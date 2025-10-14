Top 5 nhà hàng xanh mát, gần gũi thiên nhiên giữa lòng TPHCM

Với không gian gần gũi thiên nhiên, những nhà hàng tại TPHCM được ưa chuộng bởi mang lại cảm giác yên bình, thư giãn cho thực khách. Đặc biệt, nhiều góc trong nhà hàng còn trở thành điểm "sống ảo" được giới trẻ yêu thích.

Dưới đây là 5 nhà hàng đặc sắc với không gian xanh mát giữa lòng TPHCM mà bạn có thể ghé thăm.

Panda Grill Zone

Nằm tại khu vực sầm uất của phường Phú Thạnh, nhà hàng Panda Grill Zone được ví von là "khu rừng nhiệt đới" giữa lòng phố thị. Lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới, nhà hàng được chia làm 3 khu vực với những lớp thảm thực vật đan xen, tạo cảm giác xanh mát.

Nhà hàng được ví von là "khu rừng nhiệt đới" giữa lòng phố thị (Ảnh: Panda Grill Zone).

Nhà hàng ghi điểm bởi kiến trúc hình khối độc đáo, với những khung cửa kính lớn và ánh sáng tự nhiên. Nội thất được sử dụng chủ yếu là gỗ ấm, kết hợp những chậu cây gỗ tái chế được lắp ráp tỉ mỉ. Khách đến đây như lạc vào một khu rừng, được kết nối với thiên nhiên khi dùng bữa trong nhà hàng.

Panda Grill Zone có thực đơn khá đa dạng xoay quanh những món nướng và lẩu. Khách hàng có thể lựa chọn suất đồ nướng tổng hợp để tiết kiệm hoặc gọi món riêng tùy theo khẩu vị. Trong quá trình thưởng thức, thực khách cũng có thể dùng nước ngọt hoặc bia được phục vụ trong thực đơn.

Thực đơn Panda Grill Zone nổi bật với những món nướng (Ảnh: Panda Grill Zone).

Giữa khung cảnh xanh mát và thoáng đãng, Panda Grill Zone không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là chốn lý tưởng để tụ tập bạn bè hay tổ chức các buổi liên hoan.

Địa chỉ: 255 Hòa Bình, phường Phú Thạnh, TPHCM Giờ mở cửa: 16h-23h30 Giá tham khảo: Khoảng 300.000 đồng/người

Forest Therapy Kitchen & Bar

Lấy cảm hứng từ "forest therapy" (liệu pháp kết nối và chữa lành bằng thiên nhiên), Forest Therapy Kitchen & Bar mang đến không gian thiên nhiên xanh mướt với cây cối bao quanh.

Lối vào nhà hàng là một hành lang nhỏ với tường rêu cùng dây leo giúp thực khách cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên khi bước chân vào quán.

Nhà hàng được lấy cảm hứng từ việc kết nối và chữa lành bằng thiên nhiên (Ảnh: Forest Therapy Kitchen & Bar).

Không gian bên trong nhà hàng được bài trí với chất liệu tự nhiên, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn và tạo sự kết nối tinh tế với trải nghiệm ẩm thực của thực khách. Mỗi bàn ăn đều có một tiểu cảnh nhỏ, giúp khách cảm nhận được sự gần gũi của thiên nhiên ngay trong lòng thành phố.

Thực đơn tại nhà hàng đa dạng với các món ăn từ Á đến Âu. Đặc biệt, nhiều món được sáng tạo dựa trên ẩm thực Việt như: Phở-ever Beef Steak hay Phú Yên Tacos... mang đến trải nghiệm vừa quen vừa lạ.

Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, trình bày tinh tế, đủ sức chinh phục cả thực khách khó tính.

Mỗi món ăn ở Forest Therapy đều được trình bày đẹp mắt (Ảnh: Forest Therapy).

Địa điểm ăn uống này còn nổi bật với những loại đồ uống được bài trí sang trọng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên Việt Nam với nguyên liệu quen thuộc như vải, bạc hà, hồng...

Với không gian thư thái cùng thực đơn đa dạng, Forest Therapy Kitchen & Bar được nhiều khách hàng ưa thích và lựa chọn làm địa điểm ăn uống lý tưởng.

Địa chỉ: 76 Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành, TPHCM Giờ mở cửa: 17h-23h30 Giá tham khảo: Khoảng 400.000 đồng/người

Secret Garden

Nằm tại tầng thượng một chung cư cũ ở phường Sài Gòn, nhà hàng Secret Garden mang đến một góc nhìn hoài niệm. Ngồi từ trên cao, thực khách vừa có thể thưởng thức món ăn, vừa ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, rực rỡ buổi tối.

Secret Garden như "khu vườn nhỏ" yên bình giữa thành phố (Ảnh: Secret Garden).

Nhà hàng mang đậm dấu ấn làng quê Việt Nam xưa với những khung cảnh quen thuộc như mái ngói, bàn ghế gỗ nâu...

Ngoài ra, nhà hàng cũng trang trí lồng đèn đầy sắc màu và những bức tranh về đời sống sinh hoạt người Việt, giúp thực khách không chỉ đắm chìm vào không gian xanh mà còn biết thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Việt.

Thực đơn tại đây đậm nét truyền thống với những món ăn quen thuộc như: Rau muống trộn bò, canh chua, cơm niêu, cá kho tộ... Bên cạnh đó, khách hàng cũng đánh giá cao những món ăn chay tại nhà hàng.

Những món ăn đậm chất Việt được nhiều thực khách yêu thích (Ảnh: Secret Garden).

Tối đến, ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng gió trời khiến không gian nhà hàng thêm phần thanh bình. Với phong cách phục vụ thân thiện, không gian tầng thượng thoáng đãng và tầm nhìn thẳng ra phố, Secret Garden không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho nhóm bạn, gia đình...

Địa chỉ: 158 Pasteur, phường Bến Thành, TPHCM Giờ mở cửa: 10h-22h Giá tham khảo: Khoảng 350.000 đồng/người

The Log Restaurant

The Log là nhà hàng sang trọng chuyên phục vụ bữa tối nằm trên tầng thượng GEM Center. Lấy cảm hứng từ cabin ẩn mình giữa rừng thông, không gian nhà hàng được thiết kế bằng gỗ tự nhiên, nội thất cổ điển. Cây xanh được bài trí xen kẽ cùng với những chậu hoa nhỏ khiến không gian trở nên tươi mát.

Khu vực ngoài trời của The Log Restaurant được trang trí như "khu vườn treo" (Ảnh: The Log Restaurant - GEM Center).

The Log Restaurant có hai khu vực chính là trong nhà và ngoài trời. Nếu khu vực bên trong giống như một căn nhà gỗ nhỏ thì không gian bên ngoài lại ghi dấu với phong cách khu vườn treo giữa trời.

Bên cạnh đó, nhà hàng cũng có hạng phòng VIP dành cho những bữa tiệc riêng tư. Thực đơn tại nhà hàng khá phong phú và có sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Á - Âu. Bò Wagyu, tôm hùm sốt phô mai và sò điệp Nhật là những món ăn được thực khách đánh giá cao tại nhà hàng.

Thức ăn tại nhà hàng được phục vụ bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp (Ảnh: The Log Restaurant - GEM Center).

Với không gian xanh và ẩm thực phong phú, The Log Restaurant chính là điểm dừng lý tưởng cho những ai muốn tìm chốn bình yên. Nhà hàng sẽ là nơi phù hợp cho bữa cơm gia đình riêng tư hoặc tụ tập hội nhóm vui vẻ.

Địa chỉ: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM Giờ mở cửa: 18h-23h Giá tham khảo: Khoảng 600.000 đồng/người

Bụi Garden

Bụi Garden từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc cho những ai yêu ẩm thực Việt trong không gian xanh mát và yên bình. Không gian nhà hàng là sự hòa quyện giữa cây xanh và những mảng kiến trúc hoài cổ, hài hòa với thiên nhiên.

Cây xanh bao phủ mọi góc làm không gian thêm xanh mát (Ảnh: Quán Bụi Garden).

Nhà hàng được thiết kế với không gian mở, dây leo phủ quanh, đem lại không gian yên bình cho thực khách. Bên cạnh đó, những mảng tường trắng ngà, mái ngói nâu, cửa gỗ, sàn lát gạch hoa cũng gây ấn tượng, gợi nhớ về góc sân nhà.

Nước chấm là tinh hoa cho những món ăn tại Bụi Garden (Ảnh: Quán Bụi Garden).

Bụi Garden ghi dấu ấn với những món ăn mang đậm văn hóa Việt, thực đơn chủ yếu là những món ăn dân dã. Những món ăn này được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, nêm nếm đậm đà và được trình bày đẹp mắt.

Khi đến nhà hàng, bạn nên nếm thử những món ăn nổi tiếng như gỏi bưởi tôm thịt, cá kho tộ, thịt ba rọi chiên sả ớt, canh chua, rau xào tỏi...

Địa chỉ: 55A Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, TPHCM Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 300.000 đồng/người

Hoàng Thư