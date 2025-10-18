"Bức tường sách" 7.500 cuốn trong quán cà phê phố núi hút giới trẻ check-in

Điểm hẹn này là Yours Coffee ( Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) - quán cà phê nổi bật với "bức tường sách" hơn 7.500 cuốn. Chị Huỳnh Thị Thu Hà - chủ quán - cho biết, ý tưởng về "bức tường sách" xuất hiện sau một chuyến đi TPHCM của chị.

"Trong chuyến đi đó, tôi nhìn thấy những quán cà phê có kệ sách lớn, đẹp mắt, mang lại cảm giác thư giãn và đầy cảm hứng. Tôi chợt nghĩ, tại sao không mang một không gian như vậy về quê mình, để người trẻ ở đây cũng có những chỗ thư giãn, check-in", chị chia sẻ.

Quán cà phê với "bức tường sách" đang gây sốt tại Quảng Ngãi (Ảnh: Thu Hà).

Nghĩ là làm, chị Hà bắt tay vào dựng kệ trong chính quán của mình. Để có được tủ sách đồ sộ như hôm nay, chị Hà đã mất nhiều năm sưu tầm. Hơn một nửa số sách ở quán do chị tự mua ở các hiệu sách cũ, một phần là sách gia đình để lại và có những cuốn sách chị sưu tầm từ khi còn nhỏ.

Với chị Hà, sách chính là tri kỷ. Sách tại quán được chị chọn lựa kỹ càng, vừa có giá trị nội dung vừa phù hợp trưng bày. Ngoài sách sưu tầm cá nhân, chị cũng tiếp nhận sách từ bạn bè, khách quen.

Quán có hơn 7.500 quyển sách (Ảnh: Thu Hà).

Trong số sách đó, chị Hà đặc biệt trân quý những tác phẩm như: Đất vỡ hoang của Mikhail Sholokhov, Bước thăng trầm kỹ nữ của nhà văn Pháp Honoré de Balzac hay Chuyện thường ngày ở huyện của Valentin Ovechkin. Bên cạnh đó còn có những bộ sách thiếu nhi kinh điển như: Harry Potter, Người hóa thú...

Để hoàn thiện hệ thống kệ sách cao và rộng, chị Hà đã đầu tư không ít công sức và chi phí. Mong muốn xây dựng một "kho tàng tri thức" thực thụ, chị đặc biệt chú trọng đến độ vững chắc, thẩm mỹ và khả năng lưu trữ lâu dài.

Quá trình thi công kéo dài nhiều tháng, từ thiết kế, dựng khung cho đến sắp xếp, phân loại từng đầu sách. Sau khi hoàn thiện kệ, việc bảo quản để sách không bị hư hại cũng trở thành một thử thách không nhỏ với chị.

Quán cà phê trở thành điểm check-in được nhiều người trẻ yêu thích (Ảnh: Thu Hà).

Để bảo quản số lượng sách lớn, khu vực kệ được thiết kế mái che riêng, đảm bảo thông thoáng, tránh nắng mưa trực tiếp. Sách được lau dọn, kiểm tra thường xuyên để tránh ẩm mốc, mối mọt.

Chị Hà chia sẻ, ngay khi hoàn thành, "bức tường sách" đã lập tức trở thành điểm nhấn của quán. Nhiều người ngỡ ngàng vì không nghĩ ở vùng quê lại có một quán cà phê với kệ sách hoành tráng đến vậy.

"Có những khoảnh khắc rất dễ thương, như em bé ngồi đọc truyện tranh quên cả thời gian hay cô chú lớn tuổi lật những trang sách xưa ôn lại ký ức. Những lúc ấy tôi thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng", chị kể.

Chị nói thêm, phần lớn khách đến quán đọc sách tại chỗ, nhưng nếu ai thực sự yêu thích một cuốn nào đó, chị cũng sẵn sàng cho mượn về đọc, miễn là người mượn có ý thức giữ gìn.

Nhiều người thường đưa con đến quán để vừa thư giãn, vừa rèn thói quen đọc sách (Ảnh: Thu Hà).

Không gian quán được thiết kế thân thiện, có góc đọc sách yên tĩnh, khu vui chơi cho trẻ em và thực đơn nước đa dạng, từ cà phê, sinh tố, nước ép đến trà trái cây, với giá từ 18.000 đồng đến 40.000 đồng.

Nhiều người chia sẻ, họ ấn tượng với không gian rộng rãi, sự đầu tư chỉn chu trong cách trang trí của quán, đồng thời cho biết quán phù hợp các nhóm khách gia đình nhiều thành viên, đa dạng độ tuổi.

Về đồ uống, thực khách dành nhiều lời khen cho món nước lựu lạ miệng, có vị chua ngọt thanh mát. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng những khi quán đông khách, quá trình phục vụ nước diễn ra khá lâu.

Trong thời gian tới, chị Hà dự định bổ sung sách tiếng Anh, sách kỹ năng sống và truyện thiếu nhi vào kệ để phục vụ đa dạng bạn đọc. Điều chị mong muốn nhất là biến "bức tường sách" thành nơi truyền cảm hứng, giúp nhiều người - đặc biệt là giới trẻ - tìm thấy niềm yêu thích đọc sách.