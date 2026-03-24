Gặp lão ngư trong bức ảnh "Mắt cá" gây sốt sau cuộc thi quốc tế

Trên website chính thức của London Camera Exchange (LCE) Photographer of the Year 2026 (cuộc thi nhiếp ảnh gia năm 2026 ở Anh), bức ảnh mang tên Fish Eyes (Mắt cá) của tác giả Sophia Spurgin (đến từ nước Anh) đã vượt qua gần 14.500 tác phẩm để giành giải Nhất ở hạng mục du lịch.

Tác phẩm này được tác giả mô tả “Một ngư dân Việt Nam đang cầm 2 con cá trước mắt. Phía sau là một tấm lưới đánh cá”.

Tác phẩm Fish Eyes của Sophia Spurgin (Ảnh: Sophia Spurgin/LCE).

“Tôi chụp bức ảnh này trên chiếc thuyền ở Hội An, Việt Nam. Tôi đang chụp ảnh anh ấy câu cá, đây là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của buổi chụp ảnh”, tác giả Sophia Spurgin mô tả thêm.

Ngay sau khi đoạt giải, tác phẩm Fish Eyes đã “gây sốt” trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều nhiếp ảnh gia trong nước cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc từng chụp với chính ông lão trong bức ảnh.

Nhân vật trong ảnh là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi, trú xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), còn được người dân địa phương gọi là ông Tám Kiệu.

Ông Đỗ Văn Mười cùng bức ảnh Fish Eyes được nhiếp ảnh gia chụp (Ảnh: Hoài Sơn).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Mười cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi bức ảnh chụp ông với 2 con cá đặt ngang mắt đã giúp một nhiếp ảnh gia người nước ngoài giành được giải thưởng.

“Tôi không biết nhiếp ảnh gia người Anh này là ai, cũng không nhớ rõ bức ảnh được chụp khi nào vì nhiều năm nay tôi chụp với rất nhiều người. Nhưng nhìn cái áo đỏ tôi đoán có thể bức ảnh được chụp vào năm 2025”, ông Mười nói.

Theo ông Mười, việc làm “người mẫu” cho các nhiếp ảnh gia đã trở nên quen thuộc khi bản thân từng tạo dáng với đủ hoạt động trên sông, nên việc ông giơ cá lên ngang mắt trước ống kính máy ảnh, trong đó có cả du khách nước ngoài cũng diễn ra thường xuyên.

“Vị trí rớ cá trong bức ảnh nằm trên một nhánh của sông Thu Bồn, cách nhà tôi khoảng 1km. Con cá tôi cầm là cá đối được tôi tự kéo lên vào buổi sáng để cho khách du lịch xem”, ông Mười kể.

Ông Mười cho biết đã gắn bó với nghề kéo rớ hơn 40 năm. Trước đây, ông mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, khoảng 5 năm trở lại đây, ông kết hợp biểu diễn kéo rớ để phục vụ du khách tham quan.

Việc làm “người mẫu” cho các nhiếp ảnh gia đã trở nên quen thuộc với ông Mười (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Mười chia sẻ, trước kia cả làng có nhiều rớ cá hoạt động, nay chủ yếu còn những người lớn tuổi bám nghề, các thanh niên đã chuyển sang công việc khác.

Theo ông Mười, từ khi bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của ông có nhiều thay đổi. Nhiều người đã gọi điện chúc mừng, khách du lịch tìm đến nhiều hơn, bản thân cũng cảm thấy vui hơn.

"Tôi cũng mong muốn một ngày nào đó được gặp lại tác giả bức ảnh Mắt cá này. Nếu có thể, tôi cũng muốn in bức ảnh đó treo trong nhà như một kỷ niệm đặc biệt!”, ông Mười chia sẻ.