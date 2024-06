Đường Trần Phú nằm trong khu phố cổ Hội An (thành phố Hội An, Quảng Nam), dài khoảng 1km, rộng 5m, điểm bắt đầu tại chùa Cầu (một biểu tượng của phố cổ Hội An) và điểm cuối là chợ Hội An.

Thời Pháp thuộc, đường Trần Phú mang tên Rue du Pont Japonais, nghĩa là phố cầu Nhật Bản. Trước kia, đây là con đường chính của Hội An, với những ngôi nhà cổ.

Khám phá vẻ đẹp rực rỡ của một trong những con đường đẹp nhất thế giới (Video: Ngô Linh).

Du khách đạp xe thong thả dạo chơi dọc tuyến đường Trần Phú, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính cùng những giàn hoa giấy đủ sắc màu (Ảnh: Ngô Linh).

Trên con đường này có nhiều di tích như Hội quán Quảng Đông, Miếu Quan Công, hội quán Hải Nam, hội quán Ngũ Bang, hội quán Phước Kiến…, tất cả đều nằm bên đường đánh số chẵn.

Hàng năm vào dịp Tết Nguyên tiêu (Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), tại các hội quán của người Hoa nằm trên đường Trần Phú sẽ diễn ra lễ hội nguyên tiêu, cầu lộc, cầu may mắn đầu năm… thu hút lượng lớn du khách đổ về tham quan, chiêm bái.

Vào đêm 14 Âm lịch hằng tháng, phố cổ Hội An còn tổ chức tái hiện "Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX". Các thiết bị điện được tắt đi, thay vào đó, khắp các tuyến đường trong phố cổ sẽ được thắp sáng bởi ánh đèn lồng rực rỡ, ánh hoa đăng lung linh; đó là cảnh sắc tuyệt vời mà du khách luôn muốn nhìn ngắm khi đến Hội An nói chung và đường Trần Phú nói riêng.

Dọc tuyến đường Trần Phú, trước hiên nhà cổ của người dân đều trồng một loại hoa đặc biệt là hoa giấy. Hoa nở quanh năm, màu hồng, đỏ, cam, trắng… đua nhau khoe sắc khiến con đường càng thêm bừng sáng, là điểm check-in lý tưởng cho du khách.

"Bạn vừa có thể tham quan các di tích, check-in cảnh đẹp, vừa được thưởng thức các món ăn ngon, mua sắm… chỉ trên một tuyến đường. Đây là lần thứ 3 tôi đến với Hội An, tôi yêu tất cả mọi thứ từ cảnh vật, con người, đến những con đường nhuốm màu thời gian", chị Trần Thu Hà (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Dịp Tết Nguyên tiêu hằng năm, tại phố cổ Hội An đều tổ chức lễ hội nguyên tiêu, diễu hành dọc qua các hội quán người Hoa trên đường Trần Phú (Ảnh: Ngô Linh).

Ghé thăm một quán cà phê xinh xắn để được ngắm nhìn toàn bộ phố cổ từ trên cao là điều không thể bỏ qua khi bạn đặt chân trên con đường Trần Phú, thu vào mắt là vẻ đẹp yên bình của một vùng vốn là thương cảng sầm uất một thời từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX.

Sau khi dạo phố thỏa thích, du khách có thể chọn chợ Hội An nằm ở cuối con đường này để tiếp tục khám phá cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây. Trong chợ, ngoài các mặt hàng thông dụng thường nhật, bạn còn được thưởng thức ẩm thực tuyệt vời với đầy đủ các đặc sản hấp dẫn với giá cả phải chăng, được niêm yết rõ ràng.

Ngắm phố cổ Hội An từ trên lầu cao là trải nghiệm rất thú vị (Ảnh: TP Hội An).

Bên cạnh đó, trong chợ Hội An còn có một khu chợ vải để khách du lịch có thể trải nghiệm dịch vụ "may đồ nóng". Đến đây, bạn chỉ cần để lại số đo, lựa mẫu yêu thích… rồi cứ thong thả dạo phố, chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau sẽ có bộ quần áo ưng ý.