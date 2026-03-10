Video ông Tây đạp xe ở miền Tây được người lạ mời cơm hút 7 triệu lượt xem

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền các clip người đàn ông miền Tây trò chuyện với một vị khách nước ngoài, đáng chú ý, trong các clip, hai người đều trò chuyện bằng hai thứ tiếng khác nhau tuy khác biệt ngôn ngữ nhưng cả hai dường như hiểu và sau đó chủ clip đã mời người đàn ông ngoại quốc vào nhà tham quan và thưởng thức bánh trái.

Các clip đều nhận được tương tác khủng, thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều người còn bình luận dí dỏm như "khách Tây gặp người miền Tây, không ai hiểu ai nói gì nhưng vẫn chơi với nhau được cả buổi".

Anh Sơn và người đàn ông trong clip đang được quan tâm trên TikTok (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chủ nhân các clip trên là anh Nguyễn Thanh Sơn (45 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).

Clip được anh Sơn quay vào trưa 6/3, anh vô tình gặp người đàn ông nước ngoài ( ngoài 50 tuổi) khi ông này đạp xe ngang nhà anh. Sau đó anh cầm điện thoại quay cuộc hội thoại của hai người lại rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích giải trí.

Người đàn ông miền Tây trò chuyện với khách nước ngoài đạt 7 triệu View (Clip: Tony Đướk).

Trong clip, anh Sơn hỏi người đàn ông bằng những câu hỏi rất thân tình như "chỉ đâu, anh về đây có một mình hả, rồi mấy đứa nhỏ đâu. Hồi vô nhà chơi ăn cơm rồi về nghe". Mặc dù không hiểu anh Sơn nói gì nhưng người đàn ông kia vẫn đáp lại bằng tiếng Anh và nở nụ cười thân thiện.

"Tôi không biết tiếng Anh, cũng không biết ông ấy tên gì, ở đâu. Khi ấy chỉ muốn mời ông ấy vào nhà để tham quan vườn cây, ao cá và dùng vài món ăn. Tôi ra cử chỉ cho ông ấy hiểu để đi vào nhà, sau đó vợ tôi có mang bánh tráng và bánh tét mời vị khách thưởng thức.

Do tôi còn bận việc cá nhân nên không kịp chuẩn bị cơm trưa mời ông ấy ăn. Toàn bộ cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 45 phút sau đó tôi tiễn vị khách ra về", anh Sơn cho hay.

Người đàn ông tò mò khám phá các đồ đạc trong nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi vị khách mới quen vào nhà, anh Sơn dẫn ông tham quan vườn cây ăn trái, ao cá. Anh còn hướng dẫn ông sử dụng máy may đạp chân truyền thống.

Lúc ra về anh Sơn còn tặng vị khách túi bánh tráng làm quà gặp chia tay. Dù hai người không hiểu về ngôn ngữ của nhau nhưng với sự hiếu khách, thân thiện, cả hai đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ.

"Tôi đăng vài clip về cuộc gặp gỡ lên mạng xã hội, clip cao nhất đạt hơn 7 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Hầu hết các tương tác đều thể hiện cảm xúc tích cực, thích thú với cuộc trò chuyện của tôi và người bạn mới quen. Khi clip lên xu hướng, cán mốc hàng triệu view tôi rất bất ngờ vì không nghĩ có nhiều người yêu thích clip đến thế", anh Sơn vui vẻ nói.

Không chỉ thế, các clip của anh Sơn được cư dân mạng chia sẻ, nhiều trang tin đăng lại và nhận được nhiều khen ngợi về sự thân thiện, mến khách và hào sảng của người dân miền Tây.