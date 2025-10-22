Đến quán cà phê nơi giới trẻ Sài Gòn “nói đủ thứ tiếng”

Từ một câu lạc bộ tiếng Anh nhỏ thành lập năm 2018, nơi đây đã phát triển thành một quán cà phê độc đáo, nơi giới trẻ TPHCM có thể hòa mình vào môi trường đa ngôn ngữ hoàn toàn miễn phí. Câu lạc bộ không chỉ là điểm đến để học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ và rèn luyện kỹ năng sống.

Với từng chủ đề, người đứng lớp sẽ khuyến khích người học nói ra suy nghĩ, hình thành phản xạ nhanh với ngoại ngữ.

Mỗi ngày, quán tổ chức ít nhất một lớp sinh hoạt, thu hút đông đảo học viên ở mọi trình độ. Không gian quán được bài trí gần gũi, tạo cảm giác thoải mái, thân thiện, khuyến khích mọi người tự tin giao tiếp và học hỏi. Dù là người mới bắt đầu, muốn rèn luyện thêm hay thậm chí là tình nguyện viên muốn đứng lớp, quán luôn rộng cửa chào đón.

Điểm đặc biệt của các lớp học tại đây là hoàn toàn miễn phí. Học viên chỉ cần mang theo tinh thần chủ động và ham học hỏi. Mỗi buổi học thường có hai người đứng lớp, bắt đầu bằng những trò chơi nhỏ hoặc giới thiệu thành viên mới, sau đó là các chủ đề lớn để mọi người cùng thảo luận và làm bài tập củng cố kiến thức. Môi trường học tập giàu tương tác, nơi mọi người có thể tự do bày tỏ suy nghĩ, cùng nhau sửa lỗi sai, biến nơi đây thành nơi không chỉ học ngoại ngữ mà còn là nơi được lắng nghe và chia sẻ.

Không chỉ rèn kĩ năng giao tiếp, lớp học còn có những bài tập nhỏ để mọi người cùng nhau củng cố từ vựng và ngữ pháp.

Khi làm tình nguyện viên đứng lớp, anh Ben Gee ấn tượng với sự cởi mở, thân thiện và chủ động của người Việt. Với anh, nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Anh Ben Gee (Quốc tịch Đức), một trong những người sáng lập câu lạc bộ, chia sẻ: “Không cần cố nhồi nhét lý thuyết, khi bạn chủ động luyện tập và áp dụng ngoại ngữ mỗi ngày thì kiến thức sẽ tự động lưu lại trong trí nhớ dài hạn. Tôi rất vui vì mọi người rất chăm chỉ và đến đây luyện tập thường xuyên. Người học chủ động thực hành mỗi ngày nên họ tiến bộ rất nhanh”. Anh cũng bày tỏ sự ấn tượng với sự cởi mở, thân thiện và chủ động của người Việt, coi không gian tại quán như ngôi nhà thứ hai của mình.

Chủ động "tắm" trong ngoại ngữ

Hồng Phúc (TPHCM) là một trong những học viên thường xuyên của câu lạc bộ tiếng Anh. Sau một năm kiên trì luyện tập, Phúc đã tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp. "Ở đây mình có thể tiếp thu ngôn ngữ rất tự nhiên vì thường xuyên nói chuyện với người nước ngoài. Ngoài ra, mình có thể bộc lộ tài năng, suy nghĩ một cách thoải mái và mọi người cũng lắng nghe, chia sẻ rất chân thành", Phúc chia sẻ.

Lớp sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ để người học luyện nói với chủ đề mới. Sau 15 phút hoặc khi chuyển chủ đề, mọi người lại lập nhóm nhỏ mới để học hỏi thêm cũng như kết nối với nhau hơn.

Chị Di Di, một hướng dẫn viên du lịch, từng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp tiếng Anh. Nhờ tham gia các lớp học tại câu lạc bộ tiếng Anh, chị không chỉ trau dồi từ vựng mà còn nhận ra và điều chỉnh những lỗi sai ngữ cảnh. Dù nhà cách câu lạc bộ gần 20km, chị vẫn không quản ngại đường xa, tham gia cả lớp tiếng Anh cho người mới vào buổi sáng và lớp nâng cao vào buổi chiều. Chỉ sau một năm, chị đã tự tin hơn rất nhiều khi giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Với tinh thần ham học hỏi, Phúc thường xuyên đến lớp học để có môi trường giao tiếp tiếng Anh, luyện tập hàng ngày để củng cố phản xạ của mình.

Cô Phạm Thị Thảo (TPHCM), cựu giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, là một trong những người đứng lớp tại câu lạc bộ. Với kinh nghiệm dày dặn, cô giúp học viên cải thiện khả năng giao tiếp một cách hiệu quả. "Đứng lớp ở câu lạc bộ thì thoải mái hơn ở trường rất nhiều vì môi trường không đặt nặng tính học thuật. Bản thân tôi thích gặp gỡ nhiều người và muốn giúp đỡ nhiều người trong khả năng của mình. Có những bạn đến từ sáng, tranh thủ nghỉ trưa, rồi lại tham gia lớp tiếp theo. Khi đã có sự chủ động và chăm chỉ thì người học chắc chắn sẽ cải thiện cực kì nhanh", cô Thảo nhận định.

Ngoài các câu lạc bộ ngôn ngữ, nơi đây còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện thông qua dự án “Care”. Bằng cách tổ chức đêm nhạc và trích lợi nhuận bán hàng, câu lạc bộ đồng hành và hỗ trợ khoảng 6 dự án tình nguyện vì cộng đồng mỗi năm, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao.

Thực hiện: Phương Nhi