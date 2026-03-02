Căng thẳng Mỹ - Iran tăng cao, du lịch Trung Đông ảnh hưởng ra sao?

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran trong năm 2026 đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với ngành du lịch Trung Đông. Hàng loạt quốc gia gồm Saudi Arabia, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UAE, Jordan, Lebanon và nhiều nước khác đang chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về lượng khách quốc tế giữa lúc không phận bị đóng cửa, các chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng và tâm lý lo ngại an ninh gia tăng.

Theo trang Travel and Tour World, các thành phố du lịch trọng điểm như Dubai, Jeddah, Istanbul, Abu Dhabi… đang ghi nhận lượng khách giảm mạnh khi du khách quốc tế ngày càng tránh khu vực vì lo sợ xung đột lan rộng.

Những quốc gia từng tấp nập khách quốc tế nay đối mặt với tâm lý e dè lan rộng. Không chỉ các chuyến bay bị gián đoạn, mà niềm tin của du khách cũng bị lung lay đáng kể.

Nhiều du khách đã hủy hoặc hoãn chuyến đi, trong khi một bộ phận khác quyết định tránh hoàn toàn Trung Đông. Sự lo ngại bị cuốn vào xung đột khiến lượng đặt tour và đặt phòng sụt giảm đáng kể.

Hành khách đi Trung Đông chờ đợi tại sân bay quốc tế Tribhuvan, Nepal (Ảnh: Shutterstock).

Saudi Arabia: Du lịch chịu áp lực giữa mục tiêu Vision 2030

Là nền kinh tế lớn nhất Trung Đông, Saudi Arabia xem du lịch là trụ cột trong chiến lược phát triển Tầm nhìn 2030 (Vision 2030). Tuy nhiên, căng thẳng khu vực đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

Jeddah và Riyadh - hai trung tâm du lịch quan trọng - ghi nhận lượng khách quốc tế giảm. Du khách phương Tây đặc biệt thận trọng vì quốc gia này nằm gần tâm điểm căng thẳng. Nhận thức về nguy cơ khu vực trở thành “vùng chiến sự” khiến cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn công tác đều giảm sút.

Bên cạnh đó, gián đoạn không phận và lo ngại an ninh khiến nhiều hành khách tránh các chuyến bay đến Jeddah và Riyadh.

Bahrain: Du lịch văn hóa và khách sạn chịu tác động

Bahrain - quốc đảo nhỏ ở vùng Vịnh - phụ thuộc lớn vào du lịch, đặc biệt từ các nước láng giềng và khách quốc tế. Tuy nhiên, do vị trí gần Iran, quốc gia này chịu ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ.

Căn cứ Mỹ tại Manama, Bahrain bị tấn công (Ảnh: Reuters).

Lượng đặt phòng khách sạn giảm, số khách tham quan các điểm văn hóa như tuyến Pearling Path và các khu chợ Manama suy giảm rõ rệt. Các công ty lữ hành ghi nhận gia tăng hủy tour, đặc biệt từ khách phương Tây và khách khu vực.

Không phận Doha và Bahrain đóng cửa ngày 28/2 càng làm gia tăng hạn chế đi lại, khiến ngành du lịch nước này đối mặt giai đoạn khó khăn.

Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul bớt nhộn nhịp

Thổ Nhĩ Kỳ - điểm giao thoa giữa châu Âu và châu Á - lâu nay là trung tâm du lịch lớn. Tuy nhiên, khi căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng, Istanbul bắt đầu ghi nhận lượng khách quốc tế giảm.

Khách sạn, nhà hàng và đơn vị lữ hành chịu áp lực doanh thu khi nhiều du khách hủy chuyến. Các điểm tham quan nổi tiếng như Hagia Sophia và Cung điện Topkapi cũng đón ít khách hơn do tâm lý e ngại.

Qatar: Trung tâm trung chuyển hàng không chịu áp lực

Dù nổi lên mạnh mẽ như trung tâm du lịch và kinh doanh, Qatar cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Doha ghi nhận lượng khách giảm khi du khách lo ngại xung đột lan rộng khắp vùng Vịnh.

Du lịch cao cấp - phân khúc từng thu hút nhiều khách giàu có - bị tác động rõ rệt. Qatar Airways buộc phải điều chỉnh đường bay, tạm dừng hoặc chuyển hướng một số chuyến để tránh khu vực bị ảnh hưởng.

UAE: Dubai và Abu Dhabi giảm khách, đường bay bị xáo trộn

UAE, đặc biệt là Dubai và Abu Dhabi, vốn là biểu tượng du lịch Trung Đông nhờ kiến trúc hiện đại, mua sắm xa xỉ và ngành MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng và triển lãm) phát triển. Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị đang khiến lượng khách giảm.

Hoạt động hàng không chịu tác động rõ rệt. Có thời điểm không có chuyến bay cất cánh từ Sân bay Quốc tế Dubai trong hơn 30 phút và không có chuyến hạ cánh trong hơn 10 phút.

Các hãng hàng không đồng loạt hủy các chuyến bay đến và đi trên khắp Trung Đông (Ảnh: AP).

Nhiều chuyến bay bị chuyển hướng, không phận Iran đóng cửa hoàn toàn, trong khi không phận Israel đóng đến 10h, khiến các chuyến bay từ Tel Aviv và Amman phải chuyển hướng.

Sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành MICE và phân khúc du lịch cao cấp tại UAE.

Jordan: Du lịch hành hương suy giảm

Jordan - nơi có thành cổ Petra và Biển Chết - dù không trực tiếp tham gia xung đột, vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý.

Du lịch hành hương đến Bethany Beyond the Jordan suy giảm do lo ngại bất ổn khu vực. Các hãng bay cũng gia tăng hủy chuyến hoặc điều chỉnh lộ trình để tránh vùng rủi ro.

Lebanon: Nguy cơ khủng hoảng du lịch

Lebanon, nổi tiếng với Beirut và Byblos, đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng du lịch. Lượng khách quốc tế giảm mạnh giữa lúc nhiều quốc gia phát cảnh báo công dân rời Lebanon.

Sân bay quốc tế Rafic Hariri (Beirut) ghi nhận số chuyến quốc tế giảm, trong khi các đại sứ quán sơ tán nhân viên càng làm gia tăng tâm lý lo ngại.

Hành khách có chuyến bay bị hủy chờ tại nhà ga khởi hành của sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon (Ảnh: AP).

Du lịch Trung Đông trong trạng thái bất định

Căng thẳng Mỹ - Iran đang đặt toàn bộ ngành du lịch Trung Đông vào trạng thái bất định. Nỗi sợ là yếu tố chi phối lớn nhất trong quyết định của du khách.

Saudi Arabia, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UAE, Jordan, Lebanon và nhiều quốc gia khác đang hứng chịu tác động trực tiếp khi lượng khách quốc tế sụt giảm đáng kể.

Trong thời gian tới, các nước trong khu vực sẽ phải điều chỉnh chiến lược, tăng cường thông điệp ổn định và an toàn nhằm khôi phục niềm tin du khách và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Trong khi đó, du khách được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến tình hình và tuân thủ khuyến cáo chính thức trước khi lên kế hoạch tới Trung Đông trong giai đoạn nhạy cảm này.