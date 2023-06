Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness vào top 10 "Best of the Best" của Tripadvisor

Đây là giải thưởng được Tripadvisor tổng hợp dựa trên đánh giá thực tế của du khách toàn cầu tại hơn 1,5 triệu cơ sở lưu trú trên khắp thế giới trong 12 tháng (1/1-31/12/2022).

Trong đó, giải thưởng "Best of the Best" được trao cho các khách sạn có số lượng lớn những đánh giá và ý kiến vượt xa mong đợi từ cộng đồng. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải "Best of the Best", thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất về dịch vụ nhà hàng - khách sạn.

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness vào top 10 "Best of The Best 2023" do Tripadvisor xét chọn (Ảnh: Bliss Hoi An).

Khu nghỉ dưỡng biển của Việt Nam này có gì thu hút du khách quốc tế và được Tripadvisor trao giải "Best of the Best" với các tiêu chí địa điểm, sự sạch sẽ, dịch vụ và giá trị?

Vị trí biệt lập bên bãi biển nguyên sơ

Sở hữu vị trí biệt lập bên bãi biển Bình Minh nguyên sơ, Bliss Hoi An được ví như một nơi trú ẩn, giúp du khách tạm lánh xa những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thường nhật để tìm về với thiên nhiên.

Bờ biển nội khu cách phòng vài bước chân của resort là nơi yêu thích của du khách. Khách quốc tế đến Bliss Hoi An có thể tắm biển hoặc nằm dài trên dãy ghế nghỉ để tắm nắng và lắng nghe âm thanh rì rào của đại dương. Mỗi sáng sớm là thời điểm thích hợp để du khách đi dọc bờ biển khám phá chợ cá Bình Minh của ngư dân địa phương và ngắm mặt trời từ từ nhô lên từ biển cả trong ánh bình minh. Đây là những trải nghiệm độc đáo mà bất cứ du khách nào cũng yêu thích.

Bãi biển biệt lập, riêng tư với bờ cát trắng trải dài là điểm nổi bật tại Bliss Hoi An (Ảnh: Bliss Hoi An).

Không gian xanh phong cách wellness giữa miền thiên nhiên vùng nhiệt đới

Khu nghỉ dưỡng có tổng 135 phòng và các biệt thự có phong cách thiết kế khác nhau được phủ xanh bởi hàng nghìn gốc dừa và những loài cây miền nhiệt đới đem đến cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Không gian được phủ xanh bởi hàng nghìn gốc dừa tại Bliss Hoi An (Ảnh: Bliss Hoi An).

Resort còn có các hoạt động đậm chất wellness như: tập yoga bên bãi biển và hồ bơi hướng dẫn bởi chuyên gia Ấn Độ, trung tâm fitness, chăm sóc thân-tâm tại Ngọc Linh Spa, thực đơn cho người ăn chay… để thu hút những du khách đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần khi đi du lịch.

Phong cách kiến trúc Đông Dương độc đáo

Phong cách thiết kế là điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng, du khách sẽ ấn tượng bởi sự giao thoa giữa kiến trúc nhà cổ truyền thống Hội An với thiết kế Đông Dương cổ điển tạo ra sự phá cách độc đáo, mang đậm tính riêng biệt của sản phẩm.

Phòng lưu trú tại Bliss Hoi An rộng và thoáng có diện tích lớn từ 51m2 trở lên, các phòng có ban công riêng biệt và tầm nhìn hướng biển. Đây là sự kết hợp giữa trời, biển và thiên nhiên.

Phong cách kiến trúc Indochina nổi bật tại Bliss Hoi An (Ảnh: Bliss Hoi An).

Nhân sự địa phương am hiểu văn hóa bản địa

Đội ngũ nhân viên tại Bliss Hoi An hầu hết là người địa phương luôn tươi cười, chân thành, cởi mở, nhiệt tình đem lại cảm giác ấm áp và lan tỏa năng lượng tích cực cho du khách, khiến du khách cảm nhận được sự quan tâm giống như đang ở cùng những người thân trong gia đình.

Nhân sự tại Bliss Hoi An tận tâm, luôn thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của du khách (Ảnh: Bliss Hoi An).

Shuttle đưa đón miễn phí tới phố cổ Hội An

Khu nghỉ dưỡng đang phục vụ 5 chuyến shuttle bus hàng ngày đưa khách vào phố cổ Hội An. Chuyến khởi hành từ Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness đi vào phố cổ bắt đầu từ 10h sáng đến 21h30, đón khách từ phố cổ trở về khu nghỉ. Với lịch trình set up dựa trên nhu cầu của khách hàng, mang lại sự thuận tiện để du khách vừa kết hợp nghỉ ngơi vừa có thể tham quan phố cổ thuận tiện hơn.

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness hứa hẹn trở thành một nơi ẩn náu, yên bình cho kỳ nghỉ biển dài tại Nam Hội An, thu hút du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, châu Úc, Mỹ… và nhiều tín đồ du lịch trong nước yêu thích sự yên tĩnh và riêng tư.

Bliss Hoi An Beach Resort Wellness hiện có ưu đãi từ 1.999.000 đồng++ mỗi phòng cho một đêm nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó còn các ưu đãi: mua 1 tặng 1 tất cả dịch vụ tại Ngọc Linh Spa; mua 1 tặng 1 dịch vụ Pool Bar khung giờ 16h-18h; bữa sáng cho 2 người. Ngoài ra còn có đồ uống chào mừng; tiệc trà chiều trên một lần lưu trú; trải nghiệm hồ bơi vô cực sát biển; xe shuttle bus miễn phí vào phố cổ Hội An; tham gia lớp yoga, fitness, đạp xe, thả diều, bóng chuyền bãi biển... Thời gian đặt phòng và lưu trú đến hết ngày 30/10/2023 và chỉ áp dụng cho khách nội địa.

Liên hệ hotline: 0911 889 558 - 0911 018 887

Email: info@blisshoian.com

Website: https://www.blisshoian.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/blisshoian