Sau bê bối nhân viên bị đàn sư tử xâu xé cắn chết, vườn thú mở cửa trở lại

Ngày 13/10, vườn thú Safari World ở Bangkok (Thái Lan) chính thức mở cửa trở lại tại khu vực động vật ăn thịt sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động vì vụ sư tử tấn công khiến một nhân viên lâu năm thiệt mạng.

Trong một thông báo chính thức vào ngày 12/10, vườn thú Safari World cho biết, việc mở cửa trở lại được Cục Vườn quốc gia Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật chấp thuận.

Phía công ty cũng cho biết hoạt động nổi tiếng “Safari Feeding” (cho hổ và hà mã ăn) sẽ trở lại hoạt động bình thường vào thời gian cùng ngày.

Khu vực xảy ra tai nạn là nơi đưa du khách tham quan cuộc sống động vật hoang dã (Ảnh: News).

Trước đó ngày 10/9, cơ quan chức năng đưa ra yêu cầu tạm đóng cửa khu tham quan thú dữ tại vườn thú Safari World vốn nằm ở quận Khlong Sam Wa thuộc phía Bắc Bangkok. Yêu cầu được đưa ra sau khi một nhân viên của vườn thú bị đàn sư tử tấn công và cắn chết trước mặt du khách.

Khi đó, lãnh đạo Cục Vườn quốc gia cho biết, khu vực này sẽ chỉ được mở lại khi đơn vị vận hành chứng minh có áp dụng những biện pháp an toàn hiệu quả.

Được biết, nạn nhân của vụ việc đáng tiếc là ông Jian, một nam nhân viên 58 tuổi. Ông đã làm việc tại khu thú dữ gần 20 năm với nhiều kinh nghiệm. Theo điều tra, người này bị đàn sư tử tấn công từ phía sau vào thời điểm ông bước ra khỏi xe. Nơi xảy ra tai nạn là khu cho khách đi tham quan thú dữ bằng ô tô.

Thông tin từ tờ Khaosod, tai nạn xảy ra khi ông Jian xuống xe nhặt đồ, thì bị một con sư tử trong đàn vồ lấy từ khoảng cách 10m. Tiếp đó, những con khác trong đàn nhảy vào cắn xé.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra suốt 15 phút khiến du khách (gồm cả khách nội địa và quốc tế) hoảng sợ tột độ. Nhân viên khác mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được hiện trường và kéo nạn nhân ra khỏi khu vực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

5 cá thể sư tử liên quan đến vụ tấn công chết người bao gồm Trump, Bite, On, Ai và Yao, đều khoảng 10 tuổi, đã bị đưa vào chuồng tạm để theo dõi hành vi.

Theo hồ sơ chính thức, Safari World được cấp phép nuôi 45 con sư tử, trong đó 13 con đã chết.

Đàn sư tử ở vườn thú Safari World tại Bangkok (Ảnh: Safari World).

Trước đó trong đợt kiểm tra mới đây, các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã và phúc lợi động vật cho biết, vườn thú này tồn đọng nhiều thiếu sót trong công tác quản lý an toàn và chăm sóc động vật.

Đoàn chuyên gia đã rà soát 6 khu chuồng nuôi sư tử và hổ, phát hiện 5 chuồng cần nâng cấp khẩn cấp.

Những thiếu sót bao gồm lưới thép rỉ sét, khóa cửa yếu, hệ thống thoát nước kém gây ngập úng. Hàng rào bảo vệ hai lớp cao 3m bị hư hỏng nhiều đoạn, cần gia cố, san bằng và bổ sung rào chống đào bới. Thảm thực vật rậm rạp gần hàng rào cũng cần dọn dẹp nhằm tránh nguy cơ che khuất tầm nhìn.

Ngoài ra, khu vực còn tồn tại nhiều vấn đề an toàn khác như biển cảnh báo bằng tiếng Anh viết thiếu chuẩn xác. Số lượng biển báo chưa đủ. Một số điểm mù chưa được lắp thêm camera giám sát. Chốt kiểm soát cổng ra vào nhiều lần bị bỏ trống, làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị các phương tiện phục vụ nhân viên phải lắp lưới bảo vệ, đồng thời trang bị công cụ phòng vệ cá nhân như gậy điện hoặc vòi phun nước áp lực cao.

Safari World ở Bangkok là một công viên giải trí và động vật hoang dã bao gồm hai khu vực chính: Safari Park (vườn thú mở cho du khách tự lái xe tham quan) và Marine Park (nơi có các show diễn và tương tác với động vật biển).

Vườn thú cách trung tâm Bangkok khoảng 30-35km, là một điểm đến nổi tiếng cho gia đình và giáo dục về động vật.