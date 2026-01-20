Malaysia: Bị bắt vì vào khách sạn với vợ cũ nhưng không có giấy kết hôn

Một cặp vợ chồng người Malaysia đã ly hôn, đang tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ, bị bắt giữ vì ở cùng nhau trong phòng khách sạn khi chưa có giấy hôn thú. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận nước này.

Sáng 18/1, lực lượng kiểm tra đến từ Cục Tôn giáo Hồi giáo bang Johor (JAINJ) đã tới một khách sạn ở thị trấn Kluang (bang Johor) để kiểm tra sau khi nhận được tin báo về hành vi nghi ngờ vi phạm đạo đức.

Tội "khalwat" là một tội danh vi phạm đạo đức Hồi giáo (Ảnh minh họa: News).

Nhân chứng cho biết, họ nghi ngờ cặp đôi phạm tội "khalwat" - một tội danh vi phạm đạo đức Hồi giáo theo luật Sharia của Malaysia dành cho người Hồi giáo, nên đã báo lại với cơ quan có thẩm quyền.

Luật này cấm nam và nữ không có quan hệ huyết thống, ở cùng nhau tại nơi riêng tư hoặc hẻo lánh, có thể bị nghi ngờ xảy ra hành vi tình dục sai trái.

Luật này cũng được thực thi ở Brunei - quốc gia đa số theo đạo Hồi và ở tỉnh Aceh của Indonesia thông qua các cuộc đột kích và giám sát của các cơ quan tôn giáo.

Khi các nhân viên thực thi pháp luật ập vào phòng của cặp đôi thuê tại khách sạn, họ liên tục gõ cửa. Khoảng 6-7 phút sau, một người đàn ông mới ra mở. Người này mặc trang phục đầy đủ.

Trong phòng, một người phụ nữ trẻ đứng cạnh giường. Cả hai tỏ ra lo lắng vì không xuất trình được giấy chứng nhận kết hôn.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận từng là vợ chồng. Họ ly hôn khoảng 4 năm trước. Thời gian gần đây, cả hai liên lạc trở lại, nảy sinh tình cảm nên muốn hàn gắn hôn nhân.

Do người chồng làm việc cách đó 150km nên đã lái xe tới thăm vợ cũ. Họ thuê một phòng khách sạn để tâm sự và bàn chuyện tái hôn. Tuy nhiên chuyện hàn gắn chưa thành, cặp đôi đã bị đưa về đồn cảnh sát.

Tại Malaysia, quốc gia áp dụng cả luật dân sự và luật Hồi giáo (Sharia). Tội "khalwat" (tạm dịch: sự gần gũi khép kín) nghiêm cấm nam nữ theo đạo Hồi ở cùng nhau trong không gian riêng tư nếu không phải là vợ chồng. Quy định này nhằm ngăn chặn chuyện quan hệ tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân.

Nếu bị kết tội, cặp đôi có thể nhận án phạt 3.000 RM (hơn 19 triệu đồng), phạt tù tối đa 2 năm hoặc cả hai.

Dù gây nhiều tranh cãi về quyền riêng tư, đến nay “khalwat” vẫn là một trong những tội danh phổ biến nhất mà cảnh sát tôn giáo Malaysia xử lý nhằm duy trì các giá trị đạo đức truyền thống.

Trước đó tại Bali (Indonesia), dự luật đề xuất cho Bộ luật hình sự sửa đổi của Indonesia có khả năng cấm các cặp đôi chưa kết hôn ở chung phòng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Không chỉ Malaysia, tại Indonesia cũng áp dụng lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. (Ảnh: Travel Weekly Asia).

Thông tin này đã gây ra phản ứng dữ dội tới các nhà hoạt động nhân quyền. Đặc biệt tại hòn đảo Bali, địa điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất Indonesia, người dân lo lắng về những thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến ngành du lịch trong và ngoài nước.

Tuy nhiên sau đó, ông Wayan Koster - Thống đốc đảo Bali - cho biết, lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến khách du lịch. Du khách đến Bali sẽ không có nguy cơ bị hình sự hóa theo luật mới của Indonesia.

"Chính quyền tại Bali sẽ đảm bảo không kiểm tra tình trạng hôn nhân khi nhận phòng tại bất kỳ cơ sở lưu trú du lịch nào, chẳng hạn như khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ và spa", ông Wayan khẳng định.