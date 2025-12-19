Cà phê Giáng sinh xuyên đêm ở TPHCM: Vì sao 1-2h sáng vẫn nườm nượp khách?

Những ngày qua, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến phố ở TPHCM. Nhiều quán cà phê đồng loạt “thay áo”, biến không gian quen thuộc thành những điểm hẹn rực rỡ.

Từ các tiệm nhỏ ven đường đến chuỗi cà phê lớn, đâu đâu cũng xuất hiện cây thông, vòng nguyệt quế, hộp quà và ánh đèn vàng ấm. Không chỉ dừng lại ở trang trí cơ bản, nhiều quán đầu tư bài bản hơn, tạo nên các góc được tính toán kỹ lưỡng, phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách trẻ.

Nhiều quán cà phê ở TPHCM trang trí Giáng sinh rực rỡ, đón khách 24/24 (Ảnh: Mộc Khải).

Không ít quán cà phê tại TPHCM mở cửa 24/24 trong dịp này, trở thành lựa chọn cho những người muốn tìm không gian yên tĩnh để chụp hình mà không phải chen chúc. Việc đi cà phê khuya, thậm chí lúc 1-2h sáng, dần trở thành thói quen của một bộ phận giới trẻ trong mùa lễ hội.

Chị Hồng Diễm chọn đi cà phê vào lúc 1-2h, để có không gian thoải mái chụp ảnh (Ảnh: Mộc Khải).

“Ban ngày đông lắm, đi buổi tối hoặc khuya chụp ảnh mới thoải mái. Có hôm chúng tôi đi lúc 2h sáng mà vẫn gặp vài nhóm khác đang chụp hình”, chị Hồng Diễm (26 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ.

Còn theo Ngọc Bích (phường Tân Sơn), chị và nhóm bạn thường chọn những quán mở xuyên đêm ở khu vực Phú Nhuận cũ hoặc trung tâm thành phố, vừa để chụp ảnh, vừa tranh thủ ngồi trò chuyện sau giờ làm thêm.

Không chỉ người trẻ, một số nhiếp ảnh gia cũng chọn khung giờ khuya để thực hiện các bộ ảnh Giáng sinh. Lý do là không gian yên tĩnh hơn, ánh sáng dễ kiểm soát và hạn chế tình trạng khách qua lại trong khung hình.

Quá nửa đêm, Giang Cafe (phường Hòa Hưng) vẫn đón đông đảo khách mới đến (Ảnh: Mộc Khải).

Thực tế, thói quen đi cà phê khuya ở TPHCM đã tồn tại từ lâu, nhưng vài năm trở lại đây, xu hướng này mang thêm màu sắc mới: Kết hợp giữa thư giãn, chụp ảnh và trải nghiệm không gian theo mùa.

Các quán cà phê không chỉ bán đồ uống mà còn mở rộng thực đơn bánh ngọt. Mức giá đồ uống phổ biến dao động 45.000-65.000 đồng/phần, còn bánh ngọt có giá 30.000-60.000 đồng.

Một số quán còn đưa ra gói trải nghiệm bánh - nước với giá 79.000-99.000 đồng, phù hợp cho nhóm bạn hoặc các cặp đôi đi khuya.

“Về khuya mà vẫn có quán mở cửa, lại được ngồi trong không gian trang trí Giáng sinh, nghe nhạc nhẹ, ăn bánh nóng, cảm giác khá dễ chịu. Bây giờ đi cà phê không chỉ là uống nước mà còn là trải nghiệm”, Thanh Thúy (26 tuổi, phường An Hội Tây) nói.

Hoạt động "buffet hoa" tại quán cà phê ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quán năm nay chú trọng hơn yếu tố trải nghiệm của thực khách, từ mùi hương, nhạc nền đến ánh sáng ấm và bố cục không gian.

Một số tiệm còn dành riêng khu vực khách có thể tự đặt máy chụp ảnh, thay trang phục hoặc thuê phụ kiện như mũ, găng tay, hộp quà. Việc trang trí và đầu tư công phu của quán không chỉ đáp ứng nhu cầu check-in của giới trẻ mà còn góp phần tạo nên không khí lễ hội trong đời sống đô thị.

Một số quán gây chú ý với tiểu cảnh “nhà tuyết Bắc Âu”, hồ sứa phát sáng hay mô hình “buffet hoa” - nơi khách vừa uống nước vừa tự tay chọn và bó hoa mang về với mức giá khoảng 39.000 đồng.

Nhiều quán đầu tư vào đồ ăn và thức uống để phục vụ thực khách (Ảnh: Mộc Khải).

Một số tiệm theo phong cách nhẹ nhàng, tập trung vào ánh sáng, đồ uống và bánh ngọt nhà làm. Dù không quá cầu kỳ, những không gian này vẫn thu hút khách nhờ sự chỉn chu và cảm giác thư giãn, phù hợp cho những buổi cà phê khuya yên tĩnh trong mùa Giáng sinh.