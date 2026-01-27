Chàng trai quỳ gối cầu hôn trên cầu treo xuyên mây ở Việt Nam gây sốt

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Onnie Jules Martinez (SN 1993) và bạn gái Lindsay Bugay (SN 2003, cùng ở tỉnh Bataan, Philippines).

Sau 5 năm yêu nhau, anh Jules quyết định chọn khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam - làm nơi đặt câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời.

Chàng trai cầu hôn bạn gái trên cầu treo mạo hiểm ở Việt Nam (Video: Onnie Jules Martinez).

Quyết định được định sẵn từ cái nhìn đầu tiên

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jules cho biết, anh vốn là người yêu thích các hoạt động mạo hiểm từ nhỏ. Ý định cầu hôn đã được anh ấp ủ từ năm trước, nhưng địa điểm thì chỉ thực sự “chốt” khi anh cùng bạn gái và gia đình quyết định sang Việt Nam du lịch.

“Tôi tự lên lịch trình cho chuyến đi và tình cờ biết đến cây cầu treo ở Lai Châu. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh cây cầu, tôi đã biết đây chính là nơi mình sẽ cầu hôn”, Jules nói.

Hai du khách chinh phục đỉnh Fansipan (Ảnh: Onnie Jules Martinez).

Không có ê-kíp hỗ trợ, không có sự sắp đặt trước với người thân hay bạn bè, toàn bộ kế hoạch được anh chuẩn bị một mình. Đặc biệt, không ai biết trước màn cầu hôn này, kể cả bạn gái Lindsay.

Theo Jules, chuyến đi diễn ra đúng dịp sinh nhật bạn gái vào ngày 9/1. Với chị Lindsay, đó chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch trải nghiệm, còn với anh Jules, đó là thời khắc anh đã chuẩn bị suốt nhiều tháng.

Cầu treo xuyên mây có dạng độc mộc, nằm trong khuôn viên khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, được thiết kế dài khoảng 200m với 171 bậc gỗ, treo lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là vách núi sâu hơn 500m, tương đương độ cao hơn 100 tầng lầu, xung quanh thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù dày đặc.

Đây là trò chơi mạo hiểm, yêu cầu du khách phải đeo dây an toàn và di chuyển trên những thanh gỗ hẹp, ở giữa có khe hở lớn. Cảm giác rung lắc, độ cao cùng không gian chênh vênh khiến không ít du khách “chùn chân” ngay từ những bước đầu tiên.

Chị Lindsay và anh Jules check-in tại Hà Nội (Ảnh: Onnie Jules Martinez).

Trái ngược với sự bình thản của anh Jules, chị Lindsay tỏ ra khá sợ hãi khi bước lên cầu. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cô gái vừa di chuyển chậm rãi, vừa cố kìm nước mắt vì lo lắng.

Anh Jules cho biết: “Tôi không hề sợ độ cao hay cây cầu treo, vì tôi thực sự thích những hoạt động mạo hiểm. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là chiếc nhẫn và chiếc điện thoại. Tôi cầm mỗi thứ một tay và chỉ sợ rơi mất”.

Khoảnh khắc cả triệu người “thở phào”

Giữa không gian mờ sương, khi chị Lindsay còn đang tập trung giữ thăng bằng, anh Jules bất ngờ dừng lại, quỳ gối và rút chiếc nhẫn cầu hôn. Khoảnh khắc ấy khiến cô gái gần như chết lặng vì bất ngờ.

“Lúc cô ấy nói đồng ý, tôi thực sự thở phào. Không chỉ vì lời đồng ý, mà còn vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, không có bất kỳ sự cố nào”, anh Jules nói.

Anh cho biết cảm xúc lúc đó là sự nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc, bởi anh đã chính thức đưa mối quan hệ của cả hai sang một chặng đường mới.

Chị Lindsay bất ngờ trước lời cầu hôn của bạn trai ở một địa điểm đặc biệt (Ảnh: Onnie Jules Martinez).

Còn Lindsay cho biết, chị hoàn toàn bất ngờ, không hề có bất kỳ manh mối nào về màn cầu hôn, bởi lúc đó chỉ tập trung tối đa để vượt qua cây cầu và thừa nhận hành động của bạn trai là rất mạo hiểm, đầy rủi ro.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem video cho biết họ “nín thở” theo từng bước chân của cặp đôi và chỉ thực sự yên tâm khi chị Lindsay gật đầu đồng ý. Không ít bình luận gọi đây là “màn cầu hôn của năm” vì mức độ mạo hiểm và độc đáo.

Có người hài hước viết: “Tôi nghĩ chiếc nhẫn chắc không đắt lắm đâu, đúng không?”. Người khác bình luận: “Đúng là tình yêu không sợ hãi, miễn là bạn ở bên người khiến bạn cảm thấy được yêu thương”.

Chị Lindsay đã có một kỳ sinh nhật đáng nhớ ở Việt Nam (Ảnh: Onnie Jules Martinez).

Jules cho biết anh hoàn toàn không kỳ vọng đoạn video cầu hôn sẽ lan truyền mạnh mẽ. Ban đầu, anh chỉ đơn giản muốn lưu giữ kỷ niệm.

“Chúng tôi thật sự bất ngờ khi video được chia sẻ rộng rãi ở Việt Nam, Philippines và nhiều quốc gia khác. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều người nói rằng video này khiến họ cảm thấy hạnh phúc và tin hơn vào tình yêu”, Jules chia sẻ.

Trong chuyến đi này, cặp đôi dành nhiều thời gian khám phá Lai Châu, Lào Cai và một số điểm đến khác tại Việt Nam. Jules bày tỏ ấn tượng đặc biệt với con người và ẩm thực nơi đây.

Cả hai đã có nhiều trải nghiệm thú vị ở Việt Nam (Ảnh: Onnie Jules Martinez).

“Mọi người rất thân thiện và tốt bụng. Tôi thấy ở Việt Nam có rất nhiều cô gái xinh đẹp và đàn ông thì lịch thiệp. Đồ ăn thì vừa ngon vừa lành mạnh. Tôi đặc biệt thích rau, phở và bánh mì”, anh nói.

Sau màn cầu hôn đáng nhớ, Jules và Lindsay dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm nay.