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo chụp ảnh kỷ niệm cùng hai vị khách nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh quen thuộc thể hiện sự hiếu khách và thân thiện của người Việt, bởi không ít lần du khách nước ngoài tình cờ được mời vào dự tiệc cưới khi đi ngang qua.

Trước đó, một câu chuyện tương tự từng xảy ra tại Văn Chấn (Yên Bái cũ, nay thuộc tỉnh Lào Cai). Khi đang đạp xe qua khu vực này, hai du khách nước ngoài thấy rạp cưới trang trí rực rỡ nên dừng lại quan sát. Nhận ra sự tò mò của họ, chú rể đã chủ động ra bắt chuyện và mời hai vị khách vào dùng bữa.

Do chú rể có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nên việc trò chuyện diễn ra khá thoải mái. Hai vị khách sau đó được sắp xếp ngồi cùng bàn với bạn bè của chú rể để dễ giao lưu, khiến không khí bữa tiệc càng thêm sôi động.

Năm 2024 tại Ninh Bình, hai du khách nước ngoài trong lúc đi lạc đường khi tìm đến khu du lịch Thung Nham đã dừng lại hỏi thăm tại một đám cưới ven đường. Không ngờ họ được gia chủ mời luôn vào dự tiệc. Do không rành ngôn ngữ của nhau, mọi người phải nhờ đến phần mềm dịch trên điện thoại để trò chuyện. Dù vậy, bữa tiệc vẫn diễn ra trong tiếng cười rộn ràng.

Đạp xe ở Lào Cai, hai khách Tây được gia chủ mời vào ăn tiệc hỏi cưới (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều cư dân mạng cho rằng những khoảnh khắc như vậy chính là trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách khi đến Việt Nam.

“Có lẽ điều này chỉ có ở Việt Nam. Khách nước ngoài tới du lịch lại được trải nghiệm thêm văn hóa cưới hỏi của người bản địa thì còn gì thú vị hơn”, một người để lại bình luận.

Một người khác viết: “Khó ở đâu có được sự thân thiện và hiếu khách như người Việt Nam, sẵn lòng chào đón những người bạn phương xa cho dù trước đó chưa từng quen biết”.