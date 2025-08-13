Theo truyền thông Ấn Độ, một du khách thiếu hiểu biết suýt mất mạng khi cố gắng chụp ảnh selfie (tự sướng) với voi hoang dã khiến con vật thấy khó chịu và tấn công ngược trở lại.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/8 tại bang Karnataka, tây nam Ấn Độ, được các nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại.

Voi bị chụp ảnh, tức giận rượt đuổi và lột quần áo du khách gây phiền toái (Nguồn video: News).

Nạn nhân được xác định là R. Basavaraju, du khách nam cho là đã xâm nhập trái phép vào khu rừng bị cấm gần một ngôi đền trước khi chạm trán với con vật khổng lồ.

Người đàn ông cố tìm cách chụp ảnh với con voi khiến nó khó chịu. Ngay lập tức, con vật nổi giận và đuổi theo để tấn công đối phương. Hình ảnh được ghi lại cho thấy, con voi từ lề đường lao qua ô tô khiến Basavaraju hoảng sợ và bỏ chạy.

Du khách nam không giữ được bình tĩnh nên đã ngã xuống. Tiếp đó, con vật giẫm đạp liên tiếp, thậm chí còn lột cả quần và đồ lót trên người nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Voi tức giận tấn công người đàn ông cố ý tiếp cận ở cự ly gần để chụp ảnh (Ảnh cắt từ clip).

Sau vụ tấn công, Basavaraju vẫn may mắn giữ được mạng sống, nhưng phải nhập viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Theo một nhân chứng có tên Daniel Osorio, trước khi vụ tấn công xảy ra, con voi đang ăn cà rốt bên vệ đường. Quan sát thấy con vật và hiếu kỳ, Basavaraju tiến lại gần để chụp ảnh. Ánh đèn flash từ điện thoại sáng lóe bất ngờ kích động con vật, khiến nó lao tới tấn công.

Cơ quan chức năng đã phạt Basavaraju 25.000 rupee (gần 7,5 triệu đồng) và yêu cầu vị khách phải quay video nhận lỗi. Trong clip, người đàn ông giải thích hành vi của mình là do thiếu hiểu biết về các quy tắc an toàn khi tiếp xúc động vật hoang dã.

“Vụ việc là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, chúng ta cần tuân thủ quy định của các khu bảo tồn động vật hoang dã. Trong trường hợp có sự cố, chỉ để những người được đào tạo chuyên môn xử lý tình huống", anh Osorio nói.

Đại diện từ Cục Lâm nghiệp Ấn Độ cũng cảnh báo, những hành động liều lĩnh như vậy không chỉ đe dọa tính mạng con người, còn kích động hành vi khó lường và nguy hiểm ở động vật.

Được biết, đây không phải vụ voi tấn công duy nhất ở Ấn Độ trong thời gian gần đây. Năm 2024, một con voi cái đã tấn công nữ du khách người Nga tại pháo đài Amer ở thành phố Jaipur. Đây vốn là điểm đến nổi tiếng với du khách quốc tế.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, con voi dùng vòi quấn lấy nữ du khách rồi quăng mạnh và ném xuống đất. Vụ tấn công khiến nạn nhân bị gãy chân. Một người khác cũng bị hất văng khi con vật quăng quật du khách trong sân. Sau đó, Tổ chức bảo vệ động vật PETA lên tiếng và cho biết, hai du khách đều bị thương trong vụ việc.

Voi có thể tấn công người khi thấy bị kích động (Ảnh: News).

Cũng theo tiết lộ từ đại diện của PETA, con voi tấn công người trong vụ việc vốn thường bị ép buộc chở khách tham quan tại địa điểm du lịch. Trước đó, nó từng tấn công một chủ cửa hàng tại địa phương vào tháng 10/2022. Tai nạn khiến nạn nhân bị gãy xương sườn và một chân.

Theo các tổ chức bảo vệ động vật, voi hiếm khi chủ động tấn công. Tuy nhiên, nó có thể trở nên hung dữ và thậm chí giết người khi bị đe dọa hoặc ngược đãi. Điều này tương tự như việc hàng nghìn cá thể voi đang bị khai thác phục vụ giải trí trên khắp châu Á.

Tại Ấn Độ hiện có ít nhất 30.000 cá thể voi hoang dã, được coi là quốc gia có số lượng voi nhiều nhất thế giới, chiếm khoảng 60% tổng số voi châu Á trên toàn cầu.